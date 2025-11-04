Miten nuoruus on muuttunut? Heikki Kurkiala kertoo kansalaisopisto Alman yleisöluennolla 40 vuoden työstään nuorten parissa

Perhepsykoterapeutti Heikki Kurkiala on yli 40 vuoden ajan työskennellyt nuorten parissa niin psykiatrian alalla kuin omalla vastaanotollaan. Miten nuoruus on tänä aikana muuttunut? Miten nuoret tänä päivänä voivat ja miten me aikuiset voimme olla heidän tukenaan vanhempina, läheisinä ja kanssaihmisinä?

Heikki Kurkiala on perhepsykoterapeutti, erityisopettaja, luennoitsija ja työnohjaaja. Hän aloitti työuransa aikuispsykiatrian parissa jo vuonna 1977, työskenteli lasten ja nuorten psykiatrian alalla 33 vuotta, teki terapiatyötä 18 vuoden ajan ja on pitänyt omaa psykoterapiavastaanottoa vuodesta 2011 lähtien.

Luento järjestetään yhteistyössä FinFami Pohjanmaan kanssa.