Aurora Line -sähkönsiirtoyhteys otetaan käyttöön 13.marraskuuta

Muhoksen Pyhänselästä Ruotsin Messaureen valmistuva 380 kilometrin pituinen voimajohtoyhteys yhdistää Suomen sähköjärjestelmän entistä vahvemmin osaksi pohjoismaista sähköjärjestelmää ja lisää sähkönsiirtokapasiteettia Suomen ja Pohjois-Ruotsin välillä.

”Aurora Line kasvattaa sähkönsiirtokapasiteetin enintään 1900 megawattiin tuonti- ja vientisuuntiin. Käytettävissä oleva kapasiteetti vaihtelee sähköjärjestelmän hetkellisen tilan mukaan. Siihen vaikuttavat muun muassa sähköntuotannon ja kulutuksen alueellinen jakautuminen, muiden rajayhteyksien käyttötilanne sekä lämpötilasta riippuva voimajohdon siirtokapasiteetti. Siirtokapasiteettia voidaan hyödyntää tehokkaimmin, kun sähkön tuotanto ja siirrot eri alueiden välillä ovat verkon kannalta tasapainossa, eikä yksittäisille verkonosille synny pullonkauloja“, toteaa Fingridin voimajärjestelmän käytöstä vastaava johtaja Tuomas Rauhala.



Aurora Line otetaan käyttöön vaiheittain – ensimmäisessä vaiheessa ilman sarjakondensaattoria

Aurora Line -yhteys otetaan käyttöön suunniteltua aiemmin, mikä hyödyttää markkinoita ja parantaa sähkön riittävyyttä jo tänä vuonna. Taustalla on Fingridin ja Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnätin löytämä tekninen järjestely, jonka ansiosta Aurora Line voidaan ottaa käyttöön jo ennen Ruotsin puolelle rakennettavan sarjakondensaattorin valmistumista.

Sarjakondensaattori on voimajohdon osana toimiva sähkötekninen laite, joka parantaa voimajohdon siirtokykyä erityisesti pitkillä siirtoyhteyksillä ja mahdollistaa suurten sähkönsiirtojen tekemisen pienemmillä häviöillä. Sarjakondensaattori valmistuu suunnitellusti joulukuun aikana, ja sen käyttöönotto mahdollistaa Aurora Linen täyden siirtokapasiteetin paremman käytettävyyden eli vähentää siirtokapasiteetin vaihtelua. Ennen sarjakondensaattorin valmistumista kapasiteetti vaihtelee voimakkaammin verkon käyttötilanteen mukaan.



Kapasiteetin käytettävyys kasvaa asteittain

Aurora Line kasvattaa rajayhteyden siirtokapasiteettia merkittävästi ja voi siksi tietyissä tilanteissa aiheuttaa pullonkauloja muihin verkon osiin Suomessa ja Ruotsissa. Sisäisten verkkoinvestointien toteuttaminen on tärkeää, jotta verkkoa voidaan vahvistaa ja rajasiirtokapasiteettia hyödyntää tulevaisuudessa entistä tehokkaammin ja joustavammin.



Erityisesti vuosina 2026 ja 2027 Ruotsissa toteutettavat verkkoinvestoinnit helpottavat valmistuessaan siirtoyhteyksien pullonkauloja ja parantavat Aurora Linen käytettävyyttä entisestään. Fingrid ja Svenska kraftnät arvioivat myöhemmin mahdollisuuksia kasvattaa rajasiirtokapasiteetin enimmäismäärää verkkoinvestointien myötä.



Tuomas Rauhala, johtaja, voimajärjestelmän käyttö, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5197

sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi