Momentum Kirjat

Salolaisen Sami Joensuun esikoisromaanissa etsitään tietä Eedeniin

10.11.2025 08:15:00 EET | Momentum Kirjat | Tiedote

Jaa
Kansi: Iiris Kallunki
Kansi: Iiris Kallunki

Sami Joensuun romaani 70 kiveä on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

"Tuntuu kuin viinirypäle poimittaisiin puusta, se murskattaisiin ja siitä syntyisi täydellistä viiniä oman prosessinsa kautta. Käyminen hajottaa entisen minämme ja haihduttaa meistä liat pois, jalostaa ja puhdistaa meidät. Ja me valaistumme."

Eksistentiaalisessa kertomuksessa kaksi itsensä hukannutta, Elias ja Amelia, kohtaavat Espanjassa ja alkavat etsiä yhdessä tietään Eedeniin. Yhdessä paikallisten kanssa Elias ja Amelia maalaavat myllyn seinään historiansa muraaliksi kuvastamaan uskoa ja toivoa ihmisyyteen. Ehkä se toisi myös vastauksia ja rauhan eksyneiden sisimpiin.

Sami Joensuu (s. 1973) on Salon Angelniemellä asuva muusikko ja taiteilija. 70 kiveä on hänen esikoisteoksensa, joka syntyi tarpeesta tutkia muuttuvaa maailmankuvaa oman taiteellisen identiteetin murroksessa.

JOENSUU, SAMI : 70 kiveä
157 sivua
ISBN 9789524172202
Ilmestymisaika: Syyskuu 2025

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi

Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.

Avainsanat

momentum kirjatkirjallisuuskotimainen kaunokirjallisuuskaunokirjallisuusromaaniesikoiskirjailijaesikoisteos

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kansi: Iiris Kallunki
Kansi: Iiris Kallunki
Lataa
Sami Joensuun kuva © Pia Parkkonen
Sami Joensuun kuva © Pia Parkkonen
Lataa

Linkit

Momentum Kirjat

Suotie 15
05200 Rajamäki

Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Momentum Kirjat

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye