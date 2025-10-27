Keski-Suomen hyvinvointialue

Rakennuspalo keskisuuri, Suuruspääntie Jyväskylä 

Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta Jyväskylän suuruspääntielle, jossa ilmoituksen mukaan kerrostaloasunnosta tuli savua. Huoltomies tarkisti tilat ennen pelastuslaitosken saapumista. Selvisi että savun muodostuksen oli aiheuttanut liedelle jäänyt kattila eikä varsinaista tulipaloa ollut. Pelastuslaitoksen tehtävä asunnon tuulettaminen. Huoltomiehen ja pelastuslaitoksen saapuessa asunnossa ei ollut ketään paikalla.

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

