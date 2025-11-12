Vaikuttavaa draamaa, musiikkielämyksiä ja viihdettä koko perheelle – Ylen juhlakausi on tunnelmaa tulvillaan

Ylen juhlakausi on ohjelmien aarreaitta. Luvassa on laajasti katseltavaa ja kuunneltavaa koko perheen yhteisiin hetkiin sekä omaan juhlafiilistelyyn. Valoa juhlakauden avaukseen tuo sädehtivä Katri Helena sinivalkoisella äänellään. Aattona julkaistavaa uutta Mauri Kunnaksen Korvatunturin joululoma -animaatiota kannattaa odottaa! Pimeään sijoittuva Hämärä luonto avaa silmät öisille seikkailuille Konsta Punkan linssin läpi. Ylen satavuotisjuhlavuoden aluksi nähtävä Kylmä kausi -draama ei jätä ketään kylmäksi.

Musiikin ystävät, lapset ja lapsenmieliset, tarinoiden fanit ja luontodokumenteista nauttivat – nyt on teidän aikanne!

Joulukalenterit avaavat oven odotukseen

Tonttuakatemia 2 – Suuri Tonttukatselmus

1.12. alkaen Yle TV2 ja Yle Areena

Yksi Ylen kaikkien aikojen suosituimmista Joulukalentereista saa jatkoa, kun Tonttuakatemia 2 – Suuri Tonttukatselmus aloittaa joulun odotuksen. Tonttuakatemian jatko-osassa maailman pöhköimmän tonttukoulun maine on vaarassa. Sen vuoksi rehtori Ruusukaali ja rouva Manteli kutsuvat joukon mestaritonttuja puolustamaan Tonttuakatemian kunniaa Suuressa Tonttukatselmuksessa.

Päärooleissa nähdään Anna-Riikka Rajanen (Persilja) ja Manoel Pinto (Kaneli). Muissa keskeisissä rooleissa ovat muun muassa Timo Mann (Rehtori Ruusukaali), Minna Koskela (Rouva Manteli), Aksa Korttila (Vanilja), Anssi Niemi (Kirveli), Laura Eklund Nhaga (Meirami), Tomi Alatalo (isä), Mikko Penttilä (Viherpippuri) sekä tietenkin Jaana Saarinen (Reetta-täti)..

BUU-klubbenin joulukalenteri

1.12. alkaen Yle Fem ja Yle Areena

BUU-klubbenin joulukalenteri kertoo ystävyydestä, joka voi joskus olla hankalaa, sekä ilosta, jonka toisten ilahduttaminen tuottaa. Lotus-hiiri yllättää ohjelman juontajat salaa pienillä paketeilla. Hänen ystävänsä Bea perustaa oman BUU-tube-kanavan, jossa Lotus haluaisi myös olla mukana, mutta Bea ei ole yhtä innostunut ajatuksesta. Klösus ja Lill-Klösus testaavat, kuinka vaarallisia BUU-sovelluksen joulukalenterin pelit ovat.

Snöfall, toinen tuotantokausi

1.12. alkaen Yle Fem ja Yle Areena

Norjalaisen Snöfall-joulukalenterin toisella tuotantokaudella päästään jälleen vierailemaan taikamaailman joulupukin kylään, jossa on kiireiset ajat lasten toivelistojen tulviessa sisään. Tutustumme Selmaan, joka haluaa palata kylään sekä Noaan, joka on huolissaan siitä, ettei hänen kirjeensä tavoita joulupukkia – hänellä on tärkeää asiaa.

