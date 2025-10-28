Suun terveys osaksi perusterveydenhuoltoa – uusi väitöskirja korostaa kiireellistä tarvetta globaalille muutokselle
Turun yliopistossa tarkastetussa väitöskirjassa tutkittiin, miten suun terveys on integroitu terveydenhuoltopolitiikkaan eri puolilla maailmaa ja osoitettiin, että suun terveyden vahvempi kytkeminen osaksi perusterveydenhuoltoa on välttämättömän tarpeellista.
Vaikka monet maat ovat onnistuneet vähentämään tartuntatauteja ja muita pitkäaikaissairauksia, suun sairaudet ovat yhä erittäin yleisiä ja jäävät usein liian vähälle huomiolle. Erikoishammaslääkäri Balgis Gaffarin väitöskirjan tulokset osoittavat, että hammashoidon tuominen osaksi perusterveydenhuoltoa on keskeinen keino edistää terveyttä ja vähentää suun sairauksien aiheuttamaa taakkaa sekä edistää terveyden tasa-arvoa.
Gaffarin väitöskirjassa yhdistyvät globaali terveyspolitiikan analyysi ja kenttätutkimus Saudi-Arabiassa. Tutkimuksessa arvioidaan, miten suun terveyden palvelut voitaisiin liittää paremmin osaksi muuta terveydenhuoltoa.
Tulosten mukaan maailmanlaajuisesti vain noin puolet maista (55,2 %) on laatinut viralliset lasten suun terveyttä koskevat toimintaperiaatteet, ja vain 54 % on sisällyttänyt ne yleisiin terveydenhuoltosuunnitelmiin.
Ohjelmat, jotka on suunnattu heikommassa asemassa oleville väestöryhmille, ovat harvinaisia: vain 49,4 % maista kohdentaa toimia näille ryhmille, ja 48,3 % on liittänyt hammashoidon osaksi yleistä terveydenhuoltoa.
Saudi-Arabiassa 1 398 lääkäreille ja terveydenhoitajille tehdyssä kyselyssä kävi ilmi, että suun terveyteen liittyvät tiedot olivat keskimäärin vaatimattomat. Lääkärit tiesivät aiheesta keskimäärin enemmän kuin terveydenhoitajat. Vaikka asenteet olivat yleisesti ottaen myönteisiä, vain pieni osa terveydenhoitajista teki suun terveystarkastuksia tai antoi suun terveyttä koskevaa valistusta. Suurimpia esteitä olivat koulutuksen puute ja kiireinen työtahti. Kun terveydenhuollon ammattilaisille tarjottiin lisäkoulutusta, tiedot paranivat selvästi, mutta asenteiden muuttaminen osoittautui vaikeammaksi.
Tutkimus tuo esiin selkeän kuilun poliittisten tavoitteiden ja käytännön toiminnan välillä. Tulokset korostavat, että koulutuksella ja rakenteellisella tuella on ratkaiseva merkitys, jotta aikeet voidaan muuttaa teoiksi.
Väitöskirjassa korostetaan, että suun terveys ei ole vain hammaslääketieteellinen kysymys – sillä on yhteisiä riskitekijöitä esimerkiksi diabeteksen, sydänsairauksien ja hengityselinsairauksien kanssa. Kun suunhoito liitetään osaksi perusterveydenhuoltoa, voidaan parantaa sairauksien ehkäisyä, vähentää terveyseroja ja tarjota hoitoa tehokkaammin. Suomessa tämä voisi tarkoittaa tiiviimpää yhteistyötä suun terveydenhuollon ja muiden perusterveydenhuollon palveluiden välillä, erityisesti heikommassa asemassa olevien ryhmien tukemiseksi.
– Suun terveys on koko kehon hyvinvoinnin peili. Kun siihen panostetaan, siitä hyötyvät paitsi yksilöt myös koko terveydenhuoltojärjestelmä ja yhteiskunta, sanoo Gaffar.
Väitöstilaisuus perjantaina 31. lokakuuta
MSc Balgis Gaffar esittää väitöskirjansa ”Integration of Oral Health into Primary Care: The Policy and Practice” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 31.10.2025 klo 13.00 (Turun yliopisto, Dentalia, Arje Scheinin -sali, Lemminkäisenkatu 2 Turku).
Vastaväittäjänä toimii professori Eero Lahelma (Helsingin yliopisto) ja kustoksena professori Jorma Virtanen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on sosiaalihammaslääketiede.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Balgis GaffarVäitöskirjatutkijaTurun yliopistobalgis.o.gaffar@utu.fi
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
Kuvat
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Suomeen kehitetään ensimmäistä kertaa kansallista henkilöturvallisuuskoulutusta psykiatriseen hoitoon28.10.2025 10:34:34 EET | Tiedote
Turun yliopistossa käynnistetty hanke kehittää uudenlaisen henkilöturvallisuuskoulutuksen psykiatrisen hoidon ammattilaisille hoidon ja hoitoympäristön turvallisuuden lisäämiseksi. Koulutuksessa oppiminen tapahtuu niin verkko-oppimisympäristössä kuin lähiopetuksessa.
Varhaiskasvatus suojaa lapsen kehitystä erityisesti kuormittavissa perhetilanteissa28.10.2025 09:30:00 EET | Tiedote
Turun yliopiston FinnBrain-tutkimuksessa tarkasteltiin äidin masennus- ja ahdistusoireiden yhteyttä lapsen tunne-elämän kehitykseen 2-vuotiaana sekä varhaiskasvatuksen roolia tässä yhteydessä. Tutkimuksessa pystyttiin huomioimaan äidin pitkäaikainen oireilu raskausajasta tutkimushetkeen saakka.
Ei vain päivettynyttä pintaa – väitöstutkimus osoitti melanokortiinijärjestelmän tuntemattoman roolin sydämessä28.10.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus osoitti ensimmäistä kertaa, että sydämestä löytyy aktiivinen melanokortiinijärjestelmä, joka säätelee sen toimintaa, vaikuttaa sydämen liikakasvun ja vajaatoiminnan muodostumiseen ja toimii potentiaalisena lääkekehityskohteena uusille sydämen vajaatoiminnan hoitomuodoille.
Tuore tutkimus: Istumisen vähentäminen voi piristää mieltä27.10.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Uuden tutkimuksen mukaan päivittäisen istumisen vähentäminen voi lisätä koettua vireyttä vähän liikkuvilla aikuisilla.
Kieli paljastaa asenteita ja toimii vastarinnan välineenä, kertoo suomalaisten sateenkaari-ihmisten kielenkäyttöä kartoittanut tutkimus27.10.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät sosiaaliset ja yhteiskunnalliset muutokset kytkeytyvät usein kieleen. Kieltä käytetään ihmisoikeuksien edistämiseen, niiden rajoittamiseen, erilaisista identiteeteistä keskustelemiseen ja yksittäisten ihmisten omaan sukupuolen ilmaisuun, sanoo FM Meri Lindeman.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme