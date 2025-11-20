Nelonen Median kevään 2026 tv-ohjelmisto on nyt julki!

Nelonen Median kevään 2026 tv-ohjelmisto starttaa jo tammikuussa Satu Rämön menestysdekkareihin perustuvalla, odotetulla Hildur-sarjalla.

Rakastettu Huvila&Huussi laittaa suomalaisten kesämökkejä kuntoon nyt aivan uuden juontajan voimin, kun sarjaa liidaa ensi kaudella ensimmäistä kertaa Nelosella nähtävä Marja Hintikka.

Tv:n katsojat pääsevät jälleen myös suomalaisten poliisien kyytiin uudessa Poliisit 24/7 -seurantarealityssa.

The Voice of Finlandin punaiseen penkkiin uutena tähtivalmentajana istahtaa Jenni Vartiainen.



Tutustu alla koko Nelonen Median kevään 2026 monipuoliseen tv-ohjelmistoon!

Hildur

Alkaa Ruudussa ja Nelosella 26. tammikuuta.

Kirjailija Satu Rämön jätti-ilmiöksi nousseeseen Hildur-kirjasarjaan pohjautuva TV-sarja alkaa Ruudussa ja Nelosella tammikuussa. Kyseessä on Ruudun alkuperäissarja, joka on noin miljoonan euron jaksobudjetillaan yksi Nelonen Median suurimmista draamahankinnoista.

Hildur-TV-sarja kertoo etsivä Hildur Rúnarsdóttirista, jonka kaksi pikkusiskoa katosivat jäljettömiin matkalla koulusta kotiin. Nyt, kaksikymmentäviisi vuotta myöhemmin, Hildur on palannut Ísafjörðuriin – syrjäiseen, pieneen kaupunkiin Luoteis-Islannissa – missä hän työskentelee poliisina. Kun raaka murha järkyttää yhteisöä, Hildur saa yllättävää apua suomalaiselta poliisikokelas Jakob Johansonilta, joka etsii uutta alkua, sekä saksalaiselta poliisiharjoittelija Florian Herrmannilta, joka on päätynyt tiimiin erehdyksen kautta. Vuosikymmeniä vanhat salaisuudet nousevat pintaan, kun kolmikko tajuaa olevansa sarjamurhaajan jäljillä. Myrskyisten merien ja jylhien vuorten keskellä Hildurin on kohdattava elämänsä suurin tragedia – totuus hänen kahdesta pikkusiskostaan.

Hildur-sarjan on ohjannut islantilainen Tinna Hrafnsdóttir. Sarjan päähenkilöä eli Hilduria näyttelee islantilainen Ebba Katrín Finnsdóttir, Jakobin roolissa nähdään Lauri Tilkanen. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Oona Airola, Iina Kuustonen, Minka Kuustonen ja saksalainen Rick Okon.

Huvila & Huussi

Alkaa Ruudussa ja Nelosella maaliskuussa.

Huvila & Huussi palaa ruutuihin keväällä, ja tuleva kausi tarjoaa jälleen remontointi-ideoita sisälle sekä puutarhaan ja kutsuu katsojan seuraamaan hyväntuulista muutosleikkiä. Ohjelma saa tällä kaudella uuden juontajan, sillä upeisiin muutoskohteisiin katsojat tutustuttaa vuoden mökkeilijäksikin valittu Marja Hintikka.

Perinteisten mökkikohteiden lisäksi ohjelmassa nähdään muun muassa trendikäs hyötypuutarha, upea lampi, vanhan huvilan keittiömuutos, saarikohteita ja junan vaunu.

Mökkien sisämuutoksia ovat luomassa sisustusarkkitehti Mikko Vesanen ja sisustussuunnittelija Maru Hautala, remontteja toteuttaa Ville Rintala Rintalan Remontti- ja rakennuspalvelu Oy:stä.

Pihakohteiden upeita muutoksia puolestaan suunnittelee Laura Moilasen lisäksi uusi kasvo Christina Walden, piharemonteista vastaa Mika Roosin ohella Sanna Moilanen Toivepiha Oy:sta.

The Voice of Finland

Alkaa Ruudussa ja Nelosella 23. tammikuuta.

The Voice of Finland palaa ruutuihin uusin jaksoin tammikuussa. Ohjelman 15. kaudelle saadaan uusi tähtivalmentaja, kun punaiselle tuolille istahtaa yksi maamme menestyneimmistä artisteista, Jenni Vartiainen. Muina valmentajina jatkavat viime kaudelta tutut SANNI, Elastinen ja Arttu Wiskari. Ohjelman juontavat Jaana Pelkonen ja Heikki Paasonen.

The Voice of Finland alkaa Ruudussa ja Nelosella 23.1.2026.

Poliisit 24/7

Alkaa Ruudussa ja Nelosella 14. tammikuuta.

Uutuussarja Poliisit 24/7 seuraa poliisipartioiden työtä Kuopiossa, Oulussa, Hyvinkäällä ja Tampereella.

Sarjassa päästään näkemään poliisipartioiden todellisia työtehtäviä, joissa poliisi turvaa suomalaisten arkea ympäri vuorokauden.

Sarjassa kohdataan myös työn karuin puoli: mm. kesän hellejakson traagiset hukkumistapaukset, alfa-pvp, skuuttiturmat ja muut järjestyshäiriöt. Kaudella ollaan mukana myös uutisotsikoihin päätyneissä tapahtumissa, kuten Tampereen kerrostalopalossa.

Poliisipartioiden mukana olemme ensimmäisenä paikalla siellä missä tapahtuu. Kaiken keskellä tilanteita puretaan maijassa yhdessä partiokaverin kanssa - usein myös huumorin kautta.

Poliisit 24/7 on toteutettu Poliisin yleisiä mediaperiaatteita noudattaen. Tuotannon jokaisessa vaiheessa on noudatettu eduskunnan oikeusasianmiehen määrittämiä reunaehtoja viranomaistoiminnan seuraamiseksi.

Sofia Bling Bling Dubai

Alkaa Ruudussa myöhemmin keväällä.

Sofia Bling Bling Dubai vie katsojat Dubaissa asuvan Sofia Belórfin elämän ytimeen. Sarjassa seurataan Sofian arkea, jossa kulta, raha ja yltäkylläinen luksus ovat aidosti läsnä.

Näyttävien puitteiden rinnalla sarja avaa Sofian elämää tavalla, jota ei ole aiemmin nähty. Sofia on rakastava puoliso ja äitipuoli, joka rakentaa uutta elämää perheensä kanssa ja haaveilee omasta lapsesta. Sarja tarjoaa tunteikkaita, rehellisiä ja yllättäviäkin hetkiä, jotka valottavat Sofian persoonaa syvemmin kuin otsikot tai sosiaalinen media ovat tähän asti tehneet.

Erikoisjoukot

Alkaa Ruudussa ja Nelosella helmikuussa.

Erikoisjoukkojen viides kausi pakottaa jälleen kokelaat kohtaamaan omat henkiset ja fyysiset rajansa.

Viisitoista uutta kokelasta astuu vapaaehtoisesti leirille, joka vie heidät syvälle psyykkisen ja fyysisen kestävyyden ytimeen. Yhdentoista vuorokauden mittainen testi kertoo, ketkä lopulta pystyvät läpäisemään Erikoisjoukkojen pääsykoetta simuloivan leirin ja voittamaan itsensä.

Viidennelle kaudelle kouluttajat ovat pyytäneet avukseen psyykkisen valmennuksen asiantuntijan, jonka tehtävä on auttaa kokelaita nostamaan riman entistäkin korkeammalle. Lopulta vain parhaat voivat läpäistä leirin, joka ei jätä ketään ennalleen.

Petolliset

Alkaa Ruudussa ja Nelosella maaliskuussa.

Kestosuosikiksi nousseen Petollisten uudella kaudella peli käynnistyy ennennäkemättömällä vauhdilla, kun 20 julkisuudesta tuttua pelaajaa saa ottaa kohtalon omiin käsiinsä jo ennen, kun he edes tapaavat toisensa ensimmäistä kertaa pyöreän pöydän äärellä.

Linnan isäntä, Christoffer Strandberg, asettaa pelaajat jatkuvasti vaikeiden valintojen eteen ja tekee selväksi, että niillä kaikilla on seurauksensa. Petolliset joutuvat heti valinnastaan alkaen toimimaan entistä näkyvämmin uskollisten silmien alla ja saavat tehdä täyden päivätyön häivyttääkseen itseensä kohdistuvia johtolankoja. Valveutuneet uskolliset keräävät vihjeitä määrätietoisesti ja peli nousee taktisesti aivan uudelle tasolle. Hopeapotin kohtalosta taistellaan viimeiseen asti, eikä järkytyksiltä vältytä.

Ensimmäistä kertaa Ruudun tilaajat pääsevät myös seuraamaan pelaajien videopäiväkirjoja, joille he ovat tallentaneet kuvauksien ajan ajatuksiaan, viettäessään yksinäisiä iltoja lukituissa huoneissaan.

Farmi Suomi

Alkaa Ruudussa ja Nelosella maaliskuussa.

Rakastettu Farmi Suomi saa jatkoa, kun uusi joukko julkisuudesta tunnettuja kilpailijoita lyö talikot multaan.

Farmi Suomen 8. kaudella ovat mukana: junttidiskon kuningas Frederik, kuntovalmentaja Jucci Hellström, hyvinvointivaikuttaja Kirsi Salo, kirjailija Henriikka Rönkkönen, Käärijän rinnalla Häärijänä tutuksi tullut taiteilija Tomi Häppölä, tatuointitaiteilija Kätlin Malm, somevaikuttaja Janne Naakka, somesta tuttu isännätär Anne-Mari "Amskidabamski" Tarkkio, kuvataiteilija Riiko Sakkinen, muodin sekatyöläinen Sini Sabotage, yrittäjä Noriko Salo, poliitikko Joonas Könttä, Kwan-yhtyeestä tuttu Tidjân Ba sekä TikTokista tuttu "Suomen Gossip Girl" Jannica Nordberg.

Vanhalla tutulla maatilalla jöötä pitää rakastettu ja pelätty pehtoori Terho Häkkinen. Juontajan (kumi)saappaat vetää jalkaansa tuttuun tapaan ihana ja valovoimainen Susanna Laine.

Tähdet, tähdet

Alkaa Ruudussa ja Nelosella huhtikuussa.

On jälleen aika etsiä Suomen valovoimaisinta viihdyttäjää! Tähdet, tähdet on kotimainen musiikkiohjelma, jonka keskiössä ovat vaihtuvat musiikkigenret, joiden syövereihin artistit rohkeasti sukeltavat. Jotta voi voittaa valovoimaisimman viihdyttäjän tittelin, on mukana olevien artistien hypättävä rohkeasti myös mukavuusalueensa ulkopuolelle. Lopulta yksi kilpailijoista kruunataan tähtien tähdeksi.

Ohjelman juontajana nähdään sädehtivä Susanna Laine.

Suuri Seikkailu

Alkaa Ruudussa ja Nelosella huhtikuussa.

Muonio herää jälleen eloon, kun 16 julkisuudesta tuttua kilpailijaa saapuu mittelemään Suuren Seikkailun voitosta ja 20 000 euron pääpotista. Lapin villi ja karu luonto näyttää kilpailijoille armottomuutensa ja kauneutensa, mutta lopulta fyysinen kestävyys, taktinen ajattelu, tietotaito ja nopea reagointi ratkaisevat.

Mukana kilpailussa ovat: liikunnanohjaaja Kerttu Rissanen, kirjailija Roman Schatz, näyttelijä Arttu Sinisalo, sarjakuvakäsikirjoittaja Arttu Seppälä, näyttelijä Anna-Leena Sipilä, somevaikuttaja Eino Nurmisto, laulaja Jennika Vikman, kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri, somevaikuttaja Peppina Rosén, mediapersoona Daniel Lehtonen, poliisi Taina Ojaniemi, taiteilija James Nikander, yrittäjä Veeti Kallio, viittomakieliartisti Miguel Peltomaa ja somevaikuttaja Sere Siltala.

Ohjelman juontaa tuttuun tapaan katsojien rakastama Jaana Pelkonen.

