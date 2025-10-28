HSL Helsingin seudun liikenne

HSL:n hallituksen päätöksiä 28.10.2025

28.10.2025 11:59:57 EET | HSL Helsingin seudun liikenne | Päätös

Jaa

HSL:n hallitus kokoontui tiistaina 28. lokakuuta. Hallitus käsitteli muun muassa vuoden 2025 talousarvion muutoksia ja vuoden 2025 kolmannen osavuosikatsauksen, vahvisti ensi vuoden matkalippujen hinnat ja hinnoitteluperiaatteet sekä hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028.

Vuoden 2025 talousarvion muuttaminen

Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle muutosta vuoden 2025 talousarvioon Helsingille maksettavan infrakorvauksen osalta. Talousarvion hyväksymisen jälkeen havaittiin virhe korvauksen laskennassa, ja korjaus nostaa Helsingille maksettavan infrakorvauksen määrän 112,8 miljoonasta eurosta 115,4 miljoonaan euroon. Jäsenkunnille maksettavat infrakorvaukset yhteensä ovat näin 236,5 miljoonaa euroa. Infrakorvauksen laskutusmuutos ei edellytä muutoksia talousarvion sitoviin eriin.

Linkki kokousasiaan


Matkalippujen hinnat vuodelle 2026

Hallitus vahvisti HSL:n matkalippujen hintojen korotusprosentin vuodelle 2026. Pohjaesityksenä oli keskimäärin 4% korotus. Kokouksessa ehdotettiin myös 0% ja 3,1% keskimääräisiä korotuksia.

Hallitus päätti äänestyksen jälkeen, että lippujen hintoihin tehdään keskimäärin 3,1% korotus 1.1.2026 alkaen ja valtuutti toimitusjohtajan vahvistamaan lippujen hinnat vuodelle 2026. Päätös huomioidaan toiminta- ja taloussuunnitelman viimeistelyssä.

Lisäksi hallitus päätti, että myöhemmin otetaan käyttöön kertalippujen vuorokauden hintakatto, joka helpottaa erityisesti satunnaisten käyttäjien ja turistien matkantekoa. Muutoksen aikataulu tarkentuu, tavoitteena on ottaa hintakatto käyttöön ensin lähimaksulla ostettujen kertalippujen yhteydessä.

Erillinen tiedote lippujen hinnoista

Linkki kokousasiaan

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2026–2028

Hallitus käsitteli toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2026–2028. Yhtymäkokoukselle esitettävä suunnitelma viimeistellään ja julkaistaan sen jälkeen, kun se on päivitetty 3,1% hinnankorotusta vastaavaksi. Suunnitelma perustuu uuteen HSL:n strategiaan vuosille 2026–2029 ja ohjaa tulevien vuosien taloutta sekä palvelutason kehittämistä.

Linkki kokousasiaan


Osavuosikatsaus 3/2025

Hallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2025 kolmannen osavuosikatsauksen, joka perustuu tammi–syyskuun toteutumatietoihin.

Matkustajamäärän ennustetaan jäävän 0,5 prosenttia alle tavoitteen, noin 382 miljoonaan nousuun, mutta kasvavan silti 5,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Lipputulojen arvioidaan jäävän talousarviosta 18,7 miljoonaa euroa, yhteensä 389 miljoonaan euroon. Lipputulot kasvavat 17,1 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Toimintakulujen ennustetaan alittavan budjetin 1,7 miljoonalla eurolla.

Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 54 miljoonaa euroa alijäämäinen, mikä on 15,9 miljoonaa euroa talousarviota heikompi. Alijäämä katetaan aiempien vuosien ylijäämistä

Linkki kokousasiaan

Yhteyshenkilöt

Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on noin 400 työntekijää. Vuonna 2024 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 872 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2024 aikana 361 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta HSL Helsingin seudun liikenne

Muutoksia lippujen hintoihin vuodenvaihteessa28.10.2025 12:00:07 EET | Tiedote

HSL:n hallitus päätti tänään nostaa lippujen hintoja vuodenvaihteessa keskimäärin 3,1 prosenttia. Hallitus valtuutti toimitusjohtajan vahvistamaan hinnat, joten kerromme tarkat hinnat myöhemmin erikseen. Samalla hallitus päätti hyväksyä HSL:n esityksen kertalippujen vuorokauden hintakatosta, jolla voimme helpottaa matkustamista ja kannustaa yhä useamman valitsemaan joukkoliikenteen matkalleen. Hintakaton ansiosta kertalipuilla matkustava asiakas maksaa tulevaisuudessa enintään vuorokausilipun hinnan verran vuorokaudessa. Hintakatto tulee käyttöön vaiheittain ja sen tarkemmasta aikataulusta kerrotaan myöhemmin. Tarkoitus on ottaa se käyttöön ensimmäisenä lähimaksulla ostetuissa kertalipuissa.

Ratikkaliikenne palaa normaaliksi 3.11. - ratikat kulkevat taas Hakaniemestä Kaisaniemeen22.10.2025 09:39:03 EEST | Tiedote

Raitiovaunut kulkevat jälleen Pitkänsillan yli maanantaista 3.11. alkaen. Kaikki ratikkalinjat noudattavat ensimmäistä kertaa samanaikaisesti niille suunniteltuja reittejä, sitten kevään 2022. Ratikat 3, 6, 7 ja 9 ylittävät jälleen Pitkänsillan, linja 5 palaa liikenteeseen ja ratikat 4 ja 10 siirtyvät tiheämpään vuoroväliin. Lähes kaikkien ratikkalinjojen aikatauluihin tulee muutoksia. Kokonaisuudessaan remontista johtuvat poikkeusjärjestelyt ovat sujuneet hyvin ja asiakkaat ovat olleensa tyytyväisiä tiedonkulkuun poikkeusjärjestelyistä. Linjojen reitteihin ja aikatauluihin voi tutustua jo ennakolta HSL:n Reittioppaassa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye