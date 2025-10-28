Nelipyörä laajentaa merkittävästi huoltopalveluja Hämeenlinnassa

Liiketoimintakaupan on määrä toteutua 1.1.2026. Auto Bassadonen huoltopalvelut ja varaosakauppa siirtyvät Nelipyörä Hämeenlinnan nykyiseen toimipisteeseen osoitteessa Paroistentie 2.

Liiketoimintakaupan myötä Nelipyörä Hämeenlinna palvelee Toyotan, Škodan, Fordin ja Mazdan lisäksi myös Citroënin, Opelin, Peugeotin, Hyundain, Renaultin sekä Dacian merkkihuolloissa.

”On hienoa, että voimme tarjota huoltopalvelujamme entistä laajemmalla merkkivalikoimalla, ja samalla yhä useampi asiakasomistaja saa autohuolloista Bonusta”, kertoo autokaupan toimitusjohtaja Johan Lillbroända.

Auto Bassadonen kuusi työntekijää siirtyy Nelipyörään ns. vanhoina työntekijöinä.

”Uusi omistaja Nelipyörä saa osaavan ja motivoituneen tiimin, jolla on paljon kokemusta ja asiantuntemusta. Meille oli tärkeää löytää kumppani, joka on alueellisesti vahva ja tuo jälkimarkkinointiin vahvaa osaamista. Tämä tarjoaa hyvän lähtökohdan kehittää toimintaa edelleen ja vahvistaa merkkiemme palveluja alueella. Uskomme, että olemme löytäneet heille parhaan mahdollisen uuden työnantajan”, sanoo Auto Bassadonen toimitusjohtaja Tomi Orava.

Auton osto ja huollot Bonuksen piirissä

Nelipyörä on Osuuskauppa Hämeenmaan ja Kymen Seudun Osuuskaupan omistama autokauppa. Nelipyörän liikkeissä asioivat asiakasomistajat saavat Bonusta auton ostosta. Bonuksen piiriin kuuluvat lisäksi kaikki huollon palvelut, kuten varaosat, renkaat ja kolarikorjauksen omavastuu.

Nelipyörä toimii seitsemällä paikkakunnalla: Lahdessa, Lappeenrannassa, Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Kotkassa, Kouvolassa ja Seinäjoella, sekä 1.12. alkaen Tampereella.