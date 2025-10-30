Tiedepalkinto neljälle ansioituneelle tutkijalle Ella & Georg Ehrnroothin säätiön 90-vuotisjuhlassa

Kaikki palkinnonsaajat palkitaan pitkäaikaisesta ja merkittävistä tieteellisistä

saavutuksistaan, jotka ovat saaneet kansallista ja kansainvälistä tunnustusta heidän

omilla tieteenaloillaan.

Professori Elina Ikonen saa tunnustusta kansainvälisesti merkittävistä tutkimuksistaan

kolesterolin ja muiden lipidien alalla. Professori Anu Koivunen palkitaan laajasta

tieteellisestä tuotannostaan ja julkisista esiintymisistään, joiden johtoteemana on

jatkuvasti ollut kulttuurilaitosten ja tiedotusvälineiden keskeinen merkitys pohjoismaisille

demokratioille.

Pianisti ja musiikkitieteilijä Kirill Kozlovski, MuD palkitaan tutkimuksensa lisäksi myös

taiteellisesta monipuolisuudestaan, joka rikastuttaa suomalaista musiikkielämää ja

edistää nykymusiikkia. Akatemian professori Heikki Pihlajamäki palkitaan

kansainvälisesti merkittävistä tutkimuksistaan, joita leimaavat oikeushistoriallisen

tutkimuksen vertailevat piirteet.

Säätiön puheenjohtaja professori Henrik Meinander jakoi 25 000 euron suuruiset

tiedepalkinnot säätiön 90-vuotisjuhlassa 30. lokakuuta Helsingin yliopistossa.

Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö perustettiin vuonna 1935 edistämään tieteellistä

tutkimusta ja kirjallista toimintaa. Säätiö toteuttaa tätä jakamalla apurahoja ja tukea

ensisijaisesti vastaväitelleille tutkijoille ja väitöskirjojen valmistumiseen. Säätiö jakaa

vuosittain yli 3 miljoonaa euroa apurahoina.

Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö on yksi neljästä Ehrnrooth-säätiöstä. Yhdessä

Ehrnrooth-säätiöt ovat merkittäviä suomalaisen tieteen ja kulttuurin tukijoita ja jakavat vuosittain apurahoja noin 8 miljoonan euron arvosta. Muut säätiöt ovat Magnus Ehrnroothin säätiö, Mary & Georg C. Ehrnroothin säätiö ja Louise & Göran Ehrnroothin säätiö.