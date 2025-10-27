Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Riskiryhmään kuuluvat saavat maksuttomia kausirokotuksia myös ilman ajanvarausta

Sysmän sote-keskuksessa walk in -rokotus on avoinna sunnuntaina 2. marraskuuta kello 9--14.30. Lahden sote-keskuksessa ajanvarauksetta rokotuksen voi ottaa lauantaisin 8. ja 22. marraskuuta kello 10-15.



Heinolan ja Hollolan sote-keskuksissa walk in -rokotuspisteet ovat avoinna lauantaina 15. marraskuuta kello 9–15 ja Nastolan sote-keskuksessa samana päivänä kello 10-15.

Asikkalan, Padasjoen ja Orimattilan sote-keskuksista löytyy ajanvarauksella lauantaiaikoja.



Lisäksi rokotuksia saa edelleen ajanvarauksella kaikista hyvinvointialueen sote-keskuksista. Ajan voi varata Päijät-Sote-sovelluksella, puhelimitse omasta sote-keskuksesta tai osoitteessa paijatsote.suomisote.fi. Jos haluat koronarokotteen samalla käynnillä, merkitse silloin aikaa varatessa lisätieto-kenttään ”otan molemmat rokotteet”.



