HSL:n hallituksen päätöksiä 28.10.2025

Vuoden 2025 talousarvion muuttaminen

Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle muutosta vuoden 2025 talousarvioon Helsingille maksettavan infrakorvauksen osalta. Talousarvion hyväksymisen jälkeen havaittiin virhe korvauksen laskennassa, ja korjaus nostaa Helsingille maksettavan infrakorvauksen määrän 112,8 miljoonasta eurosta 115,4 miljoonaan euroon. Jäsenkunnille maksettavat infrakorvaukset yhteensä ovat näin 236,5 miljoonaa euroa. Infrakorvauksen laskutusmuutos ei edellytä muutoksia talousarvion sitoviin eriin.

Matkalippujen hinnat vuodelle 2026



Hallitus vahvisti HSL:n matkalippujen hintojen korotusprosentin vuodelle 2026. Pohjaesityksenä oli keskimäärin 4% korotus. Kokouksessa ehdotettiin myös 0% ja 3,1% keskimääräisiä korotuksia.

Hallitus päätti äänestyksen jälkeen, että lippujen hintoihin tehdään keskimäärin 3,1% korotus 1.1.2026 alkaen ja valtuutti toimitusjohtajan vahvistamaan lippujen hinnat vuodelle 2026. Päätös huomioidaan toiminta- ja taloussuunnitelman viimeistelyssä.

Lisäksi hallitus päätti, että myöhemmin otetaan käyttöön kertalippujen vuorokauden hintakatto, joka helpottaa erityisesti satunnaisten käyttäjien ja turistien matkantekoa. Muutoksen aikataulu tarkentuu, tavoitteena on ottaa hintakatto käyttöön ensin lähimaksulla ostettujen kertalippujen yhteydessä.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2026–2028

Hallitus käsitteli toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028. Yhtymäkokoukselle esitettävä suunnitelma viimeistellään ja julkaistaan sen jälkeen, kun se on päivitetty 3,1% hinnankorotusta vastaavaksi. Suunnitelma perustuu uuteen HSL:n strategiaan vuosille 2026–2029 ja ohjaa tulevien vuosien taloutta sekä palvelutason kehittämistä.

Osavuosikatsaus 3/2025

Hallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2025 kolmannen osavuosikatsauksen, joka perustuu tammi–syyskuun toteutumatietoihin.

Matkustajamäärän ennustetaan jäävän 0,5 prosenttia alle tavoitteen, noin 382 miljoonaan nousuun, mutta kasvavan silti 5,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Lipputulojen arvioidaan jäävän talousarviosta 18,7 miljoonaa euroa, yhteensä 389 miljoonaan euroon. Lipputulot kasvavat 17,1 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Toimintakulujen ennustetaan alittavan budjetin 1,7 miljoonalla eurolla.

Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 54 miljoonaa euroa alijäämäinen, mikä on 15,9 miljoonaa euroa talousarviota heikompi. Alijäämä katetaan aiempien vuosien ylijäämistä

