Naantali järjestää matkailuillan paikallisille matkailuyrittäjille marraskuussa

28.10.2025 09:00:00 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote

Naantalin kaupunki järjestää tiistaina 11.11.2025 klo 17.30 paikallisille matkailualan yrittäjille suunnatun matkailuillan.

Naantalin kirkko ja vierasvenesatama syysväreissä.
Naantali järjestää matkailuillan naantalilaisille matkailualan yrityksille. Veera Lunden/ Naantalin kaupunki

Tilaisuudessa kuullaan matkailupalvelujen uudelleenjärjestelyistä, Visit Turku Archipelago -yhteistyöstä kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa sekä matkailuyrittäjän puheenvuoro matkailun kehittämisestä.

Tilaisuus on maksuton ja suunnattu kaikille matkailualan yrityksille Naantalissa.

Tarjoilujärjestelyjä varten kaupunki pyytää ilmoittautumaan tapahtumaan ennakkoon viimeistään maanantaina 10.11.2025 klo 12.00 mennessä.

Matkailuiltaan voi ilmoittautua kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunki järjestää loppuvuodesta erillisen, laajemmin kaupunkilaisille suunnatun matkailuillan.

Matkailuillan ohjelma

Ti 11.11.2025 klo 17.30–19.00
Valtuustosali, Naantalin kaupungintalo (Käsityöläiskatu 2)

17.30 Tervetulosanat

Toni Forsblom, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Naantalin kaupunki

Puheenvuoro I

Yrittäjän puheenvuoro: näkökulma kaupungin ja yrittäjien yhteistyöhön matkailussa
Ville Vuorio, yrittäjä, Merimaskun Rantamakasiini

Puheenvuoro II

Matkailu osana kaupungin elinvoimatyötä
Rikumatti Levomäki, kehitysjohtaja, Naantalin kaupunki

Puheenvuoro III

Matkailun uudelleenjärjestelyt Naantalissa
Janne Tienpää, matkailupäällikkö, Naantalin kaupunki

Puheenvuoro IV

Kansainvälinen matkailumarkkinointi ja Visit Turku Archipelago
Kristiina Kukkohovi, toimitusjohtaja, Visit Turku Archipelago

Yhteenveto ja päätössanat

Janne Tienpää, matkailupäällikkö, Naantalin kaupunki

19.00 Tilaisuus päättyy