Pilvi on the Road

Alkaa Ruudussa myöhemmin keväällä.

Pilvi on the Road seuraa näyttelijä Pilvi Hämäläisen ja hänen uskollisen ystävänsä Humppa-koiran matkaa matkailuautolla kohti Portugalin surffirantoja. Tälle kaksikolle matkan on oltava päämäärä, sillä kohteisiin asti harvemmin päästään.

Sarjassa nähdään kaikki se, mitä seesteisten road trip -somekuvien taakse kätkeytyy, kun pinna kiristyy, vessa täyttyy, tankki on tyhjä ja nauttiakin vielä pitäisi. Ei kuitenkaan ole mitään, mistä komedienne ei supervoimallaan, huumorilla, selviäisi!

Kapen keittiökaappaus

Alkaa Ruudussa ja Nelosella maaliskuussa.

Huippukokki Kari ”Kape” Aihinen palaa ruutuihin kaappaamaan suomalaisten kotikokkien keittiöt ja palauttaa kokkaamisen ilon koko perheelle. Kapen keittiökaappaus -ohjelman uusi tuotantokausi alkaa Ruudussa ja Nelosella maaliskuussa.



Nirsoilu, napostelu ja tylsät ruokavaliot jäävät historiaan, kun Kape palauttaa keittiöihin tekemisen ilon sekä tuo lautasille värejä ja terveellisiä, maukkaita kotiruokia. Oli haasteena sitten osaamattomuus, erilaiset mieltymykset tai rohkeuden puute, saa Kapelta apua ja ideoita.



Ohjelmassa Kape viettää apua tarvitsevien kanssa kolme päivää. Sinä aikana kokeillaan rohkeasti uusia raaka-aineita, opitaan maistamaan erilaisia makuja ja haastetaan vanhoja tottumuksia. Kyytiä saavat noutoruoka ja einekset, sokerikoukut ja epäterveelliset tavat – tilalle tulevat monipuoliset, värikkäät annokset sekä suunnitelmallisuus ja taloudellisuus. Luvassa on iloista yhdessä tekemistä ja tärkeitä oivalluksia.

Koskinen

Uusi kausi alkaa Ruudussa myöhemmin keväällä.

Koskisen tuoreella viidennellä tuotantokaudella avataan auki vanhoja haavoja ja hautoja, seurataan tutkintalinjoja ympäri Eurooppaa ja jännitetään, pysyykö Koskisen ja Ullan suhdevuoristorata raiteillaan arjen paineiden alla.

Koskinen kohtaa silmästä silmään mm. venäläisen oligarkin, vankilasta vapautuneen ex-poliisin, dekkarikirjailijan, rahojen salakuljettajan sekä huijaripsykoterapeutin. Kymmenen jaksoa muodostavat yhteensä viisi kokonaisuutta, jotka perustuvat Seppo Jokisen teoksiin Lyödyn laki, Pisara veressä, Siipirikkoiset, Sen maksaa minkä tilaa ja Pahasti tehty.

Sarjan vakionäyttelijöhin kuuluvat, Eero Aho, Maria Ylipää, Turkka Mastomäki, Jon-Jon Geitel ja Irina Isberg. Heidän lisäksi vierailevissa rooleissa nähdään mm. Juho Milonoff, Kreeta Salminen, Kari ”Hissu” Hietalahti, Joonas Saartamo, Antti Reini, Taneli Mäkelä, Minka Kuustonen, Sebastian Rejman sekä Tommi Eronen. Koskisen 5. tuotantokauden ovat käsikirjoittaneet Riku Suokas ja Heikki Syrjä sekä ohjanneet Lauri Nurkse, Riku Suokas ja Tommi Lepola.

Syke

Kausi 22 alkaa Ruudussa helmikuussa.

Sykkeen 22. kausi tuo mukanaan vanhoja traumoja, urasuunnitelmia, yllättäviä aluevaltauksia ja uuden hahmon!

Polilla aloittaa instrumenttihoitaja Siiri Kallio (Anna Airola), joka saa heti ensimmäisessä vuorossaan kollegat kummastelemaan suorasukaisuuttaan. Määrätietoinen varatoimitusjohtaja Benny (Marc Gassot) käyttää kyseenalaisia keinoja saadakseen haluamansa. Leeville (Valtteri Lehtinen) annetaan lisää vastuuta, mutta hänen pätevyytensä herättää epäilyksiä. Edelliskaudella vakavasti loukkaantunut neurokirurgi Elina (Krista Putkonen-Örn) palaa töihin. Rahavaikeuksissa kärsinyt sairaala vastaanottaa yllättävän lahjoituksen.

Sykkeen vakiohahmoihin 22. kaudella kuuluvat muun muassa Ilmari (Matti Ristinen), Jesse (Sebastian Rejman), Johanna (Leena Pöysti), Leevi (Valtteri Lehtinen), Lenita (Lena Meriläinen), Max (Antti Luusuaniemi), Nikke (Janne Saarinen), Aino (Amelie Blauberg), Artturi (Juha-Tapio Arola), Elina (Krista Putkonen-Örn), Jari (Nicke Lignell), Marjut (Jaana Pesonen), Minako (Yuko Takeda), Uffe (Padram Notash), Lauri (Mikko Nousiainen) ja Sonja (Iida-Maria Heinonen).

Pasilan Myrkky

Elisa Viihteen alkuperäissarja alkaa Ruudussa 1. tammikuuta.

Elisa Viihteen alkuperäissarja Pasilan myrkky palaa uuden kauden myötä entistä jännittävämpänä. Kun kaksi kilpailevaa jengipomoa, Conny Haapala ja Nasir Apshir, ammutaan teloitustyyliin Helsingissä, poliisi epäilee jengisotaa, mutta totuus osoittautuu monimutkaisemmaksi. Rikosylikonstaapeli Kalle Pesonen (Hannu-Pekka Björkman) ja hänen kollegansa alkavat selvittää tapausta, joka vie heidät aina poliisilaitoksen sisäpiiriin saakka.

Uudella kaudella mukana ovat mm. Seidi Haarla, Jyrki Mänttäri, Jussi Nikkilä, Marc Gassot, Jasir Osman, Miro Lopperi, Ona Huczkowski ja Joonas Saartamo. Sarja tutkii moraalin rajoja ja vallan vääristymistä maailmassa, jossa poliisit ja rikolliset pelaavat samoilla säännöillä.

Ivalo

Elisa Viihteen alkuperäissarja alkaa Ruudussa maaliskuussa.

Pohjoinen avautuu jälleen valkokankaalle, kun Elisa Viihteen alkuperäissarja Ivalo jatkaa tarinaansa viidennellä kaudella. Uusi kausi kuvattiin Lapissa viime kevättalvella ja se vie katsojat rikosmysteeriin, jossa Ivalon rauha järkkyy koko maata koskevan hybridihyökkäyksen uhan alla.

Mukana nähdään sarjan rakastettuja näyttelijöitä, kuten Iina Kuustonen, Venla Ronkainen, Pihla Viitala, Janne Kataja ja Mikko Nousiainen, jonka hahmo Toni Kajanne astuu uudella kaudella poliisin saappaisiin. Uuden kauden ohjaa Juuso Syrjä (Estonia, Helsinki-syndroma, Sorjonen) ja käsikirjoittaa Iiro Küttner, joiden työ luo kaudelle sen tunnistettavan rytmin ja maailman

Näyttelijä Iina Kuustosen mukaan uuden kauden tekeminen oli erityinen kokemus:

- Ivalossa yhdistyy monta asiaa, mitä rakastan: Lapin kauneus, koukuttava käsikirjoitus, kuvausten extreme-haasteet, vahva draama ja action. Rakastan näytellä poliisipäällikkö Nina Kautsaloa ja on harvinaista päästä tekemään näin pitkää kaarta roolissa.”

Ivalo on yksi kotimaisen draaman pitkäikäisistä vientimenestyksistä ja on kuulunut Englannissa Channel 4:n Walter Presents -kokonaisuuden katsotuimpien sarjojen joukkoon.

Tubettavat konemiehet

Alkaa Ruudussa 3. helmikuuta.

Terve vuan! Tubettavat Konemiehet -saapuu Ruutuun! Sarjan kolmannella kaudella hypätään taas huippusuositun savolaisen aikuistubettaja Metsa Manin matkaan. Kauden aikana “tubetettaan, turistaan tunteista ja käynnistellään konneita korvessa”.

Mukana ovat tutut naapurin Simo, Konemies Artsi ja Sine.

Jotain syrjäkylän pohjavedessä on, sillä naapurista löytyy uusia aikuistubettajia: Vihonviimeinen Mohikaani, Pirjo Hannele ja Mikkonen, jotka liittyvät mukaan porukkaan. Lisäksi mukana ovat kotijoukot Otto-isä ja Marski-kissa.

Kauden aikana syödään poppareita, kisataan kaivureilla, kilpalannoitetaan metsää ja korjaillaan autoja. Metsa Man käy myös Helsingissä sukulaismiehen Petrin luona viettämässä syntymäpäiviään ja kokeilemassa “ämpärlista-hommia”.

Kauden kaikki jaksot ilmestyvät kerralla katseluun.

Immun & Kentsun kämmätyt keikat & Immun sellivideot

Kämmätyt keikat alkaa Ruudussa 8. tammikuuta.

Immun sellivideot ilmestyy Ruutuun 25.12.

Kämmätyt keikat tarjoilee toisella kaudellaan hämmentävän kattauksen pieleen menneitä rikoksia. Avainten kotiin unohtaminen, salamarakastuminen, väärä jakopäähihna ja jopa lastenohjelma Teletapit voi karauttaa keikan kiville.

Tällä kaudella Kenneth ”Kentsu” Erikssonin käsidesillä lotraaminen aiheuttaa Mika ”Immu” Ilménille hermosärkyä, samalla kun kaksikko painelee autollaan rötöspaikasta toiseen. Rikos ei koskaan kannata, mutta sen kämmäämiselle nauraminen kyllä!

Koti koiralle

Alkaa Ruudussa ja Nelosella 6. tammikuuta.

Millaisia persoonia ovatkaan Lyyli, Paavo, Eikka tai Tyyne? Millaisen kodin löytää kerrostalossa suden lailla ulvova Saima? Miten käy järkyttävistä olosuhteista pelastetuille ja toisistaan turvaa löytäneille Matildalle ja Onnelille?

Koti koiralle -sarjan viidennellä kaudella koetaan haikeita luopumisia, mutta myös rakkauden täyteisiä hetkiä, kun pitkä odotus huipentuu kotia vaihtavan koiran ja uuden kodin ensikohtaamiseen. Kukapa ei rakastaisi onnellisia loppuja?

Sydämellisen ohjelman juontaa Harri-koiran emäntä Janni Hussi aisaparinaan koiramaailman erityisasiantuntija Tommy Virén. Mukana menossa on tietysti myös sarjan todellinen tähti ja rakkauden lähettiläs Sorry-koira.

Koti koiralle tehdään yhteistyössä Prima Petin kanssa.

Temptation Island Suomi, Brasilia & Espanja

TIS kausi 14 ilmaisena Ruudussa ja Nelosella 7. tammikuuta alkaen.

Temptation Island Brasilia alkaa Ruudussa 7. tammikuuta.

Temptation Island Espanja kausi 9 alkaa Ruudussa myöhemmin keväällä.

Temptation Island Suomen ilmiöksi noussut 14. tuotantokausi nähdään ilmaisena Ruudussa ja Nelosella 7. tammikuuta alkaen. Ruudun tilaajien syksyn aikana ylistämällä kaudella neljä pariskuntaa; Sanni ja Roope, Julia ja Semi, Inka ja Boston sekä Pihla ja Nooa laittavat parisuhteensa todelliseen painetestiin. Kaudelta ei shokkikäänteitä puutu ja TIS-fanit ovatkin julistaneet kauden jo yhdeksi kaikkien aikojen Temppari-kausista.

Keväällä viettelyksen tuulien vietäväksi voi heittäytyä myös brasilialaisten kanssa, sillä Brasilian Tempparit, Ilha da Tentação, nähdään Ruudussa 7. tammikuuta alkaen.

