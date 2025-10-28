Kaupunkipyörillä poljettiin tällä kaudella yhteensä noin 2,5 miljoonaa matkaa – pyöriin oltiin jälleen tyytyväisiä
Kaupunkipyöräkausi päättyy 31.10. Helsingin ja Espoon kaupunkipyörien 10. kaudella poljettiin yhteensä noin 2,5 miljoonaa matkaa, ja kaupunkipyöräilijöiden määrä kasvoi edelliseen kauteen verrattuna. Viikon ja päivän käyttöoikeuksiin oli ennätyksellinen kiinnostus, ja niitä ostettiin enemmän kuin koskaan aiemmin. Kaupunkipyörien käyttäjät niin Helsingissä ja Espoossa kuin Vantaalla olivat tyytyväisiä pyöriin. Helsingissä ja Espoossa on ensi kaudella käytössä tutut pyörät, Vantaalla kaupunkipyöräpalvelu on jäämässä tauolle.
Kulunut kaupunkipyöräkausi piti sisällään paljon poljettuja kilometrejä ja tyytyväisiä kaupunkipyöräasiakkaita. Helsingissä ja Espoossa kaupunkipyöräilijöiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna.
”Kaupunkipyörät ovat kiinnostava ja tärkeä osa kaupunkilaisten ja vierailijoiden liikkumista. Kuluneella kaudella kaupunkipyöräilijöitä oli jälleen mukava määrä, ja Helsingissä ja Espoossa ostettiin ennätyksellisen paljon päivän ja viikon käyttöoikeuksia. Helsingin ja Espoon 10. kaupunkipyöräkauden kunniaksi tämä on tietysti mahtava ja ilahduttava asia”, kestävän liikkumisen asiantuntija Samuli Mäkinen iloitsee.
Vantaalla kaupunkipyöräilijöiden määrä laski edelliseen kauteen verrattuna. Tätä selittää osaltaan viime vuoden mahdollisuus käyttää kaupunkipyöriä ilmaiseksi Vantaan juhlavuoden kunniaksi.
Helsingissä ja Espoossa oltiin tyytyväisimpiä hinnoitteluun
Helsingin ja Espoon kaupunkipyöriin oltiin jälleen varsin tyytyväisiä. Tänä vuonna palvelu sai yleisarvosanaksi 3,8 (asteikolla 1-5), joka onkin pysynyt lähes samana jo vuodesta 2019 lähtien. Tyytyväisimpiä Helsingin ja Espoon kaupunkipyöriä käyttäneet olivat käyttömaksujen selkeyteen ja kohtuullisuuteen, käyttäjäksi rekisteröitymiseen, käyttöoikeuksien ostamiseen sekä ohjeistuksiin.
NPS-luku eli suositteluindeksi nousi edellisestä vuodesta sen ollessa 50 (47 vuonna 2024). Palvelua suosittelisivat muille eniten he, jotka käyttivät kaupunkipyöriä useamman kerran päivässä.
Helsingin ja Espoon kyselyyn vastasi 4 276 kaupunkipyöräilijää.
Vantaalla tyytyväisyys kaupunkipyöriin pysyi samana edelliseen kauteen verrattuna
Yleisarvosana Vantaan kaupunkipyörille pysyi samana edelliseen vuoteen verrattuna luvun ollessa 3,2 (asteikolla 1-5). Tyytyväisimpiä oltiin käyttömaksujen kohtuullisuuteen ja selkeyteen. Myös asemien kunto sekä kaupunkipyörien asiakaspalvelu saivat hyvät arvosanat. Vantaalla halukkaimpia suosittelemaan pyöriä muille olivat he, jotka käyttivät pyöriä vähintään kerran päivässä.
Vantaan kyselyyn vastasi 384 kaupunkipyöräilijää.
Tutut kaupunkipyörät käytössä Helsingissä ja Espoossa ensi kaudella – Vantaalla kaupunkipyörät jäämässä toistaiseksi tauolle
Kaupunkipyöräkausi päättyy Helsingissä ja Espoossa sekä Vantaalla perjantaina 31.10. Helsingissä ja Espoossa seuraava kaupunkipyöräkausi alkaa jälleen ensi keväänä. Vantaan kaupunkipyöräpalvelu on puolestaan jäämässä toistaiseksi tauolle eikä siellä alustavasti ole vuosina 2026-2028 käytössä ollenkaan kaupunkipyöriä.
Uusi seudullinen kaupunkipyöräpalvelu oli tavoitteena ottaa käyttöön vuonna 2026, mutta palvelun käyttöönotto viivästyy. Uudesta palvelusta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. Helsingissä ja Espoossa kaupunkipyöräkausi alkaa siis ensi keväänä tuttujen ja pidettyjen pyörien voimin.
