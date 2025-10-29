Design Forum Finland juhlistaa 150-vuotista historiaansa – juhlavuoden kunniaksi jaossa kolme stipendiä Stanfordin yliopiston valmennukseen

Juhlavuotensa kunniaksi Design Forum Finland jakaa kolme yritysjohdolle suunnattua stipendiä arvostetun Stanfordin yliopiston Design Thinking -valmennukseen. Stipendit ovat osa Design Forum Finlandin Kasvua ja kilpailukykyä muotoilusta -kampanjaa, jonka tavoitteena on tehdä muotoilun rooli näkyväksi yritysten aineettomassa arvonluonnissa ja menestystekijänä.



Muotoiluajattelun koulutus tarjoaa yritysjohtajille työkaluja ymmärtää muuttuvia toimintaympäristöjä, ratkaista monimutkaisia ongelmia ja viedä Suomi kohti uutta kukoistusta. Piilaaksoon suuntautuvan koulutusmatkan aikana on tarkoitus tutustua myös alueen yrityksiin. Stipendejä voivat hakea suomalaisten yritysten johdon edustajat, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta muotoilun hyödyntämisestä liiketoiminnan kehittämisessä. Stipendin saajat valitsee Design Forum Finlandin hallitus.



Suomella on pitkät muotoiluperinteet, mutta olemme jääneet jälkeen monista kansainvälisistä kilpailijoista aineettoman arvon luomisessa ja vahvojen brändien rakentamisessa. Nyt tarvitaan uudenlaista otetta, joka vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja synnyttää uusia innovaatioita sekä menestystarinoita.

– Uskon vakaasti, että luovuudella ja muotoiluajattelulla on keskeinen rooli Suomen nostamisessa uuteen nousuun, sanoo Design Forum Finlandin toimitusjohtaja Joakim Karske.



Karske muistuttaa, että maailmalla muotoilu on monissa yrityksissä strateginen menestystekijä ja siitä löytyy myös paljon tutkimustietoa. Muotoilun keinoin voidaan luoda markkinalähtöisiä innovaatioita, ratkaista monimutkaisia ongelmia ja rakentaa kestävää tulevaisuutta.

– Suomessa meidän on osattava hyödyntää muotoiluajattelua nykyistä laajemmin, myös liiketoiminnan johtamisessa. Stanfordin Design Thinking -valmennukseen jaettavat stipendit tukevat tätä tavoitetta ja vahvistavat Finnish Design -brändin asemaa kansainvälisesti, Karske jatkaa.



Yli 150 vuoden ajan Design Forum Finland on ollut suomalaisen muotoiluosaamisen ja viennin edelläkävijä. Nykyään yhdistys toimii yritysten ja yhteiskunnan uudistumisen kumppanina laajentaen muotoilun vaikuttavuutta ja vahvistaen sen roolia kestävän kasvun, kilpailukyvyn ja tulevaisuuden rakentamisessa.



Design Forum Finlandin juhlavuoden suojelijana toimii tasavallan presidentti Alexander Stubb.

