Ihmisten suomi – yhteisöllisyys pelastaa paikallisuuden
Suomalaisen omakotiväen tahtotila on pitää koko maan asuttuna ja edistää parempaa pientalo- ja vapaa-ajanasumista. Omakotiliitto kutsuu mukaan vahvistamaan yhteisöllisyyttä ja parempaa asumista paikallisiin omakotiyhdistyksiinsä.
JULKILAUSUMA 25.10.2025
Suomi valittiin tänä vuonna jo kahdeksatta kertaa maailman onnellisimmaksi maaksi. Onnellisuus syntyy arjessa, lähiyhteisöissä ja kunnissa – kun yhteisö toimii, asiat sujuvat ja jokainen tuntee kuuluvansa joukkoon.
Suomen Omakotiliitossa ollaan huolissaan siitä, ymmärtävätkö päättäjät riittävästi ruohonjuuritason toiminnan ja paikallisyhteisöjen arvon merkitys. Hyvä elämä ja elinvoima ovat mahdollisia, kun on toimintamahdollisuuksia, työtä, palveluita ja tukiverkostoja - näin vahvistuu sekä ihmisten että yhteisön hyvinvointi.
– Tunnistamme järjestötoiminnassamme kuntakentän muutospaineet niin palveluiden lopettamisen kuin säilyttämisen näkökulmasta. Jos palvelut loppuvat, ihmiset jäävät kuitenkin usein asumaan paikkakunnalle – monesti omiin pientaloihinsa. Tai sitten talot jäävät tyhjilleen, kun joudutaan muuttamaan palveluiden perässä, kuvaa Jukka Malila, Suomen Omakotiliiton puheenjohtaja.
Omakotiasuminen on tutkimusten mukaan yhä suomalaisten halutuin asumismuoto.
- Omakoti- ja vapaa-ajanyhdistykset muodostavat paikallistasolla yhteisöllisen hyvän asumisen paikallisen verkoston, jossa naapuriapu on voimissaan. Verkostomme on parhaimmillaan tehokas, kevyesti hallinnoitu menestystuote - konsepti, jota voidaan ylpeästi ja hyvällä syyllä laajentaa. Tavoitteena on, että jokaisessa Suomen kunnassa on omakotitoimintaa, Malila painottaa.
Omakotiliiton valtuusto, joka koostuu omakotiaktiiveista ympäri Suomea, kokoontui viikonloppuna Helsingin Katajanokalla. Vahva viesti suomalaisille pientalo- ja vapaa-ajanasukkaille oli: tervetuloa mukaan omakotiyhdistysten aktiiviseen toimintaan kehittämään omaa asuinympäristöä! Aktiivinen ja avoin yhteistyö kaikkien toimijoiden kanssa luo kehittämisen edellytykset, joista hyötyvät kaikki kuntalaiset. Tavoite on yhteinen ja omakotiyhdistykset haluavat tehdä työtä paremman asumisen puolesta, toteaa Omakotiliiton valtuuston puheenjohtaja Ritva-Liisa Haikonen.
