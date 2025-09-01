Uusi toimija haastaa Suomen lääkäreiden henkilöstövuokrausalaa vastuullisuudella
Suomessa lääkäreiden henkilöstövuokrauksessa liikkuu Wulffin arvion mukaan useampi sata miljoonaa euroa. Markkina kasvaa nopeasti lääkäripulan, eläköitymisten ja julkisen sektorin resurssihaasteiden myötä.
Työelämän asiantuntijayhtiö Wulff näkee tilanteessa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Henkilöstöpalvelujaan vauhdilla kasvattanut konserni tuo Suomen markkinaan alalle haastajan: Wulff Doctors on uusi, arvolähtöinen toimija, joka lupaa murtaa jäykkiä rakenteita ja vahvistaa kohtaamisia ja inhimillisyyttä toimialalla.
Kilpailu ratkeaa luottamuksella
Uuden palvelun perusta on yksinkertainen: lääkäreille joustavuutta, asiakkaille luotettavuutta ja molemmille ihmisarvoista kohtelua.
”Rakennamme liiketoimintaamme yhdessä lääkärien kanssa. Meille on tärkeää tuntea heidät ja alueen tarve, erityispiirteet. Vastuullisuus tarkoittaa sitä, että lääkäri tietää, mihin hän lähtee ja miksi”, kertoo Wulff Doctors Oy:n liiketoimintajohtaja Katri Roslund. Työelämän murros näkyy tälläkin alalla. ”Yhdistelmä vapautta, merkitystä ja omaan elämäntilanteeseen sopivaa rytmiä motivoi myös lääkäreitä. Lääkäreiden odotukset ovat muuttuneet ja enää unelmana ei välttämättä ole 100 % työaika virkasuhteessa”, hän taustoittaa.
Roslund on toiminut lääkäreiden henkilöstövuokrausalalla jo yli 20 vuotta. Wulff valikoitui uuden liiketoiminnan kodiksi yhtiön inhimillisten arvojen ja pörssiyhtiön tarjoamien rakenteiden sekä investointimahdollisuuksien vuoksi. ”Henkilöstöpalvelualallahan Wulff on jo tunnettu brändi, joka vakuuttaa”, sanoo Wulff Doctorsin ja Wulffin henkilöstövuokrauspalvelujen, Wulff Works Oy:n toimitusjohtaja Sami Asikainen. Asikaisen luotsaamien Wulffin henkilöstöpalvelujen kasvu on ollut huikeaa. Wulff-konsernin 20.10. julkaisemassa osavuosikatsauksessa liikevaihdon kasvun kerrottiin olevan 82 %, ja kannattavuuden olevan tavoitetasolla.
"Meidän tehtävämme on olla se kumppani, jonka kanssa lääkärit haluavat tehdä töitä ja jonka asiakkaat tietävät, että sovitusta pidetään kiinni. Osana Wulffin henkilöstöpalveluja meillä on mielestäni erinomaiset mahdollisuudet olla juuri tällainen kumppani”, summaa Kati Roslund.
Wulff Doctors Oy – faktat
- Joustava ja sopeutumiskykyinen kumppani lääkäreiden henkilöstövuokraukseen.
- Yhdistää oikeat tekijät ja tehtävät 20 vuoden kokemuksella ja asiantuntemuksella.
- Tärkeää: ihmisyyden arvostus näkyy tavoissa toimia, kaikissa kohtaamisissa
- Perustettu 1.9.2025. Osa henkilöstöpalveluyritys Wulff Works Oy:tä ja pörssilistattua Wulff-konsernia (perustettu 1890). Lisätietoja: wulffdoctors.fi, wulffworks.fi ja wulff.fi.
Katri Roslund, liiketoimintajohtaja, Wulff Doctors Oy
Sami Asikainen, toimitusjohtaja, Wulff Works Oy & Wulff Doctors Oy
Mikä Wulff?
Vuonna 1890 perustettu Wulff toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Vuodesta 2000 alkaen pörssissä olleen yhtiön vuoden liikevaihto 2024 oli 102,8 miljoonaa euroa.
Wulffista luet lisää: www.wulff.fi
