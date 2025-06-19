Kutsu medialle: Rauhanvälityksen mahdollisuudet epäjärjestyksen ajassa. Kansainväliset asiantuntijat kokoontuvat CMIn kutsusta Helsinkiin.

Epäjärjestyksen aika haastaa rauhanvälitystä. Uudet toimijat sekä neuvottelutavat avaavat mahdollisuuksia ja vankalle kokemukselle on kysyntää, mutta rauhanvälityksen on myös uudistuttava vastatakseen muuttuvan maailman haasteisiin.

CMI:n perustamisesta 25 vuotta

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 25 vuotta CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundationin perustamisesta. Juhlavuoden Rebooting Peace -tilaisuus kokoaa Helsinkiin kansainvälisiä asiantuntijoita ja kokeneita rauhanrakentajia keskustelemaan rauhanvälityksen tulevaisuudesta.

Puhujina kansainvälisiä vaikuttajia ja kokeneita rauhanvälittäjiä

Finlandia-talossa 3. joulukuuta järjestettävässä kutsuvierastilaisuudessa ovat keskustelemassa CMI:n perustajan presidentti Martti Ahtisaaren kanssa aiemmin yhteistyötä tehneet Jordanian prinssi Hassan bin Talal sekä Irlannin entinen presidentti ja YK:n entinen ihmisoikeusvaltuutettu Mary Robinson, joka on myös Nelson Mandelan perustaman The Elders -ryhmän jäsen. Lavalle nousevat myös afganistanilainen ihmisoikeusaktivisti ja maansa parlamentin ensimmäinen naisvarapuhemies Fawzia Koofi sekä Afrikan unionin Naiset, rauha ja turvallisuus -erityisedustaja ja Tansanian entinen ulkoministeri Liberata Mulamula. Tilaisuuden avaa tasavallan presidentti Alexander Stubb.

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan tilaisuutta.

Akkreditointi on pakollinen ja tapahtuu oheisen linkin kautta.

Haastattelupyyntöjä voi esittää akkreditointilomakkeella