Myöhemmin keväällä jatkuu myös suorastaan kansainväliseksi ilmiöksi noussut Espanjan Temptation Island, La isla de las tentaciones. Uunituore 9. kausi nähdään Ruudussa ilmojen lämmetessä ja valon lisääntyessä.

Emma Gaala

Suora lähetys Ruudussa ja Nelosella lauantaina 7. maaliskuuta.

Emma Gaala on suomalaisen musiikin suurin juhla, ja gaalassa palkitaan vuosittain kotimaisen musiikin parhaat tekijät ja esittäjät. Palkintojen jaon ohella lavalle nousee Suomen ajankohtaisimpia artisteja.

Suomalaisen musiikin suurinta juhlaa vietetään Espoo Metro Areenalla lauantaina 7. maaliskuuta. Emma Gaala nähdään tuttuun tapaan suorana lähetyksenä Nelosella ja Ruudussa. Tällä kertaa ainutlaatuisia livevetoja tarjoilevat muun muassa Amorphis, Lauri Haav, Kaija Koo, JVG ja Nelli Matula. Emma-ehdokkaat julkistetaan keskiviikkona 10.12.2025.

Savotta

Alkaa Ruudussa ja Nelosella huhtikuussa.

Savotta on seurantareality ihmisistä, jotka elävät metsästä. He ovat metsureita, metsäkoneenkuljettajia, metsäalan ammattilaisia ja yrittäjiä, joiden päivittäinen työ ja arki vievät katsojan metsänhoidon vaativiin tehtäviin ja sen arvaamattomiin olosuhteisiin.

Sarjan toisella kaudella nähdään uutena hahmona lumilautailun moninkertainen maailmanmestari Roope Tonteri, joka on vaihtanut ammattiurheilun metsätyön moniotteluun. Mukana nähdään ykköskaudelta tutut keihäsmiehet Tero Pitkämäki ja Antti Ruuskanen, sekä monet muut katsojien rakastamat metsäammattilaiset. Uudella kaudella matkataan myös Floridaan katsomaan millaista on suomalaisten metsämiesten työ Amerikan maisemissa.

Kaverille ei jätetä ja Ketonen & Myllyrinne

Kaudet 1-3 saapuvat Ruutuun 1.1.

Klassikkosarjojen kaikki kaudet saapuvat heti vuoden alussa Ruutuun!



Kaverille ei jätetä on Mikko Kivisen, Pirkka-Pekka Peteliuksen ja Tanelin Mäkelän luoma legendaarinen draama-komediasarja 2000-luvun vaihteesta. Sarjan jaksoissa esiintyy Peteliuksen ja Mäkelän lisäksi muun muuassa Vesa Vierikko, Antti Litja, Ritva Valkama ja Leena Uotila. Jokainen jakso on oma tarinansa ja kahdesta jaksosta on myös tehty ihan omat tv-sarjansa.

Ketonen & Myllyrinne on vuosina 2006–2010 ensiesityksensä saanut Kari Ketosen ja Ville Myllyrinteen kirjoittama sketsisarja. Rooleissa nähdään edellä mainittujen lisäksi Ria Kataja, Pirjo Lonka ja Panu Vauhkonen. Tässä sarjassa mikään aihe ei ole pyhä eikä mustempaa huumoria värikartasta löydy.

Kansainväliset sarjat Nelonen Median kanavissa

NELONEN

Frasier, kaudet 7–9

29.12.2025 alkaen ma–ke klo 19 & 19.30

Kuppilat kuntoon, Gordon Ramsay!, 9. kausi

5.1. alkaen klo 20

Leijonan luola USA, 16. kausi

13.1. alkaen ti & ke klo 18

LIV

NCIS Rikostutkijat, 23. kausi

4.12.2025 alkaen klo 21

Greyn anatomia, 21. kausi

5.1. alkaen klo 21

Remppa vai muutto 11. kausi

9.2. alkaen ma– to klo 18

Koti koiralle Australia, 2. kausi

25.3. alkaen klo 21

JIM

Panttilainaamo, 25. kausi

11.2. alkaen ma– to klo 19