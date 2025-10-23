Naantali järjestää matkailuillan paikallisille matkailuyrittäjille marraskuussa
Naantalin kaupunki järjestää tiistaina 11.11.2025 klo 17.30 paikallisille matkailualan yrittäjille suunnatun matkailuillan.
Tilaisuudessa kuullaan matkailupalvelujen uudelleenjärjestelyistä, Visit Turku Archipelago -yhteistyöstä kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa sekä matkailuyrittäjän puheenvuoro matkailun kehittämisestä.
Tilaisuus on maksuton ja suunnattu kaikille matkailualan yrityksille Naantalissa.
Tarjoilujärjestelyjä varten kaupunki pyytää ilmoittautumaan tapahtumaan ennakkoon viimeistään maanantaina 10.11.2025 klo 12.00 mennessä.
Matkailuiltaan voi ilmoittautua kaupungin verkkosivuilla.
Kaupunki järjestää loppuvuodesta erillisen, laajemmin kaupunkilaisille suunnatun matkailuillan.
Matkailuillan ohjelma
Ti 11.11.2025 klo 17.30–19.00
Valtuustosali, Naantalin kaupungintalo (Käsityöläiskatu 2)
17.30 Tervetulosanat
Toni Forsblom, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Naantalin kaupunki
Puheenvuoro I
Yrittäjän puheenvuoro: näkökulma kaupungin ja yrittäjien yhteistyöhön matkailussa
Ville Vuorio, yrittäjä, Merimaskun Rantamakasiini
Puheenvuoro II
Matkailu osana kaupungin elinvoimatyötä
Rikumatti Levomäki, kehitysjohtaja, Naantalin kaupunki
Puheenvuoro III
Matkailun uudelleenjärjestelyt Naantalissa
Janne Tienpää, matkailupäällikkö, Naantalin kaupunki
Puheenvuoro IV
Kansainvälinen matkailumarkkinointi ja Visit Turku Archipelago
Kristiina Kukkohovi, toimitusjohtaja, Visit Turku Archipelago
Yhteenveto ja päätössanat
Janne Tienpää, matkailupäällikkö, Naantalin kaupunki
19.00 Tilaisuus päättyy
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne TienpääNaantalin kaupunkiPuh:040 1534924janne.tienpaa@naantali.fi
Kuvat
Linkit
Naantalin kaupunki
Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia.
Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Naantalin kaupunki
Pääkirjaston kiertävä näyttely kertoo siirtolaisuudesta Suomessa, Suomesta ja Suomeen23.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Naantalin pääkirjastossa on esillä 28.10.–5.11. Siirtolaisuusinstituutin kiertävä julistenäyttely, joka kertoo erilaisia tarinoita muuttoliikkeistä Suomessa, Suomesta ja Suomeen ja tuo yhteen sekä historiallisia että nykyhetkisiä ilmiöitä.
Naantalin pääkirjastossa järjestetään monikielinen muumimaraton22.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Muumi 80 -juhlavuoden kunniaksi Naantalin kaupunginkirjasto ja Naantalin Kielitupa järjestävät maanantaina 27.10. klo 17–18 Naantalin pääkirjastossa monikielisen muumimaratonin, jossa ulkomailta Naantaliin muuttaneet ihmiset lukevat vuorotellen kappaleen Tove Janssonin Muumit ja suuri tuhotulva -kirjasta omalla äidinkielellään.
Naantalin pääkirjastossa vietetään lauantaina Harry Potter -päivää Kielletyssä metsässä21.10.2025 14:20:00 EEST | Tiedote
Tulevana lauantaina 25.10. Naantalin pääkirjaston Harry Potter -teemapäivässä seikkaillaan Tylypahkan linnan lähistöllä sijaitsevaan Kiellettyyn metsään.
Naantaliin uusia ulkoilumahdollisuuksia: Luonnonmaalle valmistui ulkoilureitti laavuineen17.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Naantalin ulkoilumahdollisuudet ovat laajentuneet, sillä Luonnonmaalle Villan tilan alueelle on viitoitettu uusi ulkoilureitti. Reitin varrelta löytyy myös laavu sekä penkkejä ja pöytäryhmiä.
Naantalin investointien huippuvuosi 2026 toteutuu heikentyneessä taloustilanteessa16.10.2025 13:05:00 EEST | Tiedote
Naantalin kaupungin talousarvio vuodelle 2026 tehdään aiempaa haastavammassa taloudellisessa tilanteessa. Syynä on mm. maassa vallitseva taantuma sekä kaupungin mittava investointiohjelma. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä Naantali ei ole nostamassa kunnallis- eikä kiinteistöveroa, mutta varautuu sopeuttamisohjelman tekemiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme