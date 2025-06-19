Kutsu medialle: Rauhanvälityksen mahdollisuudet epäjärjestyksen ajassa. Kansainväliset asiantuntijat kokoontuvat CMIn kutsusta Helsinkiin.
Keskiviikko 3.12.2025 Klo 18.00–20.00 Finlandia-talo, Mannerheimintie 13 E, Helsinki
Maailman johtavia rauhanvälityksen asiantuntijoita kokoontuu 3. joulukuuta Finlandia-taloon CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundationin kutsusta pohtimaan, miten rauhaa voidaan rakentaa epäjärjestyksen ajassa.
Epäjärjestyksen aika haastaa rauhanvälitystä. Uudet toimijat sekä neuvottelutavat avaavat mahdollisuuksia ja vankalle kokemukselle on kysyntää, mutta rauhanvälityksen on myös uudistuttava vastatakseen muuttuvan maailman haasteisiin.
CMI:n perustamisesta 25 vuotta
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 25 vuotta CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundationin perustamisesta. Juhlavuoden Rebooting Peace -tilaisuus kokoaa Helsinkiin kansainvälisiä asiantuntijoita ja kokeneita rauhanrakentajia keskustelemaan rauhanvälityksen tulevaisuudesta.
Puhujina kansainvälisiä vaikuttajia ja kokeneita rauhanvälittäjiä
Finlandia-talossa 3. joulukuuta järjestettävässä kutsuvierastilaisuudessa ovat keskustelemassa CMI:n perustajan presidentti Martti Ahtisaaren kanssa aiemmin yhteistyötä tehneet Jordanian prinssi Hassan bin Talal sekä Irlannin entinen presidentti ja YK:n entinen ihmisoikeusvaltuutettu Mary Robinson, joka on myös Nelson Mandelan perustaman The Elders -ryhmän jäsen. Lavalle nousevat myös afganistanilainen ihmisoikeusaktivisti ja maansa parlamentin ensimmäinen naisvarapuhemies Fawzia Koofi sekä Afrikan unionin Naiset, rauha ja turvallisuus -erityisedustaja ja Tansanian entinen ulkoministeri Liberata Mulamula. Tilaisuuden avaa tasavallan presidentti Alexander Stubb.
Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan tilaisuutta.
Akkreditointi on pakollinen ja tapahtuu oheisen linkin kautta.
Haastattelupyyntöjä voi esittää akkreditointilomakkeella
tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen kaisa.raitio@cmi.fi.
Yhteyshenkilöt
Kaisa RaitioCMI — Martti Ahtisaari Peace FoundationPuh:+358 50 338 92 69kaisa.raitio@cmi.fi
CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation
CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation on riippumaton ja voittoa tavoittelematon suomalainen organisaatio, joka edistää rauhaa konfliktinratkaisun, vuoropuhelun ja rauhanvälityksen keinoin. Järjestön perusti Nobel-palkittu presidentti Martti Ahtisaari 25 vuotta sitten. CMI on yksi johtavista rauhanvälitysorganisaatioista maailmassa ja on osallistunut yli 50 rauhanprosessiin eri puolilla maailmaa.