Kovinta kotimaista ja pohjoismaista draamaa

Sannah Nedergård ja Roosa Söderholm nähdään draaman pääosissa. Just Republic / Yle

Kylmä kausi

1.1. Yle Areena ja 4.1. Yle TV1

Kun maajoukkueen altavastaaja Anna saa mahdollisuuden treenata arvoituksellisen hiihtokuningatar Marian aisaparina, tarttuu hän tilaisuuteen epäröimättä. Molempia naisia valmentaa armoton Kim, jolle vain tulokset merkitsevät. Anna ja Maria pelaavat synkkää, psykologista peliä, jossa he kilpailevat toisiaan vastaan, mutta myös tarvitsevat toisiaan noustakseen maailman huipulle. Mitä lähemmäs huippua Anna pääsee, sitä kovemmaksi menestyksen hinta kasvaa. Ja lopulta voittajia voi olla vain yksi. Pääosissa: Roosa Söderholm, Sannah Nedergård ja Antti Virmavirta. Ohjaus: Akseli Tuomivaara ja Petra Lumioksa. Sarjan luoja: Jemina Jokisalo.

Felix & Klara

13.12. Yle TV1 ja Yle Areena sekä 22.12. Yle Fem

Pitkän tullivirkamiehen uran jälkeen Felix muuttaa vaimonsa Klaran kanssa eläkeläisasuntoon, jossa odottaa yksitoikkoinen arki. Klaran nauttiessa uudesta vapaudestaan Felix etsii merkitystä elämälleen, ja pienet ongelmat kasvavat nopeasti suuriksi konflikteiksi. Pohjoismaisena yhteistyönä tuotettu sarja nähdään kaikissa alueen maissa.

Erasmo Genzini ja Sissi Jomppanen Ciao rakas! -sarjassa. Janne-Pekka Manninen / Juho Jalagin / Whatevergroup / Yle

Ciao rakas!

14.12. Yle TV1 ja Yle Areena sekä 16.12. Yle TV2

Romanttinen draamasarja Ciao rakas! käynnistyy Italiassa, kun nuori napolilainen huijarin alku Carmine (Erasmo Genzini) perii Lapista isoveljensä Salvatoren mökin. Ehtona perinnölle on, että hänen on asuttava mökissä kaksi kuukautta ennen kuin sen saa myydä. Carmine ystävineen saapuu eksoottiseen Saamenmaahan, jossa kaikki on uutta ja erilaista. Isoveljen elämänkumppani Sunna (Ánne Mággá Wigelius) epäilee, ettei Salvatore kuollut tapaturmaisesti. Carminen suunnitelmiin ei kuulu rakastua nuoreen poronhoitajaan Maren Elleen (Sissi Jomppanen), mutta harva asia menee kuten on suunniteltu.



Veljen luo

26.12. Yle Areena, 28.12. Yle Fem ja 31.12. Yle TV1

Veljen luo on Karin Smirnoffin menestysromaaniin perustuva draamasarja. Jana Kippo palaa kotikaupunkiinsa Smalångeriin tukeakseen kaksoisveljeään sydänsurujen keskellä, mutta rakastuu mieheen, joka on ehkä tappanut vaimonsa – naisen, joka oli myös hänen veljensä suuri rakkaus. Mitä syvemmälle mysteeriin Jana uppoaa, sitä enemmän salaisuuksia hänen omasta menneisyydestään paljastuu.

Musiikki ja viihde tekevät juhlan

Miikka Varila / Warner Music Finland / Yle

Katri Helena – Viimeinen ilta

6.12. Yle TV1 ja Yle Areena sekä 27.12. Yle TV2

Rakastettu Katri Helena päätti yli kuusikymmentä vuotta kestäneen upean uransa Helsingin Olympiastadiolla 80-vuotissyntymäpäivänsä aattona elokuussa. Konsertissa kuultiin ikivihreitä kappaleita, jotka ovat kulkeneet suomalaisten mukana vuosikymmenten ajan. Viimeinen ilta -konsertti oli Katri Helenan viimeinen esiintyminen yleisön edessä – unohtumaton ilta täynnä yhteislaulua ja liikutusta.

