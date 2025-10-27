Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 28.10.2025
Rakennuspalo keskisuuri, Suuruspääntie Jyväskylä
Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta Jyväskylän suuruspääntielle, jossa ilmoituksen mukaan kerrostaloasunnosta tuli savua. Huoltomies tarkisti tilat ennen pelastuslaitosken saapumista. Selvisi että savun muodostuksen oli aiheuttanut liedelle jäänyt kattila eikä varsinaista tulipaloa ollut. Pelastuslaitoksen tehtävä asunnon tuulettaminen. Huoltomiehen ja pelastuslaitoksen saapuessa asunnossa ei ollut ketään paikalla.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
