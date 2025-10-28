Metsänhoitoyhdistykset kehittävät luonnonhoitopalveluja metsänomistajille
Metsänhoitoyhdistys-ketjussa luodaan asiakaslähtöisiä palvelumalleja soiden ennallistamiseen ja kosteikkojen toteuttamiseen. Pilotin tarkoituksena on kerätä kokemuksia ja kehittää palvelumallia vaiheittain, jotta metsänhoitoyhdistyksiin syntyy toimiva, vaikuttava ja taloudellisesti kestävä tapa tuottaa luonnonhoitoa osana arjen palveluita.
“Metsänomistajat haluavat toimia vastuullisesti ja ovat tutkitusti kiinnostuneita eri tavoista toimia. Siksi toimintamme kehittämisessä vastuullisuus ohjaa yhä vahvemmin päätöksiä ja käytännön ratkaisuja. Metsänomistajat ovat monitavoitteisia ja meidän tehtävämme on tuottaa heille heidän tarvitsemiaan palveluita kestävästi niin luonnon kuin talouden näkökulmasta. Soiden ennallistamisen ja kosteikkojen palvelupilotti vie tätä työtä eteenpäin, koska luontoarvot ja niiden parantaminen ovat vastuullista metsätulevaisuutta," tilannekuvaa avaa kehittämisyhtiö Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy:n toimitusjohtaja Harri Huupponen.
Pilotissa tuodaan yhteen parhaat käytännöt, ohjeistukset ja työkalut, joilla toiminta muuttuu entistä vaikuttavammaksi. Pilotissa lisätään ymmärrystä erilaisien toteutusvaihtoehtojen toimivuudesta niin teknisesti kuin taloudellisesti. Samalla vahvistetaan toimihenkilöiden osaamista koulutusten ja käytännön tekemisen kautta.
Työtä vastuullisesti metsänomistajan eteen
Luonnonhoidon palvelumallit ovat osa suurempaa vastuullisuuden ja ilmastokestävyyden kokonaisuutta. Ennallistamisella ja kosteikoilla parannetaan suoluonnon monimuotoisuutta sekä tuetaan vesiensuojelua. Samalla luodaan metsänomistajille uusia, tavoitteisiin sopivia vaihtoehtoja metsätilan hoitoon.
“Tulevaisuuden toimintamallit vaativat erityisosaamista, korostamme osaamisen kehittämistä ja ylläpitoa myös mhy-kentässä. Tavoitteena on, että yhdistyksillä on selkeä, yhtenäinen prosessi luonnonhoitopalvelujen tarjoamiseen ja toteuttamiseen. Tämä tuo metsänhoitoyhdistykset entistä lähemmäksi monitavoitteisia metsänomistajia, kun palveluvalikoima laajenee myös ennallistamisen saralla,” kertoo projektiasiantuntija Tiina Salminen Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy:stä.
Pilotti osana suurta kuvaa
Pilottihankkeen ennallistamistoimet, kosteikkojen rakentaminen ja patoratkaisut, hidastavat veden virtausta, sitovat ravinteita, vähentävät eroosiota ja palauttavat virtakasvillisuutta. Tämä parantaa myös elinympäristöjen laatua ja auttaa näissä elinympäristöissä elävien lajien elinehtoja, edistäen samalla monipuolisesti luonnon monimuotoisuutta.
”Pilotti tukee EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanoa ja vahvistaa metsänhoitoyhdistysten valmiuksia toteuttaa ennallistamistoimia, joiden tarve kasvaa kansallisen ennallistamissuunnitelman myötä. Ennallistaminen on kansainvälisesti tunnistettu keinoksi luonnon tilan parantamiseksi, ja siihen liittyy ekologisten tavoitteiden lisäksi myös sosiaalisia, kuten virkistysarvojen parantumista sekä taloudellisia tavoitteita. Taloudelliset tavoitteet ovat saavutettavissa nimenomaan luonnonarvomarkkinoilla,” kokonaisuutta kuvaa MTK:n ympäristöasiantuntija Heli Siitari.
