Kutsu: Kansallinen lumiseminaari järjestetään Oulussa 30.-31.10. - Tule kuulemaan ajankohtaisesta lumitutkimuksesta ja tutkimustuloksista
Oulun yliopisto järjestää kansallisen Lumiseminaarin Oulussa hotelli Lasaretissa. Seminaari kokoaa yhteen alan asiantuntijat ja tutkijat keskustelemaan lumeen liittyvästä tieteellisestä tutkimuksesta, yhteiskunnallisista näkökulmista ja lumen merkityksestä vesivaroille. Seminaarissa päästään tutustumaan lumen mittausteknologiaan sekä kuulemaan lumiaiheisia esityksiä.
Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan lumiseminaaria torstaina 30.10. Klo 12.00 alkaen. Seminaari järjestetään englanniksi.
Järjestyksessään 13. Kansallinen lumiseminaari järjestetään ensimmäistä kertaa Oulussa, ja seminaari aloitetaan lumikauden avauksella. Ohjelma sisältää esityksiä liittyen lumen mittausteknologiaan, lumiprosessien tieteelliseen tutkimukseen, lumiolosuhteiden muutoksiin sekä lumirakentamiseen ja lumen vaikutuksesta yhteiskuntaan. Seminaarissa esitellään menetelmiä ja sovelluksia, joiden avulla kansalaiset voivat osallistua lumiolosuhteiden seurantaan osana kansalaistiedettä. Seminaariin sisältyy myös sessio, jossa lunta käsitellään urheilun ja taiteen näkökulmasta. Session kutsuttuna puhujana toimii olympiavoittaja maastohiihtäjä Sami Jauhojärvi.
Seminaari toimii myös CRYO-RI (Cryosphere Research Infrastructure) -projektin päättäjäisseminaarina. Kolmivuotinen EU RRF (Recovery and Resilience Facility) rahoitteinen CRYO-RI projekti on keskittynyt lumen, jään ja roudan mittausteknologian kehittämiseen Pohjois-Suomessa. Seminaarissa projektille on omistettu oma sessio, jossa esitellään projektin saavutuksia ja teknologioita liittyen lumiolosuhteiden seurantaan ja tieteelliseen tutkimukseen.
Talviseuranta.fi (Kansalaiset voivat lähettää omia lumihavaintoja)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna HolappaViestintäasiantuntijaOulun yliopisto
Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö, Digitaaliset vedet -lippulaiva
Pertti Ala-AhoApulaisprofessoriOulun yliopisto, vesi-, energia ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö
Lumihydrologia ja mallinnus tutkimusryhmän johtaja.
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000.
