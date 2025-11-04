Miten nuoruus on muuttunut? Heikki Kurkiala kertoo kansalaisopisto Alman yleisöluennolla 40 vuoden työstään nuorten parissa
Kaikille avoin ja maksuton Vart är ungdomen på väg? Reflektioner efter 40 års arbete med unga -luento pidetään Vaasan kansalaisopisto Almassa tiistaina 18.11.2025 klo 18–19.30, Raastuvankatu 31, juhlasali. Luento pidetään ruotsin kielellä.
Perhepsykoterapeutti Heikki Kurkiala on yli 40 vuoden ajan työskennellyt nuorten parissa niin psykiatrian alalla kuin omalla vastaanotollaan. Miten nuoruus on tänä aikana muuttunut? Miten nuoret tänä päivänä voivat ja miten me aikuiset voimme olla heidän tukenaan vanhempina, läheisinä ja kanssaihmisinä?
Heikki Kurkiala on perhepsykoterapeutti, erityisopettaja, luennoitsija ja työnohjaaja. Hän aloitti työuransa aikuispsykiatrian parissa jo vuonna 1977, työskenteli lasten ja nuorten psykiatrian alalla 33 vuotta, teki terapiatyötä 18 vuoden ajan ja on pitänyt omaa psykoterapiavastaanottoa vuodesta 2011 lähtien.
Luento järjestetään yhteistyössä FinFami Pohjanmaan kanssa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Apulaisrehtori Mia Wiik, Vaasan kaupungin opistot,
puh. 0400 256 961, mia.wiik@vaasa.fi
Omaisneuvoja Ulrika Vestergård-Denward, FinFami Pohjanmaa
tfn 044 2000 733, ulrika.vestergard-denward@finfamipohjanmaa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vart är ungdomen på väg? Reflektioner efter 40 års arbete med unga -föreläsning med Heikki Kurkiala på medborgarinstitutet Alma4.11.2025 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Den för alla öppna och kostnadsfria föreläsningen Vart är ungdomen på väg? Reflektioner efter 40 års arbete med unga hålls i medborgarinstitutet Alma tisdagen den 18 november 2025 kl. 18–19.30, Rådhusgatan 31, festsalen. Föreläsningen hålls på svenska.
Ekobonus för klimatinsatser: ansökan pågår!3.11.2025 12:24:45 EET | Pressmeddelande
Vasa är European Green Leaf-stad 2026. I samband med jubileumsåret kan föreningar och invånargemenskaper i Vasa ansöka om 100–1000 euro i Ekobonus-stöd för evenemang, jippon, små investeringar eller andra insatser som passar temat för Green Leaf-året. Ansökningstiden för Ekobonus pågår till 7.12.2025.
Ekobonusta ilmastotekoihin: haku käynnissä!3.11.2025 12:24:21 EET | Tiedote
Vaasa on vuoden 2026 Green Leaf -kaupunki. Juhlavuoden kunniaksi Vaasassa toimivilla yhdistyksillä ja asukasyhteisöillä on mahdollisuus hakea noin 100–1000 euron tukea tapahtumaan, tempaukseen, pieninvestointiin tai muuhun tekoon, joka soveltuu Green Leaf -vuoden teemaan. Ekobonuksen hakuaika päättyy 7.12.2025.
Frigg sammanför folkmusik och klassisk musik3.11.2025 11:50:00 EET | Pressmeddelande
När man talar om Frigg, som i åratal har hört till den finländska folkmusikens främsta namn, dyker ett ord ofta upp – energi. Med sin livlighet och sina sprudlande konserter har Frigg spridit energi över hela världen och blivit allmänt känd som en av Finlands mest framgångsrika folkmusikgrupper genom tiderna. Det sju medlemmar starka bandet, som nu har varit verksamt i över tjugo år, kommer till Vasa stadshus den 6 november. Det utlovas en konsert som innehåller kraft, känsla och musikalisk glädje.
Frigg törmäyttää kansanmusiikin ja klassisen3.11.2025 11:49:54 EET | Tiedote
Suomalaisen kansanmusiikin eturintamaan jo vuosia kuuluneesta Frigg-yhtyeestä puhuttaessa nousee usein esiin sana energia. Yhtye on eloisuudellaan ja riemastuttavilla keikoillaan levittänyt energiaa ympäri maailman ja tullut laajalti tunnetuksi yhtenä Suomen kaikkien aikojen menestyneimmistä kansanmusiikkiyhtyeistä. Nyt yli kahdenkymmenen vuoden ajan toiminut seitsikko saapuu Vaasaan esiintymään 6.11. kaupungintalolle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme