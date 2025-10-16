Gummerus

Synkässä Sveitsi-dekkarissa postipaketit johdattavat poliisin murhaajan jäljille

30.10.2025

Nicolas Feuzin Filatelisti (Gummerus) on tummanpuhuva dekkari, jossa Sveitsi toimii lumisena näyttämönä hyytäville murhille. Bestsellerkirjailija Joël Dicker valitsi teoksen Rosie & Wolf -kustantamonsa ensimmäiseksi julkaisuksi, ja sen ranskankielinen laitos on myynyt jo yli 40 000 kappaletta. 

Nicolas Feuz: Filatelisti, äänikirja
Nicolas Feuz Filatelisti Kansi: Mika Tuominen

Mies on sidottu vatsalleen jumppasalista tutun hyppypukin päälle. Hänen viimeiset muistikuvansa ovat hämärä katu, yö, lumi ja hiljaisuus. Pian postikonttoreista ympäri Sveitsiä alkaa löytyä paketteja, joissa on merkillinen sydänkuviolla varustettu postimerkki. Rikospoliisi Ana Bartomeu määrätään tutkimaan tapausta, ja alkaa kylmäävä aarteenetsintä, jossa postipaketit johdattavat poliisin häiriintyneen murhaajan jäljille. 

Ihmisluonnon pimeää puolta tarkkanäköisesti ruotiva Filatelisti on nopeatempoinen rikosromaani, jossa pohjoismaisista dekkareista tuttu synkkyys yhdistyy Sveitsin tunnelmalliseen, lumiseen maisemaan. Maisemanvaihdoksen lisäksi myös päähenkilö tarjoaa lukijoille jotain uutta: keski-ikäinen rikospoliisi Ana Bartomeu on hurmaavan rosoinen ja epätäydellinen hahmo, joka erottuu edukseen dekkarigenren naiskuvastosta. 

Filatelistin koukuttava juoni kuljettaa lukijaa paitsi ympäri Sveitsiä, myös ajassa edestakaisin. Lakia opiskellut Feuz tuntee paikallisen oikeusjärjestelmän perinpohjaisesti, ja hänen asiantuntemuksensa välittyy kirjan sivuilta hämmästyttävän yksityiskohtaisina ja terävinä kuvauksina poliisityöstä.

Nicolas Feuz (s.1971) on sveitsiläinen rikoskirjailija, joka on julkaissut aikuisten romaaneja, novelleja ja nuorten trillereitä. Filatelisti on Feuzin 17. romaani ja ensimmäinen suomeksi julkaistu teos. 

Nicolas Feuz: Filatelisti

alkuteos Le philatéliste

368 sivua

suomentanut Einari Aaltonen

Äänikirjan lukija Unto Nuora

 

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

Miia Martikainen, viestinnän asiantuntija, p. 050 432 8600, miia.martikainen@gummerus.fi

dekkaritjännityskirjallisuuskäännetty kirjallisuusranskasveitsi

Nicolas Feuz: Filatelisti, äänikirja
Nicolas Feuz Filatelisti
Kansi: Mika Tuominen
Kirjailija Nicolas Feuz
Kuva: Stephanie Bochatay
Nicolas Feuz: Filatelisti
Kansi: Mika Tuominen
Gummerus

Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.

