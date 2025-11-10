Salolaisen Sami Joensuun esikoisromaanissa etsitään tietä Eedeniin
Sami Joensuun romaani 70 kiveä on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
"Tuntuu kuin viinirypäle poimittaisiin puusta, se murskattaisiin ja siitä syntyisi täydellistä viiniä oman prosessinsa kautta. Käyminen hajottaa entisen minämme ja haihduttaa meistä liat pois, jalostaa ja puhdistaa meidät. Ja me valaistumme."
Eksistentiaalisessa kertomuksessa kaksi itsensä hukannutta, Elias ja Amelia, kohtaavat Espanjassa ja alkavat etsiä yhdessä tietään Eedeniin. Yhdessä paikallisten kanssa Elias ja Amelia maalaavat myllyn seinään historiansa muraaliksi kuvastamaan uskoa ja toivoa ihmisyyteen. Ehkä se toisi myös vastauksia ja rauhan eksyneiden sisimpiin.
Sami Joensuu (s. 1973) on Salon Angelniemellä asuva muusikko ja taiteilija. 70 kiveä on hänen esikoisteoksensa, joka syntyi tarpeesta tutkia muuttuvaa maailmankuvaa oman taiteellisen identiteetin murroksessa.
JOENSUU, SAMI : 70 kiveä
157 sivua
ISBN 9789524172202
Ilmestymisaika: Syyskuu 2025
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt, haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista voi lähettää osoitteeseen info@momentumkirjat.fi.
Vuonna 2023 perustettu Momentum Kirjat kuuluu Aviador Oy:hyn, kuten myös vuonna 2012 perustettu Aviador Kustannus.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vesa TompuriKustantajaMomentum KirjatPuh:+358 50 591 6059info@momentumkirjat.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaMomentum KirjatPuh:+358 50 3688335jarkko@aviador.fi
Kuvat
Linkit
Momentum Kirjat
Suotie 15
05200 Rajamäki
Momentum Kirjat on kotimainen kirjankustantamo. Julkaisemme elämäkertoja, historiikkeja sekä kauno- ja tietokirjallisuutta kustanteina ja palvelukustanteina.
