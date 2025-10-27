Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Riskiryhmään kuuluvat saavat maksuttomia kausirokotuksia myös ilman ajanvarausta

29.10.2025 09:17:33 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Influenssa- ja koronarokotuksen voi saada ilman ajanvarausta Heinolassa, Hollolassa. Lahdessa, Nastolassa ja Sysmässä lähiviikkoina.

Sysmän sote-keskuksessa walk in -rokotus on avoinna sunnuntaina 2. marraskuuta kello 9--14.30. Lahden sote-keskuksessa ajanvarauksetta rokotuksen voi ottaa lauantaisin 8. ja 22. marraskuuta kello 10-15.

Heinolan ja Hollolan sote-keskuksissa walk in -rokotuspisteet ovat avoinna lauantaina 15. marraskuuta kello 9–15 ja Nastolan sote-keskuksessa samana päivänä kello 10-15.

Asikkalan, Padasjoen ja Orimattilan sote-keskuksista löytyy ajanvarauksella lauantaiaikoja.

Lisäksi rokotuksia saa edelleen ajanvarauksella kaikista hyvinvointialueen sote-keskuksista. Ajan voi varata Päijät-Sote-sovelluksella, puhelimitse omasta sote-keskuksesta tai osoitteessa paijatsote.suomisote.fi. Jos haluat koronarokotteen samalla käynnillä, merkitse silloin aikaa varatessa lisätieto-kenttään ”otan molemmat rokotteet”.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

