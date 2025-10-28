Suomalaisen pikamaksuratkaisun kehittämisvastuu siirtyy maksuneuvostolta Siirto Brand Oy:lle
Maksuneuvosto alkoi vuonna 2022 määrätietoisesti edistää tilipohjaisen pikamaksuratkaisun aikaansaamista Suomeen. Suomalainen pikamaksuratkaisu lisää kilpailua vähittäismaksumarkkinoilla ja tarjoaa vaihtoehdon kortti- ja käteismaksamiselle.
Maksuneuvosto alkoi vuonna 2022 määrätietoisesti edistää tilipohjaisen pikamaksuratkaisun aikaansaamista Suomeen. Tavoitteena on ollut luoda malli, jolla eurojärjestelmän ja Euroopan komission pikamaksamiselle asetetut tavoitteet voidaan toteuttaa siten, että Suomessa otetaan käyttöön eurooppalaisittain yhteensopiva ja yhdenmukaisin ehdoin toimiva pikamaksamisen järjestelmä. Suomalainen pikamaksuratkaisu lisää kilpailua vähittäismaksumarkkinoilla ja tarjoaa vaihtoehdon kortti- ja käteismaksamiselle.
Pikamaksuratkaisun kehittämistä varten maksuneuvosto perusti työryhmän, johon kutsuttiin maksamisen toimijoita ja viranomaisia. Työryhmää koordinoi Suomen Pankki. Vuonna 2024 työryhmä sai valmiiksi pikamaksamisen sääntökirjan. Sen keskeiset periaatteet ovat yhteiseurooppalaisten standardien käyttö, keskitetty rekisteri, avoin toimintamalli, koko toimijakentän mahdollisuus vaikuttaa sääntökirjan kehitykseen ja maksutavan selkeä tunnistettavuus.
”Suomi tarvitsee vaihtoehtoja kaupan kassalla maksamiseen. Tämä tarve on entisestään vahvistunut geopoliittisen tilanteen kärjistyttyä. On tärkeää varmistaa, että kotimaassamme säilyy maksamisen toimintavarmuus”, toteaa Suomen Pankin johtokunnan jäsen ja maksuneuvoston puheenjohtaja Tuomas Välimäki.
Suomen Pankki kartoitti kaupallista toteuttajaa pikamaksuratkaisulle
Maksuneuvosto sopi keväällä 2025 työn jatkosta siten, että pikamaksuratkaisulle etsitään kaupallista toteuttajaa. Suomen Pankkia pyydettiin jatkamaan koordinoivaa työtä ja tuomaan ehdotus maksuneuvoston kokoukseen.
Suomen Pankki kartoitti alan toimijat ja selvitti heidän valmiutensa toimia sääntökirjan mukaisen pikamaksuratkaisun toteuttajana Suomessa. Selvityksen pohjalta Suomen Pankki teki asiasta esityksen maksuneuvoston kokouksessa 10.10.2025. Esityksen perusteella maksuneuvosto toteaa, että Siirto Brand pystyy parhaiten toteuttamaan suomalaisen pikamaksamisen sääntökirjan mukaisen ratkaisun, ja siirtää sääntökirjan kehittämisvastuun Siirto Brandille.
”Nyt saavutettu ratkaisu täyttää ne periaatteet, jotka sääntökirjassa on tunnistettu. Erityisen tärkeää on, että pikamaksamiseen perustuva maksutapa saadaan myös kivijalkakauppaan, sillä siellä tarve turvata toimintavarmuus ja kilpailu on akuuteimmillaan”, Välimäki jatkaa.
"Olemme Siirrolla ylpeitä siitä, että Maksuneuvosto on tunnistanut kykymme tämän ratkaisun suhteen. Pikamaksaminen tuo suomalaisten maksamisen arkeen nopeutta, turvallisuutta ja helppoa asiointia. Haluamme omalta osaltamme pyrkiä edesauttamaan, että pikamaksaminen on kaikkien suomalaisten saatavilla tulevaisuudessa", toteaa Siirto Brand Oy:n toimitusjohtaja Mikko Ketola.
Maksuneuvosto seuraa myös vastaisuudessa pikamaksamisen edistymistä ja sääntökirjan periaatteiden toteutumista.
Maksuneuvosto on kansallinen yhteistyöelin vähittäismaksamisen kehittämiseksi. Se kokoaa yhteen maksupalveluiden käyttäjät, tuottajat ja viranomaiset tavoitteenaan tukea edistyksellisten, kansainvälisesti yhteensopivien ja yhteiskunnan kannalta tehokkaiden maksutapojen hyödyntämistä.
Maria Huhtaniska-Montiel
Neuvonantaja
Puh:+35891832128
maria.huhtaniska-montiel@bof.fi
Mikko Ketola
Siirto Brand Oy
Puh:+358 50 3838 550
mikko.ketola@siirto.fi
Suomen Pankki
Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
