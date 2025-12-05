Nimlas

Optimation ja Siemens tiivistävät yhteistyötään strategiseksi kumppanuudeksi

11.12.2025 11:00:00 EET | Nimlas | Tiedote

Jaa

Taloteknisten digitaalisten ratkaisujen edelläkävijä Siemens Osakeyhtiö sekä Nimlaksen rakennusautomaatioyritys Optimation tiivistävät yhteistyötään strategiseksi kumppanuudeksi. Yhteistyömalli yhdistää ketterän paikallisen palveluntuottajan ja kansainvälisen teknologiayhtiön osaamisen asiakkaan parhaaksi.

Ryhmän jäseniä seisomassa Siemensin logon edessä.
Siemens ja Nimlakseen kuuluva Optimation Finland tiivistävät yhteistyötään strategiseksi kumppanuudeksi. Marissa Tammisalo

Strateginen kumppanuusmalli aloitetaan Pohjois-Suomessa, jossa talotekniikkakonserni Nimlakseen kuuluva Optimation paikallisena toimijana vahvistaa Siemensin rakennusautomaatiojärjestelmien huolto- ja ylläpitotöitä. Optimation tukee kiinteistönomistajia myös tulevaisuuden tarpeiden tunnistamisessa.

”Optimationin kaltaiset ketterät ja asiantuntevat toimijat yhdessä Siemensin laadukkaiden teknologiaratkaisujen kanssa varmistavat asiakkaillemme entistä paremman asiakaskokemuksen. Kiinteistönomistajat hyötyvät edistyksellisistä teknisistä ratkaisuista sekä lähellä sijaitsevasta palvelusta ja tuesta. Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa on tärkeä osa kasvustrategiaamme”, kertoo Harald Schnur, Siemens Osakeyhtiön Smart Infrastructure -liiketoimintayksikön johtaja.

Kumppanuusmalli tukee Nimlaksen automaatioverkostoa

Optimation edustaa Nimlaksen rakennusautomaatioyhtiöistä edistyneintä osaamista Siemensin järjestelmistä. Tavoitteena on laajentaa yhteistyötä myös muualle Suomeen, mikä tukee myös Nimlaksen automaatioverkoston kasvua.  

”Kasvatamme valtakunnallista rakennusautomaatioverkostoamme sekä yritysostoin että orgaanisesti. Nyt entisestään syventynyt yhteistyömme Siemensin kanssa tukee tätä tavoitetta erinomaisesti”, sanoo Nimlaksen liiketoimintajohtaja Pekka Pöykkö.

Suuret sairaalaprojektit loivat pohjan yhteistyölle

Strategiselle kumppanuudelle on rakennettu vahva perusta useissa teknisesti haastavissa projekteissa. Esimerkiksi Kymenlaakson keskussairaalan perusparannushankkeessa Siemens ja Optimation toteuttivat kustannustehokkaan kokonaisuuden, jossa yhdistyivät edistyksellinen teknologia ja paikallinen osaaminen.

”Sairaalaprojektit ovat rakennusautomaatiojärjestelmien kannalta vaativimmasta päästä. Saumattomalla yhteistyöllä, jossa yhdistyivät käytännön kokemuksemme ja Siemensin teknologiaosaaminen, pystyimme luomaan Kotkaan ratkaisun, joka palvelee tulevaisuuden sairaalan tarpeita kustannustehokkaasti”, kertoo Optimationin toimitusjohtaja Antti Rousu.

Avainsanat

talotekniikkanimlasrakennusautomaatiokiinteistöautomaatiosiemensoptimation

Yhteyshenkilöt

Antti Rousu, toimitusjohtaja, Optimation Finland Oy, 044 251 5569, antti.rousu@optimation.fi

Pekka Pöykkö, liiketoimintajohtaja, Palvelut, Nimlas Finland Oy, 050 432 4822, pekka.poykko@nimlas.fi

Kirsi Rejman, viestintäjohtaja, Siemens Osakeyhtiö, 050 68407, kirsi.rejman@siemens.com

Kuvat

Ryhmäkuva seitsemästä henkilöstä seisomassa Siemens-logon edessä.
Siemens ja Nimlas-konserniin kuuluva Optimation Finland syventävät yhteistyötään kumppanuudeksi, jossa Optimation tekee Siemensin rakennusautomaatiojärjestelmien huolto- ja ylläpitotöitä. Kumppanuusmalli otetaan käyttöön ensimmäiseksi Pohjois-Suomessa.
Marissa Tammisalo
Lataa

Linkit

Optimation

Optimation Finland Oy tarjoaa rakennusautomaation suunnittelu-, asennus- ja huoltopalveluita eri puolilla Suomea. Yhtiö toimii monimerkkiosaajana järjestelmäriippumattomasti sekä uudis- että saneerauskohteissa. Palveluihin kuuluvat myös pilvipohjaiset valvomoratkaisut ja kokonaisvaltainen etähallinta. Yrityksen palveluksessa on noin 30 rakennusautomaatioalan ammattilaista. Lisätietoa: optimation.fi

Nimlas – Talotekniikan terävin kärki

Nimlas on yksi Pohjoismaiden johtavista talotekniikka-alan toimijoista. Suomessa Nimlaksen muodostavat lähes 50 paikallista yhtiötä, joissa työskentelee noin 1 500 ammattilaista. Nimlaksen yritykset tarjoavat projekteja ja palveluita kaikissa talotekniikan lajeissa valtakunnallisesti. Vuonna 2024 liikevaihtomme oli noin 294 miljoonaa euroa (pro forma). Lisätietoa: nimlas.fi

Ketterästi paikallinen. Yhdessä vahvempi. Nimlas.

Siemens Suomessa

Siemens on johtava teknologiayritys, jonka ratkaisut teollisuuteen, infrastruktuuriin ja liikenteeseen vaikuttavat jokapäiväiseen elämään. Yhdistämällä todellisen ja digitaalisen ympäristön Siemens nopeuttaa asiakkaidensa digitaalista ja kestävän kehityksen murrosta, mikä tekee tehtaista tehokkaampia, kaupungeista asumiskelpoisempia ja liikenteestä kestävämpää. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Siemens Industry Software Oy sekä Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on aluetoimistot Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä tytäryhtiö VIBECO Oy Suomessa. Siemens Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 191 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 385 henkilöä. Maailmanlaajuisesti tilikaudella 2025 Siemens-konsernin liikevaihto oli 78,9 miljardia euroa ja tulos 10,4 miljardia euroa. Yhtiö työllistää maailmanlaajuisesti noin 318 000 henkilöä. Lisätietoa: siemens.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Nimlas

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye