LittFest lähestyy – painetun käsiohjelman voi nyt noutaa
Vaasa LittFest järjestetään 13.–15. marraskuuta 2025. Kolmen päivän aikana luvassa on kirjailijahaastatteluja, keskusteluja ja iltatapahtumia, joissa tutkitaan tämän vuoden teemaa Raja(t) monesta näkökulmasta.
Festivaalin painettu käsiohjelma on nyt jaossa Vaasan kirjastoissa. Ohjelmalehdestä voi poimia omat tärpit jo ennakkoon.
LittFestin lavalla nähdään muun muassa Finlandia-palkittu Pajtim Statovci, pohjoisen tarinankertoja Mikael Niemi ja filosofi Frank Martela. Mukana ovat myös koomikko, radioääni ja kirjailija Ted Forsström, graafinen suunnittelija ja sarjakuvapiirtäjä Kasper Strömman sekä kääntäjät Sampsa Peltonen ja Kersti Juva.
LittFestin avajaisia vietetään torstaina 13.11. klo 15.00–15.45 pääkirjaston Draama-salissa, jossa paikalla kirjailija Mikko Kamula ja kriitikko Aleksis Salusjärvi. Tarjolla on kahvit sadalle ensimmäiselle.
Kirjallisuutta ja musiikkia
Kirjallisuuden rinnalle nousee myös musiikki, kun näyttelijä ja kirjailija Laura Malmivaara esiintyy yhdessä vibrafonisti Arttu Takalon ja Vaasan kaupunginorkesterin kanssa perjantaina 14.11. klo 18. Festivaalin päättää 15.11. klo 18-20 Rajatila-iltamat, joita isännöi kaupungin oma kauhukaksikko Tiina ja Marko Hautala.
Koko ohjelma on luettavissa verkossa osoitteessa vaasa.fi/littfest.
Kulttuurituottaja Ilkka Nyqvist, Kulttuuri- ja kirjastopalvelut, ilkka.nyqvist@vaasa.fi, p. +358400564469
