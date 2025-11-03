Hakijan päivässä 7.11.2025 esittelyssä yhden päivän aikana koko Jyväskylän yliopiston opintotarjonta

Jyväskylän yliopiston Hakijan päivän sisältö on suunniteltu antamaan nuorille ja muille omaa tulevaisuuden työelämäänsä pohtiville vastauksia oman polun löytämiseen. Hakijan päivän ohjelmaan kuuluu koulutusalaesittelyt, maistiaiskurssit sekä tutustumista eri aloihin henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa.

Koulutusalaesittelyissä esitellään Jyväskylän yliopiston monipuolista opintotarjontaa, joka tarjoaa inspiraatiota opintopolun valinnassa. Osallistuja pääsevät kuuntelemaan eri alojen esittelyjä oman mielenkiinnon mukaan. Koulutusalaesittelyissä käsitellään eri teemoja ja saadaan tietoa esimerkiksi siitä, millaista alan opiskelu on ja minkälaiset työelämävalmiudet alan opiskelu tarjoaa. Keskusteluissa on mukana Jyväskylän yliopiston henkilökuntaa sekä opiskelijoita.

Tapahtumaan osallistuvilla on myös mahdollisuus tavata opiskelijoita ja opintoneuvojia joko paikan päällä messuständeillä.

Osallistua voi myös etänä

Hakijan päivä on hybriditapahtuma. Perjantaina 7.11. kello 9-15 tapahtumaan voi osallistua joko paikan päällä yliopiston Agora-rakennuksessa (osoite Mattilanniemi 2, Jyväskylä) tai virtuaalialustalla.

Virtuaalialustalla osallistuja voi tutustua yliopisto-opiskelun käytännössä. Maistiaiskursseilla saa maistiaisia siitä, millaista eri alojen opiskelu on todellisuudessa. Luennoilla pääsee tutustumaan mm. nanotieteiden, psykologian, historian, kauppatieteiden ja liikuntatieteiden opiskeluun.

Tapahtuma on maksuton ja tarkoitettu kaikille Jyväskylän yliopiston opinnoista kiinnostuneille ja korkeakouluun hakeville, yhtä lailla ensimmäistä kertaa korkeakouluun hakeville tai esimerkiksi jo opiskeleville ja uutta koulutusta tai täydennyskoulutusta pohtiville. Virtuaalialustalla osallistuminen ei vaadi kirjautumista, eikä Hakijan päivään tarvitse ilmoittautua. Tapahtumaan odotetaan noin 2000 osallistujaa aikaisempien vuosien tapaan.

Hakijan päivän virtuaalialusta avautuu 5.11.

Lisätietoja Hakijan päivästä