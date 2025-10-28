Tollet: Jätän Keski-Suomen hyvinvointialueen haikein mielin

Rokotusajat annetaan sekä verkossa että puhelimitse rokotusjärjestyksen mukaisesti – aamuinen verkkoajanvarauksessa ollut katkos saatiin korjattua nopeasti 27.10.2025 15:14:05 EET | Tiedote

Influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraus rokotuksiin oikeutetuille avautuu vaiheittain sekä verkossa että puhelimessa. Ensimmäiseksi aikoja voivat varata 75 vuotta täyttäneet, sen jälkeen ajanvaraus käynnistyy 65 vuotta täyttäneille ja lopuksi ajan voi varata kaikki 18 vuotta täyttäneet, jotka ovat oikeutettuja rokotuksiin sekä varusmiespalvelun tai vapaaehtoisen asepalvelun aloittavat. -Tämä tarkoittaa, että ajanvarauksen voi tehdä vasta, kun oma ikä- tai riskiryhmä on rokotusvuorossa. Näin varmistetaan, että rokotukset etenevät järjestyksessä ja kaikille riittää aikoja. Voimakkaasti immuunipuutteiset voivat varata ajan pelkästään puhelimitse tai 1.12. alkaen verkossa, toteaa ylihoitaja Sanna Porkka-Hokkanen. Keski-Suomen hyvinvointialue suosittelee tekemään ajanvarauksen ensisijaisesti verkossa, sillä silloin ajan saa valittua heti itselleen sopivaksi. Rokotusaikoja voi varata osoitteessa: https://hyvaks.terveytesi.fi. -Verkkoajanvarauksessa oli tänä aamuna lyhyt katkos, joka saati