Kutsu: Kansallinen lumiseminaari järjestetään Oulussa 30.-31.10. - Tule kuulemaan ajankohtaisesta lumitutkimuksesta ja tutkimustuloksista

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan lumiseminaaria torstaina 30.10. Klo 12.00 alkaen. Seminaari järjestetään englanniksi.

Järjestyksessään 13. Kansallinen lumiseminaari järjestetään ensimmäistä kertaa Oulussa, ja seminaari aloitetaan lumikauden avauksella. Ohjelma sisältää esityksiä liittyen lumen mittausteknologiaan, lumiprosessien tieteelliseen tutkimukseen, lumiolosuhteiden muutoksiin sekä lumirakentamiseen ja lumen vaikutuksesta yhteiskuntaan. Seminaarissa esitellään menetelmiä ja sovelluksia, joiden avulla kansalaiset voivat osallistua lumiolosuhteiden seurantaan osana kansalaistiedettä. Seminaariin sisältyy myös sessio, jossa lunta käsitellään urheilun ja taiteen näkökulmasta. Session kutsuttuna puhujana toimii olympiavoittaja maastohiihtäjä Sami Jauhojärvi.

Seminaari toimii myös CRYO-RI (Cryosphere Research Infrastructure) -projektin päättäjäisseminaarina. Kolmivuotinen EU RRF (Recovery and Resilience Facility) rahoitteinen CRYO-RI projekti on keskittynyt lumen, jään ja roudan mittausteknologian kehittämiseen Pohjois-Suomessa. Seminaarissa projektille on omistettu oma sessio, jossa esitellään projektin saavutuksia ja teknologioita liittyen lumiolosuhteiden seurantaan ja tieteelliseen tutkimukseen.

Seminaarin ohjelma

Talviseuranta.fi (Kansalaiset voivat lähettää omia lumihavaintoja)