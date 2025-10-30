Tiedepalkinto neljälle ansioituneelle tutkijalle Ella & Georg Ehrnroothin säätiön 90-vuotisjuhlassa
Ella & Georg Ehrnroothin säätiö jakoi neljä merkittävää tiedepalkintoa juhlistaakseen säätiön 90-vuotista taivalta 30.10.2025. Palkinnot myönnettiin kolesterolitutkimuksen, mediatieteiden, taiteentutkimuksen ja oikeushistorian tutkijoille. Palkinnonsaajat olivat professori Elina Ikonen (Helsingin yliopisto), professori Anu Koivunen (Turun yliopisto), tutkija ja pianisti Kirill Kozlovski (Taideyliopisto) sekä akatemiaprofessori Heikki Pihlajamäki (Helsingin yliopisto).
Kaikki palkinnonsaajat palkitaan pitkäaikaisesta ja merkittävistä tieteellisistä
saavutuksistaan, jotka ovat saaneet kansallista ja kansainvälistä tunnustusta heidän
omilla tieteenaloillaan.
Professori Elina Ikonen saa tunnustusta kansainvälisesti merkittävistä tutkimuksistaan
kolesterolin ja muiden lipidien alalla. Professori Anu Koivunen palkitaan laajasta
tieteellisestä tuotannostaan ja julkisista esiintymisistään, joiden johtoteemana on
jatkuvasti ollut kulttuurilaitosten ja tiedotusvälineiden keskeinen merkitys pohjoismaisille
demokratioille.
Pianisti ja musiikkitieteilijä Kirill Kozlovski, MuD palkitaan tutkimuksensa lisäksi myös
taiteellisesta monipuolisuudestaan, joka rikastuttaa suomalaista musiikkielämää ja
edistää nykymusiikkia. Akatemian professori Heikki Pihlajamäki palkitaan
kansainvälisesti merkittävistä tutkimuksistaan, joita leimaavat oikeushistoriallisen
tutkimuksen vertailevat piirteet.
Säätiön puheenjohtaja professori Henrik Meinander jakoi 25 000 euron suuruiset
tiedepalkinnot säätiön 90-vuotisjuhlassa 30. lokakuuta Helsingin yliopistossa.
Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö perustettiin vuonna 1935 edistämään tieteellistä
tutkimusta ja kirjallista toimintaa. Säätiö toteuttaa tätä jakamalla apurahoja ja tukea
ensisijaisesti vastaväitelleille tutkijoille ja väitöskirjojen valmistumiseen. Säätiö jakaa
vuosittain yli 3 miljoonaa euroa apurahoina.
Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö on yksi neljästä Ehrnrooth-säätiöstä. Yhdessä
Ehrnrooth-säätiöt ovat merkittäviä suomalaisen tieteen ja kulttuurin tukijoita ja jakavat vuosittain apurahoja noin 8 miljoonan euron arvosta. Muut säätiöt ovat Magnus Ehrnroothin säätiö, Mary & Georg C. Ehrnroothin säätiö ja Louise & Göran Ehrnroothin säätiö.
