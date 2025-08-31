Kouvolan uimahallin työmaalla alipalkkausta
Kouvolan uimahallin laajennus- ja peruskorjaustyömaalla on ilmennyt ulkomaalaisen työvoiman alipalkkausta, joka saattaa koskea jopa 30 työntekijää. Niin ikään eräiden työntekijöiden työnteko-oikeudessa Suomessa on epäselvyyksiä. Rakennusalan töitä on tehty mm. kotiapulaisen ja maataloustyöntekijän työluvilla.
Kouvolan uimahallin työmaan pääurakoitsijana toimii Rakennusliike Lipsanen. Lipsanen on ulkoistanut rakennussiivous ja -suojaustyöt suomalaiselle henkilöstövuokrausyritykselle, jonka työntekijä on perehdytetty rakennussiivoustöihin, vaikka EU:n ulkopuolisen maan kansalaisella on työlupa kotiapulaiseksi. Useille henkilöstöpalveluyrityksen ulkomaalaisille työntekijöille on syntynyt palkkasaatavia mm. maksamatta jätetyistä lomarahoista ja muista palkan osista.
Uimahallin uudispuolen runkourakka on annettu virolaiselle aliurakoitsijalle, jonka aliurakoitsijana toimii suomalainen yritys. Tämän ketjutetun aliurakoitsijan raudoittajana toimii EU:n ulkopuolisen maan kansalainen, jolla on työlupa pelto- ja avomaaviljelyyn. Myös tämän alihankkijan ulkomaalaisilla työntekijöillä on palkkasaatavia. Pitkistä, jopa 12 tunnin työpäivistä ei makseta ylityökorvauksia. Rakennusliitolle on toimitettu paikallinen sopimus työajoista, jonka yrityksen johto on allekirjoittanut keskenään.
Kouvolan uimahallityömaalta on palkkapuutteita mahdollisesti jopa noin 30 henkilöllä.
– Uimahallityömaan tilaaja eli Kouvolan Tilakeskus oli yhteydessä Rakennusliittoon heti uutiset kuultuaan ja pääsimme hyvään keskusteluyhteyteen, mikä on erinomainen lähtötilanne sille, että ongelmat saadaan hoidettua, sanoo Rakennusliiton asiantuntija Jussi Sakari.
Korkea työttömyysaste valitsee rakennusalan ammateissa Kymenlaaksossa ja koko Suomessa. Työmarkkinatorin tilastojen mukaan Kymenlaakson alueella betonirakentajien- ja raudoittajien työttömyysaste on n. 65 % ja koko Suomen osalta n. 42 %.
– On kestämätön tilanne, että verovaroilla rahoitettavia rakennuskohteita toteutetaan kotimaan työllisyystilanteesta välittämättä ja ulkomaista työvoimaa koskevia määräyksiä rikkoen, Jussi Sakari korostaa.
Yhteyshenkilöt
Jussi SakariasiantuntijaPuh:040 632 9194jussi.sakari@rakennusliitto.fi
Janne MäkinenviestintäpäällikköPuh:040 352 1161janne.makinen@rakennusliitto.fi
Linkit
Rakennusliitto on yli 70 000 rakentajan muodostama SAK:lainen ammattiliitto. Liitto pyrkii turvaamaan ja parantamaan jäsentensä työoloja ja palkkausta. Liitto solmii rakennusalojen yleissitovat työehtosopimukset.
