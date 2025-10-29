Vaasan kaupunki - Vasa stad

Spelkultur, kroppens politik och miljöns tillstånd lyfts fram i utställningsprogrammet för Vasas museer år 2026

Utställningsåret 2026 på Vasas museer innehåller ett mångsidigt utbud av inhemsk och internationell konst. I utställningarna undersöks spelkultur, kroppens politik och miljöns tillstånd, men också olika samhällens historia. Utställningarna lyfter också medlemmarna i Finlands första konstnärskoloni och Vasa hovrätts 250-åriga verksamhet.

Utställningsåret öppnas med en helhet som presenterar Miettinen Collection: Body Politics på Kuntsi museum för modern konst 24.1–4.4.2026. Utställningen undersöker människokroppen med utgångspunkt i makt, identitet och samhällsstrukturer. Ca 100 verk av finländska och internationellt kända samtidskonstnärer visas, såsom av Amoako Boafo från Ghana.

Utställningen ger en möjlighet att fundera över vad det innebär att vara människa och kroppens politiska karaktär i olika kulturella sammanhang. Timo Miettinen är andra generationens konstsamlare. Miettinens samling har utökats sedan år 2004 med samtidskonst och innehåller i nuläget ca 1 500 verk.

Miettinen Collection har turnerat runtom i Tyskland och visas på Helsingfors konsthall. Utställningsturnén kulminerar med Body Politics på Kuntsi museum för modern konst.

Världens undergång och mutanter

Sommarutställningen på Kuntsi museum för modern konst 16.5–29.8.2026 är den gemensamma utställningen Apocalypse Now med verk av vasabon Marcus Lerviks och den tyska konstnären Florian Tuercke. Utställningen lyfter fram förhållandet mellan människa och natur genom ljud, video och installationer. Helheten undersöker mänsklighetens strävan efter att kontrollera sin miljö och bjuder in betraktaren till att reflektera över upplevelsen av orörd natur.

På Österbottens museum visas 9.5–20.9.2026 nabbteeris separatutställning Asätarnas trädgård. Kollektivet som arbetar i Övermark i Närpes utgörs av Janne Nabb och Maria Teeri. De har arbetat tillsammans sedan år 2008. Deras utställning byggs upp kring en installation bestående av diaprojektorer. Verken lyfter fram insekternas och de ryggradslösa djurens värld. Konstnärerna utforskar konstens motsägelser och acceptansen av det främmande. nabbteeri som är känt för att vara experimentella och för sin platsbundenhet har representerat Finland bl.a. vid Venedigbiennalen år 2019 och verket En lämplig värd (2025) kunde ses som en del av årets Helsingforsbiennal.  

Utställningar under höstsäsongen

Tikanojas konsthems konsthistoriska utställning om konstnärskolonin i Önningeby presenterar centrala medlemmar av Finlands första konstnärskoloni. Särskilt fokus ligger på de kvinnliga konstnärerna, såsom Nina Ahlstedt, Elin Danielson-Gambogi och Hanna Rönnberg. Också den grundande medlemmen Victor Westerholms verk finns med i utställningen. Särskild uppmärksamhet förtjänar kartläggningen av verk ur Elin Alfhild Nordlunds och Eva Topelius Ackes produktion, vilka hade österbottnisk bakgrund. Utställningen belyser kolonins betydelse för utvecklingen av friluftsmåleri. Utställningen visas 10.10.2026–20.2.2027.

Grupputställningen med arbetsnamnet Gaming behandlar spelkonstens samhälleliga återspeglingar och spelkonstens kulturhistoria. Den lyfter fram betydande finländska samtidskonstnärer, vilkas konstnärliga arbete öppnar upp spelvärlden. Utställningen visas på Österbottens museum 7.11.2026–7.3.2027 och medverkande är bland andra konstnärerna Harold Hejazi, Marita Liulia, Reija Meriläinen och vasakonstnären Maria Nordbäck.

En historisk utställning om Vasa hovrätts olika skeden

Vasa hovrätt fyller 250 år 2026. Den historiska utställningen berättar om Vasa hovrätts tidiga skeden och dess inverkan på hela Österbottens utveckling. Hovrätten grundades år 1775 och inledde sin verksamhet i Gamla Vasa året därpå. Utställningen på Gamla Vasa museum 7.5–29.8.2026 beskriver rättsväsendets vardag och dess samhälleliga betydelse.

I utställningen Terranova vid Österbottens museum visas under början av året naturfotograferna Benjam Pöntinens och Jukka Risikkos utställning Nattens och dagens varelser, där rävar, ugglor och flygekorrar leder betraktaren till naturens kärna i södra Österbotten 3.12.2025–29.3.2026. Fotografierna byts ut varje månad och därför bjuder utställningen på någonting nytt att se vid varje besök.

Vandringsutställningar för ut konsten till landsbygden

Vandringsutställningen Jan Olof Mallander – Fotografier presenterar konstnären, galleristen och samlaren Jan Olof Mallanders fotografier, som har tagits under hans långa karriär. Under år 2026 kan utställningen ses bland annat i Korsnäs bibliotek, Rådhusgalleriet i Nykarleby och Kulturhuset Dux i Kristinestad.

Utställningen Systrarna Lundgrens Österbotten som presenterar verk av syskonen Lundgren har cirkulerat och visas år 2026 på Vasa stadsbibliotek. Systrarna Ebba, Ellen och Eva Lundgren avbildade österbottniska landskap med en romantisk prägel, men fick under sin samtid lite uppmärksamhet. Utställningen för fram deras konst som en del av Vasas kulturhistoria.

Utställningskalender 2026

Kuntsi museum för modern konst

  • Miettinen Collection: Body Politics 24.1–4.4.2026
  • Marcus Lerviks och Florian Tuercke: Apocalypse Now 16.5–29.8.2026
  • Utställning (meddelas senare) 19.9.2026–9.1.2027

Österbottens museum

  • Lay Of(f) the Land: Nordisk grupputställning 29.11.2025-12.4.2026
  • Nattens och dagens varelser (Terranova) 3.12.2025–29.3.2026
  • nabbteeri: Asätarnas trädgård, soloutställning 9.5–20.9.2026
  • Arbetsnamn: Gaming, grupputställning 7.11.2026–7.3.2027

Tikanojas konsthem

  • Jag är inte rädd – finländska samtida illustratörer fram till 23.5.2026
  • Arbetsnamn: Önningebykolonin 10.10.2026–20.2.2027

Gamla Vasa museum

  • Vasa hovrätt 250 år 7.5–29.8.2026

Vandringsutställningar 2026

  • Jan Olof Mallander – fotografier
  • Systrarna Lundgrens Österbotten

Ändringar i utställningsprogrammet är möjliga.

Pressbilder: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/F1CW7w99R83SYLsD

Utställningschef Maaria Salo, tfn 040 353 7377, maaria.salo@vasa.fi

Då det gäller de regionala utställningarna: regionkonstamanuens Silvia Rinne, tfn 040 621 3046, silvia.rinne@vasa.fi

