Optimation ja Siemens tiivistävät yhteistyötään strategiseksi kumppanuudeksi

Siemens on johtava teknologiayritys, jonka ratkaisut teollisuuteen, infrastruktuuriin ja liikenteeseen vaikuttavat jokapäiväiseen elämään. Yhdistämällä todellisen ja digitaalisen ympäristön Siemens nopeuttaa asiakkaidensa digitaalista ja kestävän kehityksen murrosta, mikä tekee tehtaista tehokkaampia, kaupungeista asumiskelpoisempia ja liikenteestä kestävämpää. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Siemens Industry Software Oy sekä Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on aluetoimistot Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä tytäryhtiö VIBECO Oy Suomessa. Siemens Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 191 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 385 henkilöä. Maailmanlaajuisesti tilikaudella 2025 Siemens-konsernin liikevaihto oli 78,9 miljardia euroa ja tulos 10,4 miljardia euroa. Yhtiö työllistää maailmanlaajuisesti noin 318 000 henkilöä. Lisätietoa: siemens.fi