Tero-Petrin Onnellinen häntä -single esittelee 30-vuotisjuhlavuottaan viettävän levylaulajan uuden vaihteen
30-vuotista uraansa artistina juhliva turkulainen laulaja-lauluntekijä Tero-Petri Suovanen uudisti sekä bändinsä että itsensä. Muutoksessa mukana ovat mm. Se-yhtyeen Yari ja Korvaamattomat-yhtyeen tuorein jäsen Tomi Rikkola. Uusi single Onnellinen häntä kertoo ajasta, jossa levottomuus ja ilo kulkevat käsi kädessä.
“Vauva on käsiraudoissa.”
Se oli ainoa järkevä lause, joka Tero-Petrille jäi käteen viikosta Ahvenanmaalla, jonne hän oli lähtenyt toipumaan koronasta ja kirjoittamaan uusia lauluja. Mukana kulki paperinippu, johon Tero-Petri oli kerännyt parhaita kohtia Google-kääntäjän suomentamista Tom Waitsin, Nick Caven ja Leonard Cohenin sanoituksista.
– Siitä lähdettiin liikkeelle. Sisälläni oli jo pidempään kytenyt halu raikastaa tuotantoani ja virittää soundia entistä orgaanisempaan ja kolisevampaan suuntaan – tehdä musiikkia tarinallisesti ja tunnelmallisesti, enemmän laulun ehdoilla, Tero-Petri muistelee.
Tuloksena alkoi syntyä ilmavampaa ja hengittävämpää musiikkia. Vuosi sitten Tero-Petrin bändi Korvaamattomat sai riveihinsä Pohjannaula-yhtyeestä tutun viulua ja busukia soittavan Tomi Rikkolan, jonka kanssa hän alkoi tehdä myös duokeikkoja.
– Duokeikoilla kappaleisiin löytyi uudenlaista tilaa ja luomumeininkiä. Ilmoitin yhtyeelle, että nyt koko homma muuttuu. Rumpali Moilu Moilanen unohtaa rokkipellit ja rakentaa minimalistisen setin, basisti Jakke Aho etsii sähköbassosta kontrabassosoundin, kosketinsoittaja Mikke Helenius siirtyy teatterimaisempaan ilmaisuun ja kitaristi Mitja Kiviluoma soittaa mitä mieleen tulee. Harjoittelimme sillä asenteella, että musiikki toimii missä tahansa pienessä tilassa ja lauluni pääsee oikeasti esiin.
Henkisenä ohjaajana Tero-Petrin uudistumisessa on toiminut Se-yhtyeen Yari, jonka Tero-Petri tapasi sattumalta pikkujouluissa.
– Yari sanoi, että unohtakaa metronomit. Hän opetti, miten musiikki hengittää ja miten laulusta voi saada enemmän irti – ja miten mun turun kielikin voi olla pehmeämpää. En tietenkään totellut joka asiassa.
Onnellinen häntä on kliseistä vapaa alku uudelle vaihteelle Tero-Petrin uralla. Musiikillisesti biisissä on vähän Talking Headsiä – iloisen häiritsevää, helposti samaistuttavaa ja hyväntahtoista duurihenkeä. Tallella on kuitenkin Tero-Petrin persoonallinen tyyli kokea maailma vähän eri tavalla.
– Onnellinen häntä kertoo hahmosta, joka voi olla joko koira tai ihminen – sellainen olento, joka pelkää jäävänsä näkymättömäksi tai syrjään. Siinä on jotain keskittymishäiriön sävyttämää levottomuutta. Mutta myös iloa ja lämpöä. Löydän hahmosta myös paljon itseäni, Tero-Petri paljastaa.
Tero-Petri on ollut levylaulaja jo 30 vuotta, kuukausi sitten tuli kuluneeksi kolme vuosikymmentä Limonadi Elohopean debyyttilevyn Trukilla yli vaikeuksien -albumin julkaisusta. Limonadi Elohopean lisäksi Tero-Petri tunnetaan mm. Tuula Amberlan biisintekijänä ja säestäjänä. Nyt artisti sanoo löytäneensä omimman äänensä, jota on aina etsinyt.
– Olen saanut tukea amerikkalaisista laulunteko- ja romaanikirjoista, joissa opetetaan rakentamaan tarinaa draaman keinoin – luomaan tunne, jännite ja konflikti. Halusin, että jokaisessa kappaleessa olisi jokin ristiriita tai käänne, joka herättää kuulijan. Tarvitsen tämän kaltaista apua tehdäkseni lauluja, jollaisia ihmiset kaipaavat paetessaan arkea ja päästäkseni pahuuden, rikoksien ja räjähdysten maailmaan. Normaalielämä on liian laimeaa.
Tero-Petrin kyky sanoittaa elämän absurdiutta arvaamattomien musiikillisten ratkaisujen säestyksellä saa Onnellisen hännän jälkeen jatkoa seuraavalla singlellä alkuvuonna 2026. Kokonainen albumi julkaistaan alkukeväästä. Levyn äänittää ja miksaa Kaj Mäki-Ullakko, joka on työskennellyt mm. Kauko Röyhkän ja Punomo-yhtyeen kanssa.
– Aiempiin levyihini verrattuna tästä uudesta tulee paljon vapaampi – matot eivät tällä kertaa todellakaan ole suorassa. Uskon, että nämä kappaleet vievät kuulijan johonkin metsän tai viidakon kaltaiseen tilaan – aikuisten satujen maailmaan. Mukana on kauniita balladeja ja myös kolisevampaa, rytmikkäämpää materiaalia.
Tero-Petri juhlistaa 30-vuotista uraansa keikoilla Turun Dynamossa 14.11. ja Forssassa 15.11. Livenä kuullaan uuden materiaalin lisäksi kappaleita koko Tero-Petrin uran varrelta.
– Kolme vuosikymmentä levylaulajana ja tuntuu, että olen vasta alussa. Ehkä alan pikkuhiljaa hyväksyä sen, että olen aina miettinyt liikaa osatakseni esittää mitään muuta kuin itseäni, Tero-Petri myöntää.
Kuuntele Onnelllinen häntä Tero-Petrin Linktreestä!
Onnellinen häntä -tekijätiedot:
Sävellys: Tero-Petri Suovanen
Sanoitus: Tero-Petri Suovanen
Sovitus: Tero-Petri Suovanen & Korvaamattomat
Masterointi: Joel Ward
ISRC-koodi: FI7PP2500029
Levykoodi: PVC 169
https://www.facebook.com/teropetri
https://www.instagram.com/teropetri/
Kuvat