Lucia-aamu

13.12. Yle Fem ja Yle Areena

Suomen Lucia kulkee tunnelmallisessa aamussa sytytettyjen kynttilöiden keskellä Villa Dalbyssa Espoon Oittaalla. Lucia-kuoroa johtaa Jannike Sandström.

Lucia 2025

13.12. Yle Fem ja Yle Areena

Perinteen mukaisesti Suomen Lucian kruunaus lähetetään suorana Helsingin Tuomiokirkosta. Kruunajaiskonsertissa esiintyvät Jannike Sandströmin johtama Lucia-kuoro sekä lapsikuoro.

Elämäni Biisin erikoisjaksot

27.12. ja 3.1. Yle TV1 ja Yle Areena

Juhlakauden ensimmäinen erikoisjakso Elämäni Biisi & RSO keskittyy klassiseen musiikkiin. Jakso on taltioitu Helsingin Musiikkitalossa 5.6.2025. Orkesterina jaksossa nähdään RSO kapellimestarinaan Dalia Stasevska. Vieraina jaksossa ovat Tommy Fränti, Anna-Mari Kähärä, Raakel Lignell, Sampo Marjomaa ja Lenni-Kalle Taipale.

Toisessa Elämäni Biisi & Euroviisuedustajat -jaksossa kuullaan viisutähtien tarinoita, kun sohville istuvat Suomea Euroviisujen finaalissa edustaneet Erika Vikman, Käärijä, Marion Rung, Teemu Keisteri eli Windows95man sekä Suomen – tähän mennessä ainoa – viisuvoittaja, Lordin Mr. Lordi.

Gisellen päärooleissa nähdään Martin Nudo ja Seo Yeun Kim. Roosa Oksaharju / Suomen kansallisooppera -baletti / Yle

Giselle-baletti

28.12. Yle Teema ja 17.12. Yle Areena

Giselle on ranskalaisen romanttisen baletin säihkyvä jalokivi. Baletinjohtaja, koreografi Javier Torres tuo teoksen 1950-luvun Italiaan. Gisellen tarina kietoutuu rakkauden, petoksen, kuoleman ja anteeksiannon ympärille. Klassikkobaletin koskettavuus on säilynyt sukupolvien ajan, ja se puhuttelee yhä katsojia ympäri maailman ajattomalla kauneudellaan. Esitys on taltioitu Suomen kansallisbaletissa 18.10.2025.

Vuosi vaihtuu: Oulu2026

31.12. Yle TV1 ja Yle Areena

Vuosi vaihtuu: Oulu2026 on vuoden säihkyvin show ja uuden alun räjähtävä juhla suorana Ouluhallista. Lavalle nousee suomalaisen musiikin kirkkain tähtikattaus: BESS, KUUMAA, pehmoaino, Suvi Teräsniska, Ege Zulu ja Goldielocks. Kun kellot lyövät keskiyötä, alkaa myös Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi ja Yle 100 -juhlavuosi.

Musiikkinautintoja on luvassa myös Aulis Sallinen: Ratsumies -oopperataltioinnin (7.12. Yle Teema ja Yle Areena), Joululauluja Suomen Lucian kanssa -konsertin (19.12. Yle Fem ja Yle Areena), Kauneimpien joululaulujen (23.12. Yle TV1 ja Yle Areena), RSO:n joulun (24.12. Yle TV1 ja Yle Areena) ja Arja Saijonmaa – Laulu vapaudesta -konsertin (6.1. Yle TV1 ja Yle Areena) muodossa.

Vuoden hienoimpia seikkailuja luontodokumenttien, Peltsin ja Strömsön seurassa

Hämärä luonto. Konsta Punkka / Docart Ky/ Yle

Hämärä luonto

29.12. Yle Areena ja 4.1. Yle TV1

Kun ihminen asettuu yöpuulle, luonto herää. Hämärä luonto on kuusiosainen dokumenttisarja, jossa seurataan lähietäisyydeltä, mitä luonnossa tapahtuu silloin, kun suurin osa meistä nukkuu. Monet eläimet ovat aktiivisimmillaan iltamyöhäisellä, yöllä ja aamuvarhaisella.

Oppaina öiseen luontoon toimivat viisi hämärän kulkijaa: kansainvälisesti tunnettu luontovalokuvaaja Konsta Punkka, sokea lintuharrastaja Heidi Koivunen, kiiltomatotutkija Linnea Kivelä sekä lepakoiden elämään paneutunut pariskunta Anna Blomberg ja Ville Vasko.

Hämärässä luonnossa hyödynnetään huippuluokan kameratekniikkaa, joka paljastaa öisen elämän ennennäkemättömällä tavalla.

Haahkan hätähuuto. Nora Wilson ja Art Design: Janne Airaksinen / Yle

Luonto tulee tuttuun tapaan lähelle muissakin juhlakauden dokumenteissa. Kimmo Ohtonheimon ohjaamassa Haahkan hätähuudossa (22.12. Yle Areena ja 27.12. Yle TV1) seurataan ihmisiä, jotka yrittävät pelastaa rajua vauhtia taantuneen Itämeren ikonisen linnun, haahkan. Lakeuden vuosi (8.12. Yle Areena ja 13.12. Yle TV1) seuraa ainutlaatuisen pohjalaisen peltomaiseman vuodenkiertoa. Laulu joutsenesta (15.12. Yle Areena ja 20.12. Yle TV1) selvittää, miten lähes sukupuuttoon metsästetystä laulujoutsenesta tuli Suomen kansallislintu.

Peltsin toisen luonnon (8.12.Yle Areena ja Yle TV2, 12.12. Yle TV1) uudella tuotantokaudella Mikko "Peltsi" Peltola jatkaa huimia luontoseikkailujaan. Kahdessa jaksossa tapaamme myös supersuositun ja Venla-palkitun Osmon kalaretkellä Lapissa ja Norjassa Jäämeren rannalla.

Strömsön kokit Micke Björklund ja Matias Jungar. John Råholm / Yle

Myös tänä vuonna voit virittäytyä joulutunnelmaan Strömsö - Syötävän hyvä joulu (17.12. Yle Fem ja Yle Areena) cook along -lähetyksessä Micke Björklundin ja Matias Jungarin kanssa. Micke lupaa tuttuja joulun makuja uudessa muodossa. Reseptien joukossa on esimerkiksi terästettyjä luumuja, moderni punajuurisalaatti, kinkkumysliä, silakkapinchoja ja paljon muuta.

Hemmottelevia herkkuja lapsille ja lapsenmielisille

Korvatunturin joululoma. ANIMA VITAE / Yle

Joulupukin kuuma linja

24.12. Yle TV2 ja Yle Areena

Jouluaattoaamun suorassa lähetyksessä Joulupukki lieventää joulun jännitystä juttelemalla lähetykseen soittavien lasten kanssa. Kuulumisten ja jouluterveisten lomassa kuullaan Soittajatontun musisointia. Joulupukin tuvan lähetysten lomassa katsotaan mm. animaatiot Albi Lumiukko pelastaa joulun ja Mauri Kunnaksen uusi Korvatunturin joululoma. Lähetyksen päättää ikisuosikki: Lumiukko-animaatio.

Korvatunturin joululoma

24.12. Yle Areena ja Yle TV2

(Suomi 2025) Mauri Kunnaksen rakastetut hahmot palaavat ruudulle uudessa lyhytelokuvassa! Joulun aikaan sijoittuva riemastuttava tarina kertoo loman vietosta Korvatunturilla, jossa kaikki päivät on varattu hauskoille peleille ja leikeille. Kaikenlainen työnteko on kuitenkin kiellettyä. Vastuuntuntoinen tonttutyttö Myry ja hänen koiransa Rekku joutuvat hankalaan tilanteeseen, kun työhullu Ahkera-Artturi ei millään malta pysyä poissa työn touhusta.

Disney / Yle

Disney-elokuvia jouluksi



Nemoa etsimässä

6.12. Yle Areena ja 25.12. Yle TV2

(Finding Nemo, USA 2003) Nemo on pieni vuokkokala, joka joutuu eroon isästään ja päätyy akvaarioon hammaslääkärin vastaanotolle. Ujo isä Marlin lähtee rohkealle ja hauskalle matkalle poikaansa etsimään, ja saa avukseen ystävällisen mutta huonomuistisen Dorin.

Wall-E

6.12. Yle Areena ja 4.1.2026 Yle TV2

(USA 2008) Jännittävä, romanttinen ja mielikuvituksellinen koko perheen animaatioseikkailu robotista, joka on uurastanut satoja vuosia siivoten roskaista maapalloa. Kohtaaminen viehättävän etsintärobotin EVA:n kanssa nostaa WALL-E:n työlistalle myös rakkauden, galaktiset seikkailut ja ihmiskunnan pelastamisen.

Rottatouille

6.12. Yle Areena ja 26.12. Yle TV2

(USA 2007) Vauhdikkaassa ja hauskassa koko perheen animaatioseikkailussa Remy-rotta unelmoi pääsystä ranskalaiseksi keittiömestariksi. Kohtalo heittää hänet Pariisin viemäreihin mestarikokin ravintolan alapuolelle, ja Remyn kokkaamisen palon käynnistämä jahti saa koko Pariisin ravintolamaailman kiehumaan.

Juhlakauteen mahtuu koko joukko muitakin elokuvia. Uusien, koko perheen jouluelokuvien paketti ilmestyy Yle Areenaan jo 28.11.

Joulun aika on silkkaa juhlaa myös korville

Ilmari Fabritius / Tuuli Laukkanen / Yle

Puutarhakaupungin murhamysteerit, Jouluerikoinen

13.12. Yle Radio 1 ja Yle Areena

Salapoliisi Klaus “Lasu” Forsblom on päätynyt Puutarhakaupunkiin, joka on tällä kertaa laskeutumassa joulun viettoon. Mutta Forsblom itse pohtii, mitä jouluaattona pitäisi oikeastaan tehdä. Kun hän ohittaa kaupungin ainoan tornitalon, Millenium-talon, huomaa hän jotain epäilyttävää pihamaalla. Lisäksi kun alkamassa on kaupungin legendaarinen “paha parituntinen” eli aika jolloin hermot joulurauhaan saattavat mennä, terästäytyy etsivämme entisestään. Samalla herää kysymys: voiko jouluna olla liian kiltti? Kolmiosainen dekkarikuunnelma tarjoilee komediallista jännitystä.

Uudenvuoden kellot

9.12. Yle Radio 1 ja Yle Areena

Trotty Veck on iäkäs lähetti, joka odottaa töitä kirkon portailla. Kirkon, jonka kellot ovat vuosia kannustaneet ja rohkaisseet häntä. Tänä uudenvuodenaattona Trotty Veck on erityisen surullinen: köyhän työväenluokan tulevaisuus ei näytä valoisalta, onko heillä enää edes oikeutta olemassaoloon? Veck alkaa uskoa itsekin, että köyhät ovat pahoja eivätkä he voi muuksi muuttua – ja silloin kellot alkavat puhutella häntä. Neliosainen Uudenvuoden kellot on Charles Dickensin samannimiseen romaaniin perustuva joulusatu aikuisille.

Juhlakaudessa kuullaan tuttuun tapaan myös Joululahjavalvojaiset Iiro Rantalan seurassa (23.12. Yle Areena ja Yle Radio 1) ja M/S Mysteryä (26.12. Yle Areena), jossa Riku Rantala suuntaa viidennellä tuotantokaudella Intian Goalle poikkeuksellisen tapauksen jäljille.

