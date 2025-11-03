Nimlas ostaa data- ja logistiikkakeskusosaaja LVI Tasaconin
Talotekniikkakonserni Nimlas ostaa LVI-urakoitsija LVI Tasaconin. 15 henkilöä työllistävä yritys toimii Etelä-Suomessa ja sillä on vahvaa osaamista data- ja logistiikkakeskusten sekä teollisuushallien LVI-projekteista. Yrityskaupalla ei ole henkilöstövaikutuksia.
Konsernista löytyi koti isojen hallien LVI-urakoitsijalle
LVI Tasacon on vuonna 2014 perustettu lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmien urakointiin keskittyvä yhtiö, jonka toimitilat sijaitsevat Vantaan Viinikkalassa. Vuonna 2024 liikevaihtoa kertyi 8,7 miljoonaa euroa.
Uudis- ja saneerauskohteet painottuvat pääkaupunkiseudulle ja kehyskuntiin. Yritys on erikoistunut logistiikka- ja varastorakennuksiin sekä liiketila- ja toimitilarakentamiseen. LVI Tasaconilla on vahva osaaminen myös arvokiinteistöjen vaativissa saneerauksissa, ja viime vuosina yritys on kerryttänyt myös datakeskusosaamista.
”Mitä isompi ja korkeampi halli, sitä sopivampi kohde on meille. Etenkin, jos sen sisällä on vielä mieletön määrä tekniikkaa, kuten konesaleissa”, LVI Tasaconin toimitusjohtaja Toni Tarkiainen kertoo.
Toimitusjohtaja Toni Tarkiainen ja tuotantojohtaja Jussi Saari kertovat LVI Tasaconin vahvuuden kiteytyvän asiakaslähtöiseen henkilöstöönsä, jonka kanssa niin asiakkaat kuin aliurakoitsijat haluavat tehdä yhteistyötä. Konserniin liittymiseltä he odottavat selkänojaa kasvuun nousukäänteen partaalla olevalla rakennusalalla.
”Konsernista löytyy useita tuttuja yrityksiä. Viimeisimmäksi olemme tehneet yhteistyötä Quattroservicesin kanssa. Nyt on oikea aika liittyä mukaan ja varmistaa kilpailukykymme markkinan piristyessä. Nimlaksesta löytyi Tasaconille hyvä koti”, Tarkiainen kommentoi.
Yrittäjät Tarkiainen ja Saari liittyvät Nimlaksen omistajaohjelmaan.
Tasacon täydentää Etelä-Suomen projektitarjontaa
LVI Tasacon liittyy Etelä-Suomen projektiyritysten joukkoon, joihin lukeutuvat Mikenti Talotekniikka, Rauno Saari, Ilmastointi-Mikenti ja Quattroservices.
”Alansa varmimpiin tekijöihin lukeutuva LVI Tasacon vahvistaa projektiosaamistamme entisestään Etelä-Suomessa. Yrityskauppa tukee kasvustrategiaamme ja kartoitamme vastaavia hyvämaineisia toimijoita täydentämään verkostoamme”, kommentoi Nimlaksen Etelä-Suomen projektiliiketoiminnasta vastaava Kimmo Lehtonen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tiina Koppinen, toimitusjohtaja, Nimlas Finland Oy, 040 350 2225, tiina.koppinen@nimlas.fi
Kimmo Lehtonen, liiketoimintajohtaja, Projektit Etelä-Suomi, Nimlas Finland Oy, 040 9031 223, kimmo.lehtonen@nimlas.fi
Toni Tarkiainen, toimitusjohtaja, LVI Tasacon Oy, 0400 745 150, toni.tarkiainen@lvitasacon.fi
Jussi Saari, tuotantojohtaja, LVI Tasacon Oy, 040 540 1042, jussi.saari@lvitasacon.fi
Kuvat
Linkit
LVI Tasacon
LVI Tasacon Oy on vuonna 2014 perustettu LVI-urakoitsija, joka on erikoistunut logistiikka- ja tuotantorakennusten sekä datakeskusten talotekniikkaratkaisuihin. Yritys toimii Etelä-Suomessa ja työllistää noin 15 henkilöä. Vuonna 2024 sen liikevaihto oli 8,7 miljoonaa euroa.
