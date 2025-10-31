Apunappi ‒ kätevä tapa oppijoille ottaa yhteyttä opiskeluhuoltoon ja sote-palveluihin

Tämä matalan kynnyksen palvelukanava, Apunappi, löytyy oppijoiden tietokoneilla käytössä olevasta Aula-portaalista. Lapset ja nuoret voivat käyttää Apunappia, jos heidän mieltänsä painaa jokin tai he haluavat jutella jostain asiasta turvallisen aikuisen kanssa. Palvelu julkaistaan myös ruotsin- ja englanninkielisenä.

Apunappi helpottaa palvelujen löytymistä

Apunappia käytettäessä lapsen tai nuoren ei tarvitse tietää, mistä saa apua mihinkin asiaan, vaan hän valitsee aiheen, ja sovellus ohjaa hänet valitsemaan tarjolla olevista palveluista. Apunapilla lähetetyt viestit välitetään tietoturvallisella ja salatulla yhteydellä.

Apunapin kautta tullut yhteydenotto ohjautuu oman koulun tai oppilaitoksen opiskeluhuollon työntekijöille, matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupiste Mieppiin tai nuorten neuvonta- ja ohjauspiste Ohjaamoon. Toisen asteen opiskelijoiden osalta vaihtoehtoja ovat myös mielenterveys- ja päihdesairaanhoitajat ja nuorten sosiaalityö.

Tavoitteena madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä

– Apunappi on saanut alkunsa lasten ja nuorten omasta toiveesta. Apunapilla he saavat helposti yhteyden ammattilaisiin, jotka voivat auttaa erilaisissa pulmatilanteissa. Toivomme, että Apunappi madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä entistä aikaisemmassa vaiheessa, kertoo oppilashuollon alueyksikön päällikkö Mervi Tulppo.

Apunapin kautta oppilaat ja opiskelijat voivat lähettää viestejä 24/7 eli myös vapaa-ajalla. Viesteihin vastataan päiväsaikaan, 1–5 arkipäivän kuluessa koulujen toiminta-aikana. Oppijan kanssa sovitaan jatkosta, joka voi olla esimerkiksi tapaaminen.

Lisäksi yläkoulujen oppilaiden käytössä on opiskeluhuollon chat, joka on avoinna maanantaista keskiviikkoon kello 12–15. Tulppo kertoo, että chat on otettu hyvin käyttöön: sen kautta nuorilta on tullut 150–200 yhteydenottoa kuukausittain.

Apunappi-palvelu ei korvaa olemassa olevia yhteydenottotapoja oman koulun tai oppilaitoksen opiskeluhuoltoon ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, vaan toimii täydentävänä kanavana.

– Kuraattoreille, psykologeille ja terveydenhoitajille saa edelleen tulla juttelemaan myös suoraan. Pääasia on, että et jää yksin asioiden kanssa, Tulppo rohkaisee nuoria.

Toimialojen välinen yhteistyö mahdollisti "yhden luukun" palvelun

Apunappi kehitettiin moniammatillisena yhteistyönä; sitä kehittämässä oli useita opiskeluhuollon, perhe- ja sosiaalipalvelujen sekä tietohallinnon ammattilaisia kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalta. Yhteistyö on koettu erittäin toimivaksi ja antoisaksi.

– Olemme yhteistyönä kehittäneet palvelukanavan, jossa asiakkaan ei tarvitse tietää, mistä saa tarvitsemaansa palvelua, vaan hän voi asioida yhden luukun periaatteella. Tämä on ensiarvoisen tärkeää juuri lasten ja nuorten palveluissa, jotta kynnys hakea ja saada apua pysyy matalana, kertoo kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas.





