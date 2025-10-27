Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Riskiryhmään kuuluvat saavat maksuttomia kausirokotuksia myös ilman ajanvarausta
Influenssa- ja koronarokotuksen voi saada ilman ajanvarausta Heinolassa, Hollolassa. Lahdessa, Nastolassa ja Sysmässä lähiviikkoina.
Sysmän sote-keskuksessa walk in -rokotus on avoinna sunnuntaina 2. marraskuuta kello 9--14.30. Lahden sote-keskuksessa ajanvarauksetta rokotuksen voi ottaa lauantaisin 8. ja 22. marraskuuta kello 10-15.
Heinolan ja Hollolan sote-keskuksissa walk in -rokotuspisteet ovat avoinna lauantaina 15. marraskuuta kello 9–15 ja Nastolan sote-keskuksessa samana päivänä kello 10-15.
Asikkalan, Padasjoen ja Orimattilan sote-keskuksista löytyy ajanvarauksella lauantaiaikoja.
Lisäksi rokotuksia saa edelleen ajanvarauksella kaikista hyvinvointialueen sote-keskuksista. Ajan voi varata Päijät-Sote-sovelluksella, puhelimitse omasta sote-keskuksesta tai osoitteessa paijatsote.suomisote.fi. Jos haluat koronarokotteen samalla käynnillä, merkitse silloin aikaa varatessa lisätieto-kenttään ”otan molemmat rokotteet”.
Yhteyshenkilöt
Sini Heinoavosairaanhoidon ylihoitajaPuh:044 4825 361
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Lasten musiikki- ja nettipuheterapiapalveluita hankitaan jatkossa palveluseteleillä27.10.2025 14:41:05 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue ottaa käyttöön palvelusetelin lasten lääkinnällisen kuntoutuksen musiikkiterapian ja nettipuheterapian palveluissa 1.1.2026 alkaen.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Avi arvioi Päijät-Hämeen pelastustoimen palvelut hyvätasoisiksi23.10.2025 14:29:19 EEST | Tiedote
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on julkaissut asiantuntija-arvionsa Päijät-Hämeen pelastustoimesta vuodelta 2024. Vuosittaisessa asiantuntija-arvioissa tarkastellaan pelastustoimen palvelutasoa, palvelujen tarvetta, saatavuuden ja laadun kehitystä sekä investointeja.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Hyvinvointialueen järjestöavustusten haku vuodelle 2026 avautui20.10.2025 15:49:25 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen järjestöavustukset vuodelle 2026 haetaan sähköisesti 20.10.–17.11.2025 välisenä aikana.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Nuoret saavat tukea tekoälychatbotilta, kun jännittää, ahdistaa tai arki painaa20.10.2025 09:34:55 EEST | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue avaa paijatha.fi-verkkosivuston tekoälychatbottiin nuorille suunnatun osion keskiviikkona.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Joka toiselle päijäthämäläiselle tulee uutena palveluna käyttöön Suomi.fi15.10.2025 09:06:00 EEST | Tiedote
Viranomaisviestien digitaalinen postilaatikko Suomi.fi tulee uutena palveluna käyttöön karkeasti arvioiden joka toiselle päijäthämäläiselle tammikuusta lähtien.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme