Geo-Master ja Blääni yhdistyvät pohjarakenne- ja rakennesuunnittelun toimistoksi: ”Varsinais-Suomessa riittää kasvun mahdollisuuksia”

Varsinais-Suomeen syntyy uusi, täyden palvelun pohjarakenne- ja rakennesuunnittelun insinööritoimisto, kun kaksi turkulaista pitkän linjan asiantuntijayritystä, Geo-Master Oy ja Blääni Oy, yhdistävät voimansa. Uusi yhtiö tarjoaa entistä laajemman palveluvalikoiman maaperästä vesikatolle asti.

Uuden yrityksen nimeksi tulee Blääni Oy, ja se jatkaa kiinteistönomistajien, taloyhtiöiden, rakennuttajien ja urakoitsijoiden palvelemista entistä laajemmalla palveluvalikoimalla.

Geo-Master Oy on vuodesta 1984 asti toiminut maaperätutkimuksiin ja geosuunnitteluun sekä mittaustekniikkaan erikoistunut turkulainen insinööritoimisto. Blääni Oy on korjaus- ja rakennesuunnittelun yritys, jonka asiantuntijoilla on yli 20 vuoden kokemus korjauskohteiden rakennesuunnittelusta. Bläänin omistajissa on jo aiemmin ollut Geo-Masterin omistajia.

– Olemme tehneet Bläänin avainhenkilöiden kanssa tiivistä yhteistyötä jo pitkään useiden asiakkuuksien parissa ja todenneet, että tavoitteemme, arvomme ja toimintatapamme osuvat hyvin yksiin. Yhdistyminen on luonnollinen askel, joka antaa meille paremmat eväät myös kasvuun, sanoo Geo-Master Oy:n toimitusjohtaja Antti Torppa.

Vahva tuntuma varsinaissuomalaiseen maaperään

Bläänin asiantuntijat ovat olleet mukana useiden turkulaisten kiinteistöjen pohjarakenne- ja rakennesuunnittelussa. Yhteistyössä Geo-Master ja Blääni ovat toteuttaneet useita puupaaluille perustettujen rakennusten perustusvahvistuksia.

– Turun alueella on edelleen valtavasti puupaaluille perustettuja rakennuksia, jotka on rakennettu 1960-luvulla tai sitä ennen. Taloyhtiöiden ja kiinteistöjen omistajien tulisi olla tietoisia perustusten nykytilasta ja elinkaaren vaiheesta, jotta mahdollinen korjaustarve ei tulisi yllätyksenä. Me tunnemme varsinaissuomalaisen maaperän ja tämäntyyppiset rakenteet, joten tiedämme, miten korjaus tulee rakenne- ja geoteknisesti hoitaa turvallisesti ja kustannustehokkaasti, Blääni Oy:n suunnittelupäällikkö Jarno Rajakallio kertoo.

Henkilöstön omistama

Uuden yrityksen tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa merkittävästi tulevina vuosina. Palvelutarjontaa on tarkoitus laajentaa korjauskohteiden rakennesuunnittelusta uudispuolen rakennesuunnitteluun ja tarkoituksena on rekrytoida myös uusia asiantuntijoita. Antti Torppa jatkaa uudessa yrityksessä toimitusjohtajana sekä geosuunnittelun vetäjänä ja Jarno Rajakallio toimii rakennesuunnittelun suunnittelupäällikkönä. Maaperätutkimuksissa yritys tekee yhteistyötä pitkäaikaisen kumppaninsa, Jussi Salmisen luotsaaman Geotiimi Oy:n kanssa.

– Varsinais-Suomessa riittää kasvun mahdollisuuksia. Täällä ei meidän kokoluokassamme ole toista yritystä, joka tarjoaisi rakennuttajille samanlaista palveluvalikoimaa tutkimuksista suunnitteluun ja maan uumenista katon harjalle asti. Yhdistymisen jälkeenkin olemme yhä se tuttu, henkilöstön omistama toimija, joka tekee laadukasta työtä ihmisläheisesti: meiltä saa oikean asiantuntijan aina puhelimen päähän, Torppa korostaa.

Lisätietoja:

Antti Torppa, toimitusjohtaja, Blääni Oy, antti.torppa@blaani.fi, puh. 0400 537 300

Geo-Master Oy on vuodesta 1984 asti toiminut geotekniikkaan, pohjarakentamiseen sekä mittaustekniikkaan erikoistunut turkulainen insinööritoimisto. Yritys työllistää 7 henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2024 oli yli 1,1 miljoonaa euroa. geo-master.fi

Blääni Oy on turkulainen korjaus- ja rakennesuunnittelun yritys, jossa työskentelee 2 henkilöä. Yrityksen liikevaihto vuonna 2024 oli yli 200 000 euroa. www.blaani.fi