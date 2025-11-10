Salolaisen Sami Joensuun esikoisromaanissa etsitään tietä Eedeniin

Sami Joensuun romaani 70 kiveä on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

"Tuntuu kuin viinirypäle poimittaisiin puusta, se murskattaisiin ja siitä syntyisi täydellistä viiniä oman prosessinsa kautta. Käyminen hajottaa entisen minämme ja haihduttaa meistä liat pois, jalostaa ja puhdistaa meidät. Ja me valaistumme."



Eksistentiaalisessa kertomuksessa kaksi itsensä hukannutta, Elias ja Amelia, kohtaavat Espanjassa ja alkavat etsiä yhdessä tietään Eedeniin. Yhdessä paikallisten kanssa Elias ja Amelia maalaavat myllyn seinään historiansa muraaliksi kuvastamaan uskoa ja toivoa ihmisyyteen. Ehkä se toisi myös vastauksia ja rauhan eksyneiden sisimpiin.



Sami Joensuu (s. 1973) on Salon Angelniemellä asuva muusikko ja taiteilija. 70 kiveä on hänen esikoisteoksensa, joka syntyi tarpeesta tutkia muuttuvaa maailmankuvaa oman taiteellisen identiteetin murroksessa.

JOENSUU, SAMI : 70 kiveä

157 sivua

ISBN 9789524172202

Ilmestymisaika: Syyskuu 2025

