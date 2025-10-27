Kummituksia ja karmivia paikkoja – vinkit hurjaan Halloweeniin Virossa

Viron pääkaupungilla on yli tuhannen vuoden mittainen ja monivaiheinen historia, johon sisältyy sotia, ruttoepidemioita ja monia muita traagisia tapahtumia. Siksi ei ole yllättävää, että osa synkistä muistoista viipyy yhä Tallinnan vanhankaupungin hämyisimmissä nurkissa.

Kohtalokas kurkistus

Tarinan mukaan osoitteessa Rattaskaevu 16 asui keskiajalla kauppias, joka oli joutunut vararikkoon ylenpalttisen elämäntyylinsä vuoksi. Epätoivoisessa tilanteessa hän vuokrasi talonsa juhlatilaksi muukalaiselle, joka lupasi ruhtinaallisen korvauksen. Korvaukseen liittyi ehto: jos joku kurkistaa sisään, hän maksaa siitä hengellään. Sovittuna aikana talon eteen saapui vaunut ja pian koko talo kaikui iloisista äänistä ja tanssiaskelista. Aamulla kauppias huomasi tyytyväisenä varallisuutensa palautuneen. Samana aamuna talon palvelija sairastui mystisesti ja kuolinvuoteellaan tunnusti papille katselleen salaa ikkunasta, kun talossa tanssittiin paholaisen häitä. Nykyään kauppiaan talossa toimii suosittu ravintola Rataskaevu 16, jonka tarjoilijat kertovat mielellään lisää talon kummituksista.

Vanhankaupungin muurin kirotut tornit

Vanhaakaupunkia kiertävään muuriin kuuluu kolme kummitustarinoistaan tunnettua tornia. Alun perin linnan puolustuksen osaksi rakennettu Neitsyttorni toimi keskiajalla prostituoitujen vankilana. Vuosien varrella tornissa on kuultu askelia ja muita selittämättömiä ääniä, ja jotkut väittävät nähneensä aaveen juovan viiniä kellarissa. Kummitusten kepposet jatkuvat edelleen tornissa toimivassa kahvilassa, joten kannattaa poiketa paikalle katsomaan saatko kahvisi mukana annoksen yliluonnollisuutta.

Neitsyttornista on yhteys muuria pitkin Tallitorniin, joka niin ikään toimi säilytyspaikkana pahamaineisille vangeille. Legendan mukaan 1500-luvulla Tallitorniin teljetty nuorukainen pelkäsi tornin kummituksia niin paljon, että hänen palvelijansa määrättiin viettämään yö hänen kanssaan sellissä. Seuraavana aamuna molemmat löydettiin tärisevinä ja puhekyvyttöminä. Vanginvartija päätti yöpyä sellissä ja paljastaa nuorukaisen sepittämän tarinan, mutta hänet kannettiin seuraavana aamuna ulos tornista kauhusta lamaantuneena. Vartija kuoli ennen kuin ehti paljastaa, mitä tornissa todella tapahtui.

Lyhytjalkaisen portin tornin ja ympäristön asukkaat kertovat Mustan munkin terrorista. Kummittelevan munkin nimi on Justinius, ja hän kuoli joukkomurhassa vuonna 1233. Ennen hengellistä herätystä mestaajana toimineen Justiniuksen syntinen sielu ei saanut rauhaa, ja munkin haamun on nähty rukoilevan hehkuva risti kädessään. Onpa haamun kerrottu myös heittelevän tavaroita ja vetäneen erästä talon asukasta varpaasta hänen nukkuessaan.

Uskallatko seurata kummitusten jälkiä? Neitsyttorni, Tallitorni ja Lyhytjalkaisen portin torni ovat osa Kiek in de Kökin linnoitusmuseota. Torneja yhdistävää muuria pitkin kulkevalta, noin 500 metriä pitkältä kävelyreitiltä avautuvat huikeat näkymät vanhaankaupunkiin.

Kummitusjahtiin voi lähteä myös oppaan johdolla: https://visitestonia.com/fi/aavekierros-tallinnan-vanhassakaupungissa

Halloweenin hurjin kierros true crimen ystäville

Halloweenina voi osallistua kierrokselle Pohjois-Tallinnan pahamaineisimmille kulmille, joissa rikollisuus rehotti Viron uudelleenitsenäistymisen aikoihin. Kierroksella kuljetaan entisen poliisin johdolla oikeilla rikospaikoilla ja kuullaan todellisia, karmivia tarinoita menneiltä vuosilta. Opastetut kierrokset: https://laternamatkad.ee/en/piletimatkad

Aavemaisia raunioita ja yliluonnollisia ilmiöitä

Länsirannikolla sijaitsevan Haapsalun tuomiokirkossa kummitteleva valkea neito on varmasti Viron kuuluisin aave, jolla on jopa oma festivaali. Tarinan mukaan keskiajalla naisilta oli pääsy kielletty Haapsalun linnaan, mutta valkean naisen poikaystävä salakuljetti neidon linnaan mieheksi pukeutuneena. Petos paljastui ja nainen muurattiin rangaistukseksi elävänä Haapsalun linnan seinään. Valkoisen naisen hahmon voi nähdä Haapsalun linnan kirkon ikkunassa elokuussa täydenkuun aikaan.

Haapsalun lähellä seisovat aavemaiset Ungrun uusbarokkilinnan rauniot. Kreivi Ungern-Sternberg rakastui Merseburgin linnanherran tyttäreen, joka oli luvannut viettää koko elämänsä Merseburgissa. Kreivi lupasi rakentaa tarkan kopion linnasta, jotta nainen suostuisi muuttamaan Viroon. Rakennustyöt kuitenkin pysähtyivät, kun kreivin rakastettu sairastui äkillisesti ja kuoli. Siitä lähtien hänen aaveensa on sanottu vaeltavan keskeneräisessä kartanossa.

Itä-Virossa, Peipsijärven läheisyydessä kohoaa satumainen Alatskiven kartano, joka on saanut inspiraationsa Balmoralin linnasta Skotlannissa. Linnan rakennutti paroni Von Nolcken, joka pakeni Saksaan talonpoikaiskapinan aikana 1905. Myöhemmin kartano kansallistettiin valtiolle ja lopulta jätettiin tyhjilleen rapistumaan. Vaikka linna on sittemmin restauroitu entiseen loistoonsa, sen monissa pimeissä sopukoissa kerrotaan yhä tapahtuvan selittämättömiä ilmiöitä. Aavemaisella illallisella Alatskiven paronitar von Nolcken johdattaa vieraat kynttilänvalossa kartanon hämäriin huoneisiin, kertoen tarinoita menneistä ja aavemaisista legendoista. Iltaan kuuluu kolmen ruokalajin illallinen ja opastettu kierros linnassa.