Vihreät pettyneitä: Kokoomus ja SDP nostavat HSL-lippujen hintoja
HSL:n hallitus päätti tänään nostaa joukkoliikenteen lippujen hintoja ensi vuodelle 3,1 prosenttia. Vihreät esitti Vasemmistoliiton kannattamana, että lippujen hintoja ei nosteta vuonna 2026. Hävisimme äänestyksen hallituksessa äänin 4–10. Esitys hävisi SDP:n, Kokoomuksen, PS:n ja RKP:n vastustamana.
Lisäksi puolueiden väliseen sopimuksen neuvotelleet Kokoomus, SDP, PS ja RKP ovat sitoutuneet nostamaan lippujen hintoja joka vuosi 3,1 prosenttia.
Vihreät muistuttaa, että HSL:n taloudellinen tilanne on parhaillaan muutoksessa. Kuntien ja HSL:n välillä on käynnissä neuvottelut infrakorvausjärjestelmän uudistamisesta. Tämä keventäisi HSL:n kulupainetta merkittävästi ja mahdollistaisi talouden tasapainottamisen ilman uusia hinnankorotuksia. Mahdollisten muutosten takia HSL:n ei tulisi sitoutua hinnankorotuksiin vuosilla eteenpäin.
“Olemme pettyneitä päätökseen korottaa lippujen hintoja. Joukkoliikenteen kustannukset ovat jo nyt monille kipurajalla, eikä lisäkorotuksia voi nykyisessä taloustilanteessa pitää kestävänä. Hinnat ovat nousseet viime vuosina merkittävästi, ja uudet korotukset uhkaavat karkottaa matkustajia entisestään. Ennen kuin HSL:n rahoituksen rakenteelliset ongelmat ratkaistaan, ei ole oikein siirtää kustannuksia matkustajien maksettavaksi. HSL:n talous ei korjaannu lippujen hinnoilla”, toteaa HSL:n hallituksen jäsen Peppi Seppälä (Vihreät, Espoo).
“Päätös ei ota huomioon kuntalaisten toiveita ja on Helsingin ja Espoon lausuntojen vastainen. Molemmat kaupungit, jotka yhdessä vastaavat yli 80 prosentista HSL:n kuntaosuuksista, ovat selvästi todenneet, ettei hintoja tulisi nostaa tulevana vuonna. Nyt tehty ratkaisu sivuuttaa suurimpien omistajakuntien näkemykset. Uusimmat korotukset osuvat juuri niihin, jotka käyttävät joukkoliikennettä päivittäin työn, opiskelun ja arjen matkoihin. Päätös on myös ristiriidassa kaupunkien ilmastotavoitteiden kanssa. Joukkoliikenteen tulisi houkutella lisää käyttäjiä edullisilla hinnoilla”, kommentoi hallituksen jäsen Amanda Alvesalo (Vihreät, Helsinki).
Amanda AlvesaloPuh:050 3216 600amanda.alvesalo@hotmail.com
Peppi SeppäläPuh:040 7217 912peppi.seppala@gmail.com
