Metsänhoitoyhdistykset kehittävät luonnonhoitopalveluja metsänomistajille

“Metsänomistajat haluavat toimia vastuullisesti ja ovat tutkitusti kiinnostuneita eri tavoista toimia. Siksi toimintamme kehittämisessä vastuullisuus ohjaa yhä vahvemmin päätöksiä ja käytännön ratkaisuja. Metsänomistajat ovat monitavoitteisia ja meidän tehtävämme on tuottaa heille heidän tarvitsemiaan palveluita kestävästi niin luonnon kuin talouden näkökulmasta. Soiden ennallistamisen ja kosteikkojen palvelupilotti vie tätä työtä eteenpäin, koska luontoarvot ja niiden parantaminen ovat vastuullista metsätulevaisuutta," tilannekuvaa avaa kehittämisyhtiö Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy:n toimitusjohtaja Harri Huupponen.

Pilotissa tuodaan yhteen parhaat käytännöt, ohjeistukset ja työkalut, joilla toiminta muuttuu entistä vaikuttavammaksi. Pilotissa lisätään ymmärrystä erilaisien toteutusvaihtoehtojen toimivuudesta niin teknisesti kuin taloudellisesti. Samalla vahvistetaan toimihenkilöiden osaamista koulutusten ja käytännön tekemisen kautta.

Työtä vastuullisesti metsänomistajan eteen

Luonnonhoidon palvelumallit ovat osa suurempaa vastuullisuuden ja ilmastokestävyyden kokonaisuutta. Ennallistamisella ja kosteikoilla parannetaan suoluonnon monimuotoisuutta sekä tuetaan vesiensuojelua. Samalla luodaan metsänomistajille uusia, tavoitteisiin sopivia vaihtoehtoja metsätilan hoitoon.

“Tulevaisuuden toimintamallit vaativat erityisosaamista, korostamme osaamisen kehittämistä ja ylläpitoa myös mhy-kentässä. Tavoitteena on, että yhdistyksillä on selkeä, yhtenäinen prosessi luonnonhoitopalvelujen tarjoamiseen ja toteuttamiseen. Tämä tuo metsänhoitoyhdistykset entistä lähemmäksi monitavoitteisia metsänomistajia, kun palveluvalikoima laajenee myös ennallistamisen saralla,” kertoo projektiasiantuntija Tiina Salminen Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Oy:stä.

Pilotti osana suurta kuvaa

Pilottihankkeen ennallistamistoimet, kosteikkojen rakentaminen ja patoratkaisut, hidastavat veden virtausta, sitovat ravinteita, vähentävät eroosiota ja palauttavat virtakasvillisuutta. Tämä parantaa myös elinympäristöjen laatua ja auttaa näissä elinympäristöissä elävien lajien elinehtoja, edistäen samalla monipuolisesti luonnon monimuotoisuutta.

”Pilotti tukee EU:n ennallistamisasetuksen toimeenpanoa ja vahvistaa metsänhoitoyhdistysten valmiuksia toteuttaa ennallistamistoimia, joiden tarve kasvaa kansallisen ennallistamissuunnitelman myötä. Ennallistaminen on kansainvälisesti tunnistettu keinoksi luonnon tilan parantamiseksi, ja siihen liittyy ekologisten tavoitteiden lisäksi myös sosiaalisia, kuten virkistysarvojen parantumista sekä taloudellisia tavoitteita. Taloudelliset tavoitteet ovat saavutettavissa nimenomaan luonnonarvomarkkinoilla,” kokonaisuutta kuvaa MTK:n ympäristöasiantuntija Heli Siitari.

Lisätietoja

Harri Huupponen

toimitusjohtaja, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

044 555 0481

Heli Siitari

ympäristöasiantuntija, kenttäpäällikkö, MTK

050 591 2771

Tiina Salminen

projektiasiantuntija, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy

040 720 3160