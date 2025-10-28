Tollet: Jätän Keski-Suomen hyvinvointialueen haikein mielin
Hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet on jättänyt eronpyynnön aluehallitukselle sen perusteella, että hänellä ei ole aluehallituksen luottamusta.
- Jätän Keski-Suomen hyvinvointialueen haikein mielin. Olemme tehneet ison työn hyvinvointialueen uudistamisessa sekä linjanneet suuntaa kohden ensi vuoden talouden tasapainoa. Viime aikoina olemme myös saaneet vietyä hyvin valtakunnan päättäjille viestiä rahoitusjärjestelmän toimivuuden korjaamistarpeista. Olemme parantaneet rahoituksen pohjalla olevien diagnoositietojen kattavuutta ja päättäneet talouden raportointi- ja ohjausjärjestelmän uudistamisesta, Tollet kertoo.
- Minulla ei kuitenkaan ole enää aluehallituksen luottamusta eikä siten riittäviä edellytyksiä työni jatkamiseksi. Hyvinvointialueella on edelleen suuret haasteet edessä, mutta luotan siihen, että Keski-Suomen hyvinvointialue pärjää tulevaisuudessakin ja tulee selättämään toiminnan ja talouden yhteensovittamisen haasteet, Tollet lisää.
Aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula kiittää lämpimästi Jan Tolletia tehdystä työstä koko aluehallituksen puolesta.
- Kiitämme aluehallituksena Jania hyvinvointialueen eteen tehdystä työstä. Aluehallitus pitää asiaan liittyen ylimääräisen kokoukseni maanantaina 3.11., Aula toteaa.
- Jan Tolletin työntekovelvoite on päättynyt. Toistaiseksi hyvinvointialuejohtajan tehtävää hoitaa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialajohtaja Kati Kallimo. Avaamme hyvinvointialuejohtajan haun lähiaikoina, Aula lisää.
Lisätietoja:
aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, p. 050 530 9697
Jan Tollet, p. 050 400 0073
Yhteyshenkilöt
Viestinnän yhteissähköpostiviestinta@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue esittää alijäämien kattamisajan pidentämistä28.10.2025 21:28:02 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue esittää lausunnossaan valtiovarainministeriölle, että rahoituslakiin esitetyt määräaikaiset muutokset koskisivat kaikkia hyvinvointialueita ja että aluekohtainen lisäaika voisi olla valtiovarainministeriön päätöksellä myös pidempi kuin vuoden 2027 tai 2028 loppuun saakka. Aluehallitus päätti hyväksyä kokouksessaan 28.10. lausunnon valtiovarainministeriölle hyvinvointialuelakia koskevista muutosesityksistä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote28.10.2025 14:29:29 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 28.10.2025 Rakennuspalo keskisuuri, Suuruspääntie Jyväskylä Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta Jyväskylän suuruspääntielle, jossa ilmoituksen mukaan kerrostaloasunnosta tuli savua. Huoltomies tarkisti tilat ennen pelastuslaitosken saapumista. Selvisi että savun muodostuksen oli aiheuttanut liedelle jäänyt kattila eikä varsinaista tulipaloa ollut. Pelastuslaitoksen tehtävä asunnon tuulettaminen. Huoltomiehen ja pelastuslaitoksen saapuessa asunnossa ei ollut ketään paikalla. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Rokotusajat annetaan sekä verkossa että puhelimitse rokotusjärjestyksen mukaisesti – aamuinen verkkoajanvarauksessa ollut katkos saatiin korjattua nopeasti27.10.2025 15:14:05 EET | Tiedote
Influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraus rokotuksiin oikeutetuille avautuu vaiheittain sekä verkossa että puhelimessa. Ensimmäiseksi aikoja voivat varata 75 vuotta täyttäneet, sen jälkeen ajanvaraus käynnistyy 65 vuotta täyttäneille ja lopuksi ajan voi varata kaikki 18 vuotta täyttäneet, jotka ovat oikeutettuja rokotuksiin sekä varusmiespalvelun tai vapaaehtoisen asepalvelun aloittavat. -Tämä tarkoittaa, että ajanvarauksen voi tehdä vasta, kun oma ikä- tai riskiryhmä on rokotusvuorossa. Näin varmistetaan, että rokotukset etenevät järjestyksessä ja kaikille riittää aikoja. Voimakkaasti immuunipuutteiset voivat varata ajan pelkästään puhelimitse tai 1.12. alkaen verkossa, toteaa ylihoitaja Sanna Porkka-Hokkanen. Keski-Suomen hyvinvointialue suosittelee tekemään ajanvarauksen ensisijaisesti verkossa, sillä silloin ajan saa valittua heti itselleen sopivaksi. Rokotusaikoja voi varata osoitteessa: https://hyvaks.terveytesi.fi. -Verkkoajanvarauksessa oli tänä aamuna lyhyt katkos, joka saati
Lisäys tiedotteeseen: Ensimmäinen joukkorokotuspäivä sujui hyvin Jämsää lukuun ottamatta – neuvolan joukkorokotuspäivä sujui moitteettomasti27.10.2025 11:03:24 EET | Tiedote
Tiedotteeseen on lisätty Hankasalmella annettujen koronarokotteiden määrä. Ja korjattu kaikkien annettujen rokotteiden yhteismäärä. Keski-Suomen hyvinvointialue aloitti ensimmäiset riskiryhmiin kuuluvat joukkorokotuspäivät lauantaina 25.10. Ensimmäinen joukkorokotuspäivä aikuisille oli tarkoitettu yli 75-vuotiaille ja voimakkaasti immuunipuutteisille. Myös Palokan neuvolassa rokotettiin raskaana olevia ja alle 7-vuotiaita lapsia.
Ensimmäinen joukkorokotuspäivä sujui hyvin Jämsää lukuun ottamatta – neuvolan joukkorokotuspäivä sujui moitteettomasti27.10.2025 10:37:57 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue aloitti ensimmäiset riskiryhmiin kuuluvat joukkorokotuspäivät lauantaina 25.10. Ensimmäinen joukkorokotuspäivä aikuisille oli tarkoitettu yli 75-vuotiaille ja voimakkaasti immuunipuutteisille. Myös Palokan neuvolassa rokotettiin raskaana olevia ja alle 7-vuotiaita lapsia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme