HSL:n hallituksen päätöksiä 28.10.2025
HSL:n hallitus kokoontui tiistaina 28. lokakuuta. Hallitus käsitteli muun muassa vuoden 2025 talousarvion muutoksia ja vuoden 2025 kolmannen osavuosikatsauksen, vahvisti ensi vuoden matkalippujen hinnat ja hinnoitteluperiaatteet sekä hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028.
Vuoden 2025 talousarvion muuttaminen
Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle muutosta vuoden 2025 talousarvioon Helsingille maksettavan infrakorvauksen osalta. Talousarvion hyväksymisen jälkeen havaittiin virhe korvauksen laskennassa, ja korjaus nostaa Helsingille maksettavan infrakorvauksen määrän 112,8 miljoonasta eurosta 115,4 miljoonaan euroon. Jäsenkunnille maksettavat infrakorvaukset yhteensä ovat näin 236,5 miljoonaa euroa. Infrakorvauksen laskutusmuutos ei edellytä muutoksia talousarvion sitoviin eriin.
Matkalippujen hinnat vuodelle 2026
Hallitus vahvisti HSL:n matkalippujen hintojen korotusprosentin vuodelle 2026. Pohjaesityksenä oli keskimäärin 4% korotus. Kokouksessa ehdotettiin myös 0% ja 3,1% keskimääräisiä korotuksia.
Hallitus päätti äänestyksen jälkeen, että lippujen hintoihin tehdään keskimäärin 3,1% korotus 1.1.2026 alkaen ja valtuutti toimitusjohtajan vahvistamaan lippujen hinnat vuodelle 2026. Päätös huomioidaan toiminta- ja taloussuunnitelman viimeistelyssä.
Lisäksi hallitus päätti, että myöhemmin otetaan käyttöön kertalippujen vuorokauden hintakatto, joka helpottaa erityisesti satunnaisten käyttäjien ja turistien matkantekoa. Muutoksen aikataulu tarkentuu, tavoitteena on ottaa hintakatto käyttöön ensin lähimaksulla ostettujen kertalippujen yhteydessä.
Erillinen tiedote lippujen hinnoista
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2026–2028
Hallitus käsitteli toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028. Yhtymäkokoukselle esitettävä suunnitelma viimeistellään ja julkaistaan sen jälkeen, kun se on päivitetty 3,1% hinnankorotusta vastaavaksi. Suunnitelma perustuu uuteen HSL:n strategiaan vuosille 2026–2029 ja ohjaa tulevien vuosien taloutta sekä palvelutason kehittämistä.
Osavuosikatsaus 3/2025
Hallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2025 kolmannen osavuosikatsauksen, joka perustuu tammi–syyskuun toteutumatietoihin.
Matkustajamäärän ennustetaan jäävän 0,5 prosenttia alle tavoitteen, noin 382 miljoonaan nousuun, mutta kasvavan silti 5,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Lipputulojen arvioidaan jäävän talousarviosta 18,7 miljoonaa euroa, yhteensä 389 miljoonaan euroon. Lipputulot kasvavat 17,1 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Toimintakulujen ennustetaan alittavan budjetin 1,7 miljoonalla eurolla.
Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 54 miljoonaa euroa alijäämäinen, mikä on 15,9 miljoonaa euroa talousarviota heikompi. Alijäämä katetaan aiempien vuosien ylijäämistä
Yhteyshenkilöt
HSL ViestintäPuh:040 163 2818viestinta@hsl.fi
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on noin 400 työntekijää. Vuonna 2024 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 872 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2024 aikana 361 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta
Lue lisää julkaisijalta HSL Helsingin seudun liikenne
Muutoksia lippujen hintoihin vuodenvaihteessa28.10.2025 12:00:07 EET | Tiedote
HSL:n hallitus päätti tänään nostaa lippujen hintoja vuodenvaihteessa keskimäärin 3,1 prosenttia. Hallitus valtuutti toimitusjohtajan vahvistamaan hinnat, joten kerromme tarkat hinnat myöhemmin erikseen. Samalla hallitus päätti hyväksyä HSL:n esityksen kertalippujen vuorokauden hintakatosta, jolla voimme helpottaa matkustamista ja kannustaa yhä useamman valitsemaan joukkoliikenteen matkalleen. Hintakaton ansiosta kertalipuilla matkustava asiakas maksaa tulevaisuudessa enintään vuorokausilipun hinnan verran vuorokaudessa. Hintakatto tulee käyttöön vaiheittain ja sen tarkemmasta aikataulusta kerrotaan myöhemmin. Tarkoitus on ottaa se käyttöön ensimmäisenä lähimaksulla ostetuissa kertalipuissa.
HSL:n strategia 2026–2029 tähtää helppoon ja kestävään liikkumiseen24.10.2025 09:39:12 EEST | Tiedote
HSL:n hallitus hyväksyi kuntayhtymän uuden strategian kokouksessaan torstaina 23. lokakuuta. Osana uutta strategiaa hallitus hyväksyi myös HSL:n mission, vision, arvot ja strategiset päämäärät vuosille 2026–2029. Strategia etenee vielä HSL:n yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.
Ratikkaliikenne palaa normaaliksi 3.11. - ratikat kulkevat taas Hakaniemestä Kaisaniemeen22.10.2025 09:39:03 EEST | Tiedote
Raitiovaunut kulkevat jälleen Pitkänsillan yli maanantaista 3.11. alkaen. Kaikki ratikkalinjat noudattavat ensimmäistä kertaa samanaikaisesti niille suunniteltuja reittejä, sitten kevään 2022. Ratikat 3, 6, 7 ja 9 ylittävät jälleen Pitkänsillan, linja 5 palaa liikenteeseen ja ratikat 4 ja 10 siirtyvät tiheämpään vuoroväliin. Lähes kaikkien ratikkalinjojen aikatauluihin tulee muutoksia. Kokonaisuudessaan remontista johtuvat poikkeusjärjestelyt ovat sujuneet hyvin ja asiakkaat ovat olleensa tyytyväisiä tiedonkulkuun poikkeusjärjestelyistä. Linjojen reitteihin ja aikatauluihin voi tutustua jo ennakolta HSL:n Reittioppaassa.
HSL:n uusi ratikkakartta tulee käyttöön marraskuussa – asiakkaat mukana kehitystyössä isosti21.10.2025 14:09:24 EEST | Tiedote
Helsingin uusi ratikkakartta tulee laajemmin käyttöön marraskuun alussa, kun kantakaupungin raitioliikenne palaa normaaleille reiteilleen 3.11. Hakaniemen remontin valmistumisen myötä. Kartan kehitystyössä on hyödynnetty runsaasti matkustajilta kerättyä palautetta. Uusi kartta tulee nähtäville ratikkapysäkeille ja raitiovaunuihin.
HSL pilotoi kehokameroita matkalippujen tarkastajien työssä13.10.2025 12:15:00 EEST | Tiedote
HSL:n matkalippujen tarkastajilla on 15.10. alkaen käytössä kehokameroita, joilla voidaan tallentaa videokuvaa ja ääntä. Kamerat ovat päällä vain tarvittaessa. Kyseessä on noin 3 kuukautta kestävä pilotti, jonka aikana ja sen jälkeen selvitetään kameroiden käytön vaikutusta erityisesti matkalippujen tarkastajien työturvallisuuteen ja yleiseen turvallisuuteen HSL:n joukkoliikenteessä.
