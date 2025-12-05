Optimation ja Siemens tiivistävät yhteistyötään strategiseksi kumppanuudeksi
Taloteknisten digitaalisten ratkaisujen edelläkävijä Siemens Osakeyhtiö sekä Nimlaksen rakennusautomaatioyritys Optimation tiivistävät yhteistyötään strategiseksi kumppanuudeksi. Yhteistyömalli yhdistää ketterän paikallisen palveluntuottajan ja kansainvälisen teknologiayhtiön osaamisen asiakkaan parhaaksi.
Strateginen kumppanuusmalli aloitetaan Pohjois-Suomessa, jossa talotekniikkakonserni Nimlakseen kuuluva Optimation paikallisena toimijana vahvistaa Siemensin rakennusautomaatiojärjestelmien huolto- ja ylläpitotöitä. Optimation tukee kiinteistönomistajia myös tulevaisuuden tarpeiden tunnistamisessa.
”Optimationin kaltaiset ketterät ja asiantuntevat toimijat yhdessä Siemensin laadukkaiden teknologiaratkaisujen kanssa varmistavat asiakkaillemme entistä paremman asiakaskokemuksen. Kiinteistönomistajat hyötyvät edistyksellisistä teknisistä ratkaisuista sekä lähellä sijaitsevasta palvelusta ja tuesta. Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa on tärkeä osa kasvustrategiaamme”, kertoo Harald Schnur, Siemens Osakeyhtiön Smart Infrastructure -liiketoimintayksikön johtaja.
Kumppanuusmalli tukee Nimlaksen automaatioverkostoa
Optimation edustaa Nimlaksen rakennusautomaatioyhtiöistä edistyneintä osaamista Siemensin järjestelmistä. Tavoitteena on laajentaa yhteistyötä myös muualle Suomeen, mikä tukee myös Nimlaksen automaatioverkoston kasvua.
”Kasvatamme valtakunnallista rakennusautomaatioverkostoamme sekä yritysostoin että orgaanisesti. Nyt entisestään syventynyt yhteistyömme Siemensin kanssa tukee tätä tavoitetta erinomaisesti”, sanoo Nimlaksen liiketoimintajohtaja Pekka Pöykkö.
Suuret sairaalaprojektit loivat pohjan yhteistyölle
Strategiselle kumppanuudelle on rakennettu vahva perusta useissa teknisesti haastavissa projekteissa. Esimerkiksi Kymenlaakson keskussairaalan perusparannushankkeessa Siemens ja Optimation toteuttivat kustannustehokkaan kokonaisuuden, jossa yhdistyivät edistyksellinen teknologia ja paikallinen osaaminen.
”Sairaalaprojektit ovat rakennusautomaatiojärjestelmien kannalta vaativimmasta päästä. Saumattomalla yhteistyöllä, jossa yhdistyivät käytännön kokemuksemme ja Siemensin teknologiaosaaminen, pystyimme luomaan Kotkaan ratkaisun, joka palvelee tulevaisuuden sairaalan tarpeita kustannustehokkaasti”, kertoo Optimationin toimitusjohtaja Antti Rousu.
