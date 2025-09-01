Uusi toimija haastaa Suomen lääkäreiden henkilöstövuokrausalaa vastuullisuudella

Työelämän asiantuntijayhtiö Wulff näkee tilanteessa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Henkilöstöpalvelujaan vauhdilla kasvattanut konserni tuo Suomen markkinaan alalle haastajan: Wulff Doctors on uusi, arvolähtöinen toimija, joka lupaa murtaa jäykkiä rakenteita ja vahvistaa kohtaamisia ja inhimillisyyttä toimialalla.

Kilpailu ratkeaa luottamuksella

Uuden palvelun perusta on yksinkertainen: lääkäreille joustavuutta, asiakkaille luotettavuutta ja molemmille ihmisarvoista kohtelua.

”Rakennamme liiketoimintaamme yhdessä lääkärien kanssa. Meille on tärkeää tuntea heidät ja alueen tarve, erityispiirteet. Vastuullisuus tarkoittaa sitä, että lääkäri tietää, mihin hän lähtee ja miksi”, kertoo Wulff Doctors Oy:n liiketoimintajohtaja Katri Roslund. Työelämän murros näkyy tälläkin alalla. ”Yhdistelmä vapautta, merkitystä ja omaan elämäntilanteeseen sopivaa rytmiä motivoi myös lääkäreitä. Lääkäreiden odotukset ovat muuttuneet ja enää unelmana ei välttämättä ole 100 % työaika virkasuhteessa”, hän taustoittaa.

Roslund on toiminut lääkäreiden henkilöstövuokrausalalla jo yli 20 vuotta. Wulff valikoitui uuden liiketoiminnan kodiksi yhtiön inhimillisten arvojen ja pörssiyhtiön tarjoamien rakenteiden sekä investointimahdollisuuksien vuoksi. ”Henkilöstöpalvelualallahan Wulff on jo tunnettu brändi, joka vakuuttaa”, sanoo Wulff Doctorsin ja Wulffin henkilöstövuokrauspalvelujen, Wulff Works Oy:n toimitusjohtaja Sami Asikainen. Asikaisen luotsaamien Wulffin henkilöstöpalvelujen kasvu on ollut huikeaa. Wulff-konsernin 20.10. julkaisemassa osavuosikatsauksessa liikevaihdon kasvun kerrottiin olevan 82 %, ja kannattavuuden olevan tavoitetasolla.

"Meidän tehtävämme on olla se kumppani, jonka kanssa lääkärit haluavat tehdä töitä ja jonka asiakkaat tietävät, että sovitusta pidetään kiinni. Osana Wulffin henkilöstöpalveluja meillä on mielestäni erinomaiset mahdollisuudet olla juuri tällainen kumppani”, summaa Kati Roslund.

Wulff Doctors Oy – faktat