Kysely: Kyberyökkäykset huolettavat edelleen yrittäjiä – yhä useammassa yrityksessä ollaan huolissaan kybervakoilusta

29.10.2025 12:10:00 EET | Telia Finland Oyj | Tiedote

Yli puolet yrittäjistä on huolissaan kyberhyökkäyksistä, käy ilmi Telian kyselystä. Erityisesti kybervakoiluun liittyvät huolet ovat nousseet voimakkaasti yrittäjien keskuudessa.

Kyberhyökkäykset ovat yrittäjien mielestä toiseksi suurin Suomeen kohdistuva uhka, selviää Telian Kantarilla teetättämästä kyselytutkimuksesta. Kysyttäessä kolmea suurinta Suomeen kohdistuvaa uhkakuvaa peräti 52 prosenttia yrittäjistä nostaa kyberhyökkäykset uhaksi. 

”Kyberhyökkäykset huolettavat yrittäjiä hieman enemmän kuin suomalaisia keskimäärin. Yrittäjät selvästi tiedostavat sen, miten liiketoiminta voi keskeytyä ja elinkeino vaarantua, jos kyberriskit käyvät toteen”, Telia Cygaten tietoturvapäällikkö Henry Kylänlahti summaa.   

Yhtä moni yrittäjä nimeää kyberhyökkäykset uhaksi kuin kaksi vuotta sitten tehdyssä Telian kyselyssä. Sen sijaan kybervakoiluun liittyvät huolet ovat voimakkaassa kasvussa. Nyt joka viides yrittäjä nimeää kybervakoilun suurimpien uhkien joukkoon, kun vielä toissa vuonna näin ajatteli kahdeksan prosenttia yrittäjistä. 

”Kybervakoilu tarkoittaa käytännössä, että ulkopuolinen taho on päässyt luvattomasti yrityksen sisäverkkoon ja tietoihin kiinni. Sen takia liikesalaisuudet, tutkimustiedot, strategiat ja asiakasdata voivat päätyä yrityksen ulkopuolelle tai vihamielisille toimijoille”, Kylänlahti sanoo.

Tietomurrot ovat Telian kyselyn mukaan suurin yksittäinen puhelin- ja nettiyhteyksien turvallisuuteen liittyvä huoli yrityksissä. 49 prosenttia yrittäjistä nimeää tietomurrot huolenaiheeksi. Hieman vajaa kolmannes yrittäjistä kantaa huolta viruksista ja haittaohjelmista.

”Olisi suotavaa, että useampi yrittäjä huolehtisi haittaohjelmien ja tietojenkalastelun torjunnasta, koska yrityksen tietoturva ja asiakastietojen suojaaminen vaativat jatkuvaa työtä. Yksi epäonninen klikkaus voi johtaa siihen, että yrityksen käyttäjätilejä murretaan tai haittaohjelma keskeyttää yrityksen liiketoiminnan”, Kylänlahti muistuttaa.

Lisätietoa Telian kyselytutkimuksesta

Telian Kantarilla teetättämään kyselytutkimukseen vastasi 1095 manner-Suomessa asuvaa täysi-ikäistä suomalaista. Yrittäjiä vastaajista oli 311. Kysely toteutettiin internet-paneelissa ja aineisto kerättiin elokuussa 2025. Tulosten virhemarginaali on +- 3 prosenttiyksikköä kaikkien vastaajien osalta.

