Kopioston toimitusjohtaja kansainvälisen tekijänoikeusjärjestön johtoon

29.10.2025 09:54:31 EET | Kopiosto | Tiedote

Suomalaista tekijänoikeuden asiantuntimusta arvostetaan maailmalla. Kansainvälisen tekijänoikeusjärjestön IFRROn ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Kopioston toimitusjohtaja Valtteri Niiranen.

International Federation of Reproduction Rights Organisations IFRRO valitsi Niirasen hallituksensa ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi vuosikokouksessaan Singaporessa 28.10. Niirasen toimikausi kestää kolme vuotta. Niiranen on aiemmin toiminut IFRROn Euroopan ryhmän puheenjohtajana.

”On suuri kunnia päästä edistämään luovan alan tekijänoikeuksia sekä toimintamahdollisuuksia kansainvälisen järjestön ensimmäisenä varapuheenjohtajana”, Niiranen sanoo.

”Yhdessä IFRROn puheenjohtajiston ja hallituksen sekä Brysselissä toimivan sihteeristön kanssa kansainvälisellä tekijänoikeusyhteisöllä on edessään useita ratkaistavia asioita, mukaan lukien tekoälyyn ja tekijänoikeuden vastuulliseen käyttöön liittyvät kysymykset.”

IFRROn puheenjohtajaksi valittiin irlantilaisen ICLA-järjestön (Irish Copyright Lisencing Agency) toimitusjohtaja Samantha Holman. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin ranskalaisen CFC-järjestön (Centre Français d'exploitation du droit de Copie) johtaja Sandra Chastanet.

IFRRO puolustaa luovan alan toimintamahdollisuuksia globaalisti

IFRRO edustaa jäsentensä kautta miljoonia tekijöitä, kuvataiteilijoita sekä kirjojen, lehtien, sanomalehtien, aikakauslehtien ja painetun musiikin kustantajia ympäri maailmaa. Kopiosto on IFRRO:n jäsen.

Kulttuuri- ja luovan alan etuja IFRRO ajaa vuorovaikuttamalla esimerkiksi EU:n toimielinten ja kansallisten viranomaisten kanssa. Organisaation tavoitteena on varmistaa, että tekijöiden, kustantajien ja muiden oikeudenhaltijoiden näkemykset kuullaan poliittisten päättäjien kanssa käytävissä keskusteluissa eri puolilla maailmaa.

IFRRO on myös mukana kehittämässä tutkimuksia ja välineitä jäsentensä edunvalvontatoimien tueksi. Lisäksi se tarjoaa oikeudellisia analyysejä tekijänoikeuskysymyksistä.

Me Kopiostossa mahdollistamme tekijänoikeuden suojaamien julkaisujen ja audiovisuaalisten teosten vaivattoman ja vastuullisen käytön. Samalla varmistamme, että luovan alan ammattilaiset saavat heille kuuluvat korvaukset teostensa käytöstä. Olemme Suomen luovaa alaa kattavimmin edustava tekijänoikeusjärjestö. www.kopiosto.fi

