Yrittäjägallup: Rahoituksen saatavuus haaste pk-yrityksille – pankkien kannettava vastuunsa
Yrittäjät odottaa pankeilta nyt enemmän vastuuta kasvun tukemisesta. Joka viides pk-yritys (21 %) kokee, että rahoituksen saanti on vaikeutunut viimeisen vuoden aikana, osoittaa Yrittäjägallup. Vaikka tilanne on hieman parantunut syksyllä, rahoitushaasteet hidastavat edelleen yritysten kasvua ja hankkeiden toteutumista. "Joka viides kertoo, että rahoitushaasteet ovat hidastaneet kasvua. Teollisuudessa jopa 37 prosenttia kertoo, että kasvua tukevia hankkeita jää toteutumatta rahoituksen puutteesta," toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.
”On valitettavaa, että erityisesti teollisuudessa ja Itä-Suomessa yritykset raportoivat vaikeuksista saada rahoitusta. Teollisuudessa on paljon kasvupotentiaalia ja Itä-Suomessa on muutenkin haastavaa”, Pentikäinen toteaa.
”Pääkaupunkiseudulla tilanne on selkeästi paras. Rahoittajat näyttävät suosivan pääkaupunkiseudulla toimivia yrityksiä,” Pentikäinen toteaa.
Entistä pienempi osa myös sanoo, että rahoituksen saanti ei ole vaikeutunut.
OP-ryhmä on entistä selvemmin pk-yritysten ykköspankki
OP-ryhmän osuus pk-yritysten pankkina on entisestään vahvistunut. Nordea taas näyttää tuntuvasti vetäytyneen varsinkin pienempien pk-yritysten rahoituksesta.
“Nordean osuus yritysten pääpankkina on tippunut viidessä vuodessa vajaan kolmanneksen, mikä on paljon. Nordea haastaa OP:n ykkösasemaa lähinnä pääkaupunkiseudulla”, Pentikäinen toteaa.
Pk-yritysten kannalta riittävä pankkikilpailu on aivan olennaista. Vähiten rahoituksen saanti on vaikeutunut Danske Bankilla ja Nordealla.
“Tarvitaan vaihtoehtoja. Siksi on hyvä, että Oma Säästöpankki on vahvistanut asemaansa.”
”Vetoan pankkeihin, että he ovat kasvutalkoissa mukana ja rahoittavat auliimmin yrityksiä. Varsinkin isot pankit tekevät erittäin hyvää tulosta olemattomin luottotappioin. Se kertoo, että riskinotto ei ole tasapainossa.”
Rahoitusvaikeuksista raportoivista yrityksistä 45 prosenttia kertoo, että jokin hanke on kokonaan tai osittain toteutumatta rahoituksen puutteen vuoksi. Tämä on merkittävä este kasvulle.
Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.
Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 1.–8.10.2025. Kyselyyn vastasi 1 175 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistulosten osalta 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikael PentikäinentoimitusjohtajaPuh:040 504 1944mikael.pentikainen@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 36 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 60 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Yrittäjät
Kosmetiikkaa, valo- ja tulitaidetta sekä ihmisläheistä johtamista – Rohkeat naiset dominoivat tämän vuoden yrittäjäpalkinnoissa25.10.2025 21:15:00 EEST | Tiedote
Hedelmäisen Smuuti Skin -kosmetiikkabrändin luonut Jenni Ahokas on valittu Vuoden nuoreksi yrittäjäksi. Valolla ja tulella taiteileva Katra Solopuro puolestaan nappasi kansainvälisestikin toimivalla showtuotantoyrityksellään tunnustuksen yksinyrittäjien palkintokategoriassa. Vuoden maahan muuttaneen yrittäjän palkinnon sai ukrainalainen Ruslana Kuisma, jonka siivouspalveluyritys tunnetaan ihmisläheisestä johtamiskulttuuristaan.
Yrittäjägallup: Entistä suurempi osa pk-yrityksistä raportoi hyvästä tilanteesta24.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Pk-yritysten taloudellinen tilanne on kohentunut, kertoo Yrittäjägallup. Yrityksistä 49 prosenttia arvioi taloudellisen tilanteensa erittäin tai melko hyväksi. Arviot ovat parantuneet elokuusta 2025. Parhaimmat arviot antavat asiantuntija-alan yritykset sekä yli 10 henkeä työllistävät. – Tiedot ovat rohkaisevia ja kertovat osaltaan, että taloudessa on tapahtunut käänne parempaan, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen sanoo.
Yrittäjät: Irtisanomiskynnys alentuu – hallitus antoi esityksen23.10.2025 13:54:48 EEST | Tiedote
Hallitus antoi tänään esityksen eduskunnalle henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamiseksi. Jatkossa irtisanomiseen riittäisi asiallinen syy. Esityksen tavoitteena on madaltaa työllistämisen kynnystä ja riskiä. – Irtisanomiskynnyksen alentaminen on tärkeä uudistus. Se rohkaisee pk-yrityksiä työllistämään, johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä sanoo.
Yrittäjägallup: Ukrainan sodan luoma epävarmuus vaikuttaa yhä vahvasti pk-yrityksiin18.10.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Ukrainan sodan aiheuttama epävarmuus vaikuttaa pk-yrityksiin yhä vahvasti. Tuoreessa Yrittäjägallupissa 41 prosenttia pk-yrityksistä kertoo, että tilausmäärät ovat vähentyneet viimeisen vuoden aikana sodan aiheuttaman yleisen epävarmuuden vuoksi. Vaikutus on vahvistunut sodan kestäessä. Vielä joulukuussa 2023 vastaava osuus oli 35 prosenttia.
Yrittäjät: Hallituksen työelämäuudistukset tukevat yritysten sopeutumiskykyä16.10.2025 16:19:35 EEST | Tiedote
Mediatietojen mukaan hallitus on päässyt yhteisymmärrykseen työmarkkinauudistuksista. "Määräaikaisien työsopimuksien solmimisen helpottaminen on tärkeää. Lomautusilmoitusajan lyhentäminen on merkittävä uudistus, joka parantaa yritysten mahdollisuuksia reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin", Suomen Yrittäjien johtaja Atte Rytkönen-Sandberg sanoo.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme