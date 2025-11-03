Nimlas ostaa data- ja logistiikkakeskusosaaja LVI Tasaconin

Konsernista löytyi koti isojen hallien LVI-urakoitsijalle

LVI Tasacon on vuonna 2014 perustettu lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmien urakointiin keskittyvä yhtiö, jonka toimitilat sijaitsevat Vantaan Viinikkalassa. Vuonna 2024 liikevaihtoa kertyi 8,7 miljoonaa euroa.

Uudis- ja saneerauskohteet painottuvat pääkaupunkiseudulle ja kehyskuntiin. Yritys on erikoistunut logistiikka- ja varastorakennuksiin sekä liiketila- ja toimitilarakentamiseen. LVI Tasaconilla on vahva osaaminen myös arvokiinteistöjen vaativissa saneerauksissa, ja viime vuosina yritys on kerryttänyt myös datakeskusosaamista.

”Mitä isompi ja korkeampi halli, sitä sopivampi kohde on meille. Etenkin, jos sen sisällä on vielä mieletön määrä tekniikkaa, kuten konesaleissa”, LVI Tasaconin toimitusjohtaja Toni Tarkiainen kertoo.

Toimitusjohtaja Toni Tarkiainen ja tuotantojohtaja Jussi Saari kertovat LVI Tasaconin vahvuuden kiteytyvän asiakaslähtöiseen henkilöstöönsä, jonka kanssa niin asiakkaat kuin aliurakoitsijat haluavat tehdä yhteistyötä. Konserniin liittymiseltä he odottavat selkänojaa kasvuun nousukäänteen partaalla olevalla rakennusalalla.

”Konsernista löytyy useita tuttuja yrityksiä. Viimeisimmäksi olemme tehneet yhteistyötä Quattroservicesin kanssa. Nyt on oikea aika liittyä mukaan ja varmistaa kilpailukykymme markkinan piristyessä. Nimlaksesta löytyi Tasaconille hyvä koti”, Tarkiainen kommentoi.

Yrittäjät Tarkiainen ja Saari liittyvät Nimlaksen omistajaohjelmaan.

Tasacon täydentää Etelä-Suomen projektitarjontaa

LVI Tasacon liittyy Etelä-Suomen projektiyritysten joukkoon, joihin lukeutuvat Mikenti Talotekniikka, Rauno Saari, Ilmastointi-Mikenti ja Quattroservices.



”Alansa varmimpiin tekijöihin lukeutuva LVI Tasacon vahvistaa projektiosaamistamme entisestään Etelä-Suomessa. Yrityskauppa tukee kasvustrategiaamme ja kartoitamme vastaavia hyvämaineisia toimijoita täydentämään verkostoamme”, kommentoi Nimlaksen Etelä-Suomen projektiliiketoiminnasta vastaava Kimmo Lehtonen.