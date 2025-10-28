Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryMaa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Metsänhoitoyhdistykset kehittävät luonnonhoitopalveluja metsänomistajille

29.10.2025 08:15:00 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote

Metsänhoitoyhdistys-ketjussa luodaan asiakaslähtöisiä palvelumalleja soiden ennallistamiseen ja kosteikkojen toteuttamiseen. Pilotin tarkoituksena on kerätä kokemuksia ja kehittää palvelumallia vaiheittain, jotta metsänhoitoyhdistyksiin syntyy toimiva, vaikuttava ja taloudellisesti kestävä tapa tuottaa luonnonhoitoa osana arjen palveluita.

“Metsänomistajat haluavat toimia vastuullisesti ja ovat tutkitusti kiinnostuneita eri tavoista toimia. Siksi toimintamme kehittämisessä vastuullisuus ohjaa yhä vahvemmin päätöksiä ja käytännön ratkaisuja. Metsänomistajat ovat monitavoitteisia ja meidän tehtävämme on tuottaa heille heidän tarvitsemiaan palveluita kestävästi niin luonnon kuin talouden näkökulmasta. Soiden ennallistamisen ja kosteikkojen palvelupilotti vie tätä työtä eteenpäin, koska luontoarvot ja niiden parantaminen ovat vastuullista metsätulevaisuutta," tilannekuvaa avaa kehittämisyhtiö Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy:n toimitusjohtaja Harri Huupponen. 

Pilotissa tuodaan yhteen parhaat käytännöt, ohjeistukset ja työkalut, joilla toiminta muuttuu entistä vaikuttavammaksi. Pilotissa lisätään ymmärrystä erilaisien toteutusvaihtoehtojen toimivuudesta niin teknisesti kuin taloudellisesti.  Samalla vahvistetaan toimihenkilöiden osaamista koulutusten ja käytännön tekemisen kautta.  

Työtä vastuullisesti metsänomistajan eteen 

Luonnonhoidon palvelumallit ovat osa suurempaa vastuullisuuden ja ilmastokestävyyden kokonaisuutta. Ennallistamisella ja kosteikoilla parannetaan suoluonnon monimuotoisuutta sekä tuetaan vesiensuojelua. Samalla luodaan metsänomistajille uusia, tavoitteisiin sopivia vaihtoehtoja metsätilan hoitoon.  

“Tulevaisuuden toimintamallit vaativat erityisosaamista, korostamme osaamisen kehittämistä ja ylläpitoa myös mhy-kentässä. Tavoitteena on, että yhdistyksillä on selkeä, yhtenäinen prosessi luonnonhoitopalvelujen tarjoamiseen ja toteuttamiseen. Tämä tuo metsänhoitoyhdistykset entistä lähemmäksi monitavoitteisia metsänomistajia, kun palveluvalikoima laajenee myös ennallistamisen saralla,” kertoo projektiasiantuntija Tiina Salminen Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy:stä. 

Pilotti osana suurta kuvaa 

Pilottihankkeen ennallistamistoimet, kosteikkojen rakentaminen ja patoratkaisut, hidastavat veden virtausta, sitovat ravinteita, vähentävät eroosiota ja palauttavat virtakasvillisuutta. Tämä parantaa myös elinympäristöjen laatua ja auttaa näissä elinympäristöissä elävien lajien elinehtoja, edistäen samalla monipuolisesti luonnon monimuotoisuutta. 

”Pilotti tukee EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanoa ja vahvistaa metsänhoitoyhdistysten valmiuksia toteuttaa ennallistamistoimia, joiden tarve kasvaa kansallisen ennallistamissuunnitelman myötä. Ennallistaminen on kansainvälisesti tunnistettu keinoksi luonnon tilan parantamiseksi, ja siihen liittyy ekologisten tavoitteiden lisäksi myös sosiaalisia, kuten virkistysarvojen parantumista sekä taloudellisia tavoitteita. Taloudelliset tavoitteet ovat saavutettavissa nimenomaan luonnonarvomarkkinoilla,” kokonaisuutta kuvaa MTK:n ympäristöasiantuntija Heli Siitari.  

Lisätietoja 

Harri Huupponen 
toimitusjohtaja, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy 
044 555 0481 

Heli Siitari 
ympäristöasiantuntija, kenttäpäällikkö, MTK 
050 591 2771 

Tiina Salminen 
projektiasiantuntija, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy 
040 720 3160 

