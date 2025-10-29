Yle ja Tampereen Työväen Teatteri selvittävät yhteistyömallia, joka toisi Ylen monipuoliset kokoelmat laajasti käyttöön

Yle on osana kustannussäästöjään selvittänyt rekvisiitan ja puvuston kokoelmiensa tarvetta ja tarkoituksenmukaista kokoa. Nyt Yle ja Tampereen Työväen Teatteri (TTT) ovat solmineet aiesopimuksen, jonka tavoitteena on luoda yhteistyömalli kokoelmien omistukseen ja käyttöön. Aiesopimus on voimassa vuoden 2026 loppuun.

Jos yhteistyö toteutuu, suuri osa Ylen kokoelmista siirtyisi Tampereen Työväen Teatterin hallinnoitavaksi, ja Yle voisi jatkaa niiden käyttöä. Samalla myös kokoelmien vuokraus muille alan toimijoille siirtyisi Yleltä TTT:n hoidettavaksi.

“Selvitämme mahdollisuutta siirtää Yleltä TTT:lle sellaiset nykyisten kokoelmien osat, joita Yle ei itse juurikaan tarvitse ja jotka ovat tärkeitä muulle media-, elokuva- ja teatterialalle”, Ylen kokoelmista vastaava Tuotantopalveluiden päällikkö Ville Venell kertoo.

Yle on karsinut kokoelmiaan useampaan otteeseen vuosien varrella, mutta ne ovat edelleen huomattavan laajat. Sisältöjen tekeminen Ylessä on kuitenkin muuttunut, ja Venellin mukaan jopa 70–80 prosenttia tämänhetkisistä kokoelmista on sellaista, jota Yle ei käytä nykyisessä toiminnassaan.

Ylen mittavat ja monipuoliset kokoelmat ovat merkityksellisiä kotimaiselle luovalle toimialalle, kuten esittävälle taiteelle ja elokuva-alalle sekä näiden alojen visuaalisen suunnittelun koulutukselle.

“Yhteistyömalli loisi koko Suomen luovalle alalle mahdollisuuden hyödyntää laajaa kokoelmaa, jonka Yle on luonut. Alamme nyt yhdessä miettiä, millainen olisi paras yhteistyön malli. Yksityiskohdat selviävät vuoden 2026 aikana, ja niihin luonnollisesti vaikuttavat niin Ylen kuin TTT:n toiveet ja tarpeet.”

Tampereen Työväen Teatteri on yksi maamme suurimmista teattereista ja kansallinen päänäyttämö, jolla on kokemusta ja osaamista vastaavien kokoelmien ylläpidosta.

“Kansallisena päänäyttämönä haluamme kantaa vastuumme ja varmistaa tämän kulttuurihistoriallisesti merkittävän kokoelman koko Suomen teatteri-, media- ja taidekentän käyttöön. Ylen kokoelmat ovat ainutlaatuisia, ja yhteistyön myötä pystyisimme takaamaan, että ne säilyvät ammattikäytössä ja ovat laajasti kentän saatavilla myös tulevaisuudessa”, Tampereen Työväen Teatterin toimitusjohtaja Janne Auvinen toteaa.

Lue tiedote Ylen verkkosivuilla