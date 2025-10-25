Yrittäjägallup: Rahoituksen saatavuus haaste pk-yrityksille – pankkien kannettava vastuunsa

”On valitettavaa, että erityisesti teollisuudessa ja Itä-Suomessa yritykset raportoivat vaikeuksista saada rahoitusta. Teollisuudessa on paljon kasvupotentiaalia ja Itä-Suomessa on muutenkin haastavaa”, Pentikäinen toteaa.

”Pääkaupunkiseudulla tilanne on selkeästi paras. Rahoittajat näyttävät suosivan pääkaupunkiseudulla toimivia yrityksiä,” Pentikäinen toteaa.

Entistä pienempi osa myös sanoo, että rahoituksen saanti ei ole vaikeutunut.

OP-ryhmä on entistä selvemmin pk-yritysten ykköspankki

OP-ryhmän osuus pk-yritysten pankkina on entisestään vahvistunut. Nordea taas näyttää tuntuvasti vetäytyneen varsinkin pienempien pk-yritysten rahoituksesta.

“Nordean osuus yritysten pääpankkina on tippunut viidessä vuodessa vajaan kolmanneksen, mikä on paljon. Nordea haastaa OP:n ykkösasemaa lähinnä pääkaupunkiseudulla”, Pentikäinen toteaa.

Pk-yritysten kannalta riittävä pankkikilpailu on aivan olennaista. Vähiten rahoituksen saanti on vaikeutunut Danske Bankilla ja Nordealla.

“Tarvitaan vaihtoehtoja. Siksi on hyvä, että Oma Säästöpankki on vahvistanut asemaansa.”

”Vetoan pankkeihin, että he ovat kasvutalkoissa mukana ja rahoittavat auliimmin yrityksiä. Varsinkin isot pankit tekevät erittäin hyvää tulosta olemattomin luottotappioin. Se kertoo, että riskinotto ei ole tasapainossa.”

Rahoitusvaikeuksista raportoivista yrityksistä 45 prosenttia kertoo, että jokin hanke on kokonaan tai osittain toteutumatta rahoituksen puutteen vuoksi. Tämä on merkittävä este kasvulle.

Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 1.–8.10.2025. Kyselyyn vastasi 1 175 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistulosten osalta 2,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.