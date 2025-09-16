Rakennusliike Lapti Oy

Lapti aloittanut uuden RS-kohteen rakentamisen Oulun Hiukkavaarassa – 60 prosenttia kohteen asunnoista varattu

29.10.2025 09:00:00 EET | Rakennusliike Lapti Oy | Tiedote

Lapti on aloittanut uuden omaperusteisen rivitalokohteen rakentamisen Oulun Hiukkavaarassa. Asunto Oy Oulun Valoisaan valmistuu 29 asuntoa loppuvuodesta 2026.

Oulun Valoisa koostuu neljästä rivitalosta, joista löytyy 29 asuntoa kaksioista neljän huoneen asuntoihin koossa 51,5–93 m². Osassa asunnoissa parvi tuo jopa 15 m² lisätilaa, ja osassa tilantuntua luo myös viiden metrin huonekorkeus. 

– Oulun Valoisan asunnot on suunniteltu asiakkaiden toiveet edellä muunneltaviksi ja tilavan tuntuisiksi. Monista asunnoista löytyy parvi, joka lisää käyttömahdollisuuksia ja tarjoaa tilaa esimerkiksi työskentelyyn tai harrastuksiin. Tilan tuntua tuovat avarat pohjaratkaisut, suuret ikkunapinnat ja jopa viiden metrin huonekorkeus. Asuntojen tilaratkaisuihin ja tunnelmaan on mahdollista tutustua jo nyt VR-lasien avulla. Asunnot ovatkin herättäneet kiinnostusta, ja niistä noin 60 prosenttia on jo varattu, kertoo aluejohtaja Mikko Lohi Laptilta. 

Lähes kaikkiin Oulun Valoisan asuntoihin kuuluu oma terassi tai piha. Asuntoihin kuuluu lisäksi oma varasto, ja pyöriä voi säilyttää myös yhteiskäytössä olevassa puolilämpimässä ulkovälinevarastossa. Taloyhtiöstä löytyy harvinaisuutena myös puolilämpimiä autotallipaikkoja. Kaikilla autopaikoilla on sähköauton latausvalmius.  

Valoisa sijaitsee Oulun Hiukkavaaran kehittyvässä kaupunginosassa, jossa yhdistyvät luonnonläheisyys ja kasvavat palvelut. Muutaman sadan metrin säteellä löytyvät lähikauppa, koulu, päiväkoti ja kirjasto sekä lähes kotiovelta ulkoilureitit, hiihtoladut ja metsä. Valkiaisjärven uimaranta löytyy muutaman kilometrin päästä. 