Nimlas – Talotekniikan terävin kärki
Nimlas on yksi Pohjoismaiden johtavista talotekniikka-alan toimijoista. Suomessa Nimlaksen muodostavat lähes 50 paikallista yhtiötä, joissa työskentelee noin 1 500 ammattilaista. Nimlaksen yritykset tarjoavat projekteja ja palveluita kaikissa talotekniikan lajeissa valtakunnallisesti. Vuonna 2024 liikevaihtomme oli noin 294 miljoonaa euroa (pro forma).
Ketterästi paikallinen. Yhdessä vahvempi. Nimlas.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nimlas
Kahdeksan Nimlaksen yritystä Komu Homesin kumppaniksi – tavoitteena asumisviihtyvyys ja kiinteistöjen arvon turvaaminen3.11.2025 12:00:00 EET | Tiedote
Asuinkiinteistöjohtamisen palveluyhtiö Komu Homes on solminut kumppanuussopimuksen kahdeksan Nimlakseen kuuluvan yhtiön kanssa. Sopimus kattaa Komun hallinnoiman kasvavan kiinteistökannan talotekniset palvelut - LVI:n, sähkön, automaation, jäähdytyksen sekä paloturvapalvelut pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella.
Mikael Forsblom Quattroservicesin toimitusjohtajaksi28.10.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Talotekniikkaurakoitsija Quattroservicesin johtoon on nimitetty pitkään yhtiössä työskennellyt Mikael Forsblom. Nykyinen toimitusjohtaja Kimmo Lehtonen keskittyy jatkossa Nimlas-konsernin johtoryhmätehtäviin vastaten Etelä-Suomen projektiliiketoiminnasta alueen kasvaessa.
Kosti Kerve huolto- ja korjauspalveluihin keskittyvän LVI-Trion toimitusjohtajaksi24.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
LVI-Trion liiketoimintajohtaja Kosti Kerve on nimitetty yhtiön toimitusjohtajaksi 1.1.2026 alkaen. Uudellamaalla toimiva LVI-Trio keskittyy jatkossa palvelemaan asiakkaitaan kattavana talotekniikan huolto- ja korjauspalveluyrityksenä. Projektiliiketoiminta siirtyy Nimlas-konsernin toiseen yritykseen Ilmastointi-Mikentiin.
Jyväskyläläinen Mikenti vahvistaa LVI-palvelujaan – ostaa Elvi Talotekniikan liiketoiminnan23.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Talotekniikkakonserni Nimlakseen kuuluva LVI- ja sprinkleriurakoitsija Mikenti laajentaa palveluvalikoimaansa ostamalla liiketoimintakaupalla Elvi Talotekniikan. Kaupan myötä Mikentin LVI-toiminta vahvistuu erityisesti huolto- ja korjauspalveluissa, mikä tukee yhtiön kasvua Keski-Suomessa.
QMG on nyt Nimlas – Janne Korhonen vahvistamaan johtoryhmää Pohjois-Suomen liiketoimintajohtajana22.10.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Quattro Mikenti Group – QMG, yksi Suomen suurimmista talotekniikka-alan toimijoista, on jatkossa nimeltään Nimlas pohjoismaisen emoyhtiönsä mukaisesti. Omilla nimillään toimivista yhtiöistä koostuva konserni tavoittelee Suomessa 550 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2029 mennessä. Kasvustrategiansa tueksi Nimlas uudistaa aluejakoaan ja nimittää Suomen johtoryhmänsä jäseneksi Janne Korhosen, joka vastaa Pohjois-Suomen liiketoiminnasta 1. tammikuuta 2026 alkaen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme