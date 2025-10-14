Talentia: Perusoikeudet vaarassa – hyvinvointialueet tarvitsevat lisäaikaa alijäämien kattamiseen
Hyvinvointialueiden riittämätön rahoitus uhkaa kansalaisten oikeutta saada tarvitsemiaan sosiaalipalveluja. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vaatii hallitusta antamaan hyvinvointialueille lisäaikaa alijäämiensä kattamiseen. Muuten vaarassa ovat perusoikeudet ja palvelujen jatkuvuus.
Esitys ei riitä – monet alueet jäävät ilman lisäaikaa
Talentia kannattaa hallituksen lakiesitystä, jonka mukaan hyvinvointialueet voisivat saada lisäaikaa alijäämiensä kattamiseen. Esitys rajaa lisäajan kuitenkin vain niille alueille, jotka saavat taloutensa ylijäämäiseksi vuonna 2025. Tämä jättää monet alueet pulaan ja vaarantaa sosiaalipalvelut.
- Hallituksen esitys on liian suppea. Lisäaikaa on annettava kaikille alueille, jotka sitä taloustilanteensa perusteella tarvitsevat. Vain näin ne voivat tehdä tarvittavat sopeutustoimet hallitusti ja turvata palvelujen jatkuvuuden, sanoo Talentian yhteiskuntavaikuttamisen johtaja Jenny Suominen.
Valtion autettava nopeasti
Talentia korostaa, että valtion on tuettava vaikeassa taloustilanteessa olevia alueita nopeasti.
- Mikäli valtion toimet rahoituspohjan tukemiseksi viivästyvät, vaarana on, että perusoikeudet palvelujen saamiseen heikkenevät entisestään, Suominen sanoo.
Hyvinvointialueiden erilainen väestörakenne johtaa myös siihen, että kansalaisten saamat palvelut eriarvoistuvat voimakkaasti.
Hyvinvointialueiden rahoitusmallia korjattava
Talentia vaatii kiireellisiä korjauksia hyvinvointialueiden rahoitusmalliin. Nykyinen malli on monimutkainen ja epävakaa, eikä se tue kustannusvaikuttavien ja ennaltaehkäisevien palvelujen järjestämistä.
Rahoitus jakautuu tällä hetkellä pääosin sairastavuuden perusteella. Tämä ei riittävällä tavalla vastaa alueellisia palvelutarpeita eikä tunnista sosiaalihuollon roolia terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä.
- Palvelujen rahoittamisen ja järjestämisen erottaminen asettaa valtion ja hyvinvointialueet helposti vastakkain tilanteessa, jossa niiden tulisi yhdessä turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut, Suominen sanoo.
Säästötoimet iskeneet sosiaalipalveluihin
Hyvinvointialueiden sopeutustoimet ovat iskeneet voimalla sosiaalipalveluihin. Ostopalveluja on vähennetty ja omaa palvelutuotantoa vahvistettu, mutta samalla on menetetty erityisosaamista ja kokemusta, joita alueet eivät ole pystyneet vielä korvaamaan. Tämä on heikentänyt palvelujen saatavuutta ja lisännyt henkilöstön kuormitusta.
Ihmisten avunsaanti on vaikeutunut: esimerkiksi päihdekuntoutukseen pääsy on monin paikoin entistä vaikeampaa. Joillakin alueilla asiakasohjausryhmät ovat alkaneet tehdä päätöksiä ja suosituksia, jotka ensisijaisesti tähtäävät kustannusten vähentämiseen, eivät asiakkaiden tarpeiden täyttämiseen.
- Muutokset ovat lisänneet palvelujärjestelmän paineita. Erityisesti ennaltaehkäisevien palvelujen supistuminen lisää pitkällä aikavälillä raskaampien palvelujen tarvetta, Suominen sanoo.
Talentia näkee, että hyvinvointialueiden ongelmat johtuvat liian suurista ja nopeista talouden sopeutustoimista.
- Hyvinvointialueiden rahoitusmalli on alusta alkaen jättänyt tehtäviin nähden liian suuren rahoitusvajeen. Nyt on varmistettava, että sosiaalipalvelut pysyvät kaikkien saatavilla, Suominen painottaa.
>> Talentian lausunto alijäämän kattamisesta hyvinvointialueilla
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenny SuominenYhteiskuntavaikuttamisen johtajaPuh:09 3158 6021jenny.suominen@talentia.fi
Tietoja julkaisijasta
Akavalainen 26 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Talentia esittää mallin sosiaalihuollon T&K-toiminnalle – tavoitteena vaikuttavammat palvelut14.10.2025 07:23:00 EEST | Tiedote
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia julkaisi ehdotuksensa sosiaalihuollon tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) malliksi. Tavoitteena on vahvistaa alan rakenteita ja rahoitusta, jotta sosiaalipalveluista saadaan nykyistä vaikuttavampia, kustannustehokkaampia ja asiakaslähtöisempiä.
Tutkimus: Puolet sosiaalialan ammattilaisista kohtaa väkivaltaa – Talentia vaatii hyvinvointialueilta konkreettisia toimia8.10.2025 10:01:00 EEST | Tiedote
Väkivallan uhka on arkipäivää sosiaalialalla, selviää Työterveyslaitoksen ja Akava Worksin tuoreesta Hyvinvointialueille siirtyneiden työntekijöiden työolosuhteet ja työkyky -tutkimuksesta.
Talentia: Hallitus ei voi ummistaa silmiään hyvinvointialueiden yt-kriisiltä3.10.2025 10:47:57 EEST | Tiedote
Hyvinvointialueiden riittämätön rahoitus on johtanut kuluneen vuoden aikana jatkuviin yhteistoimintaneuvotteluihin, joissa on nähty muun muassa työntekijöiden lomautuksia, irtisanomisia ja osa-aikaistamisia. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia varoittaa, että ylimitoitetut säästöt uhkaavat sosiaalipalvelujen laatua ja oikea-aikaisuutta.
Talentia: Ulkomaalaislain muutokset syrjivät – ”Kotoutumista ei edistetä epävarmuudella”12.9.2025 13:15:34 EEST | Tiedote
Ulkomaalaislakiin ehdotetut muutokset ovat syrjiviä ja vaarantavat kotoutumisen, kritisoi Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Toimeentulotuen ja työttömyysetuuden käyttö, 40 000 euron tuloraja sekä ammattikorkeakoulututkintojen sivuuttaminen vaikeuttaisivat pysyvän oleskeluluvan saamista. Muutos lisäisi köyhyyttä, syrjäytymistä ja epävarmuutta.
Sosiaalihuollon palveluvalikoiman periaatteet eivät saa heikentää asiakkaiden oikeuksia9.9.2025 09:29:36 EEST | Tiedote
Hallitus valmistelee hanketta, jossa säädetään sosiaalihuollon palveluvalikoiman periaatteista. Uudistuksen vaikutukset asiakkaiden oikeuksiin ja palvelujen saatavuuteen on arvioitava huolellisesti, vaatii Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme