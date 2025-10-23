Rasmus Schüller päättää maajoukkueuransa – ”Maajoukkuepaita on lopulta vain lainassa”

HooGeen ja Hongan kasvatti edusti Huuhkajia lähes kolmentoista vuoden ajan. Päätös maajoukkueuran lopettamisesta on ollut pitkän pohdinnan tulos.

– Asia on kuplinut taustalla pidemmän aikaa. Totuus on, että kukaan meistä ei tule enää nuoremmaksi. Minulla on takana todella pitkä rupeama maajoukkueessa, ja maajoukkuepaita on lopulta vain lainassa. Nyt on hyvä hetki palauttaa laina ja siirtää se nuoremmille polville kannettavaksi, Schüller kertoo.

Schüller teki A-maajoukkuedebyyttinsä tammikuussa 2013, kun Suomi kaatoi Thaimaan Chiang Maissa maalein 1–3. Ensimmäisen ottelunsa Suomi-paidassa hän pelasi heinäkuussa 2007, kun U16-pojat pelasivat Ruotsin kanssa 2–2-tasapelin Fredericiassa. Maajoukkueella on aina ollut erityinen ja tunteellinen merkitys Schüllerille.

– Huuhkajat ja maajoukkuepelit ovat olleet urani tärkein asia. Tälle ajanjaksolle on mahtunut paljon iloja, suruja ja tärkeitä tapahtumia. Se on ollut urani isoin saavutus, että olen ollut maajoukkueessa näin pitkään, keskikenttäpelaaja kommentoi.

Maajoukkueuransa kohokohdiksi Schüller listaa muun muassa debyyttinsä Huuhkajissa, karsintadebyytin Espanjaa vastaan Olympiastadionilla, vuoden 2019 EM-karsintataipaleen ja kesän 2021 EM-lopputurnauksen.

”Raden” viimeiseksi A-maaotteluksi jäi UEFA Nations League -kotiottelu Englantia vastaan lokakuussa 2024. Päävalmentaja Jacob Friis valitsi Schüllerin joukkueeseen myös käynnissä olevissa MM-karsinnoissa, mutta keskikenttäpelaajaa ei nähty kentällä sairastelujen ja loukkaantumisvaivojen takia.

– Pelejä olisi voinut tulla Englanti-ottelun jälkeenkin, se oli lähellä. 80 A-maaottelun rajapyykki jäi yhden ottelun päähän, mutta 79 on minulle juuri oikea numero, Schüller naurahtaa.

”Iloa, surua ja kaikkea siltä väliltä”

Kokemuksen myötä erittäin monipuoliseksi pelaajaksi kehittynyt Schüller kuului Huuhkajien avainpelaajiin erityisesti Markku Kanervan päävalmentajakaudella. Kesän 2021 historiallisissa EM-kisoissa Schüller pelasi kaikissa kolmessa ottelussa. Viimeisimmissä MM- ja EM-karsinnoissa sekä UEFA Nations League -otteluissa keskikentän ankkuri ja pallorosvo kuului avauskokoonpanoon lähes aina kunnossa ollessaan.

Arvostettu johtohahmo kuului pitkään A-maajoukkueen kapteenistoon ja pääsi myös kantamaan kapteeninnauhaa kentällä.

– ”Riven” luottamus antoi minulle isoimmat minuutit maajoukkueessa. Olin silloin myös parhaassa iässäni ja vireessäni jalkapalloilijana. Kun edellinen niin sanotusti kokenut kaarti lopetti, sain maajoukkueessa enemmän vastuuta ja isomman roolin. Sain myös kantaa kapteeninnauhaa kentällä, kuluvissakin karsinnoissa kapteenistoon kuulunut keskikenttäpelaaja muistelee.

Seurajoukkuetasolla Schüller on edustanut ammattilaisurallaan FC Honkaa, HJK:ta, Häckenia, Minnesota Unitedia ja Djurgårdenia, jonka kanssa hänellä on vielä tämän kauden kattava sopimus.

Palkintokaapista löytyy muun muassa Ruotsin Cupin mestaruus, kolme Suomen Cupin mestaruutta ja peräti viisi Suomen mestaruutta. Pelikenttien ulkopuolella Schüller on opiskellut urheiluoikeuden juristiksi.

– Tavoitteenani on pelata ammattilaisena hyvällä tasolla vielä yksi tai kaksi vuotta. Sitä ei ikinä tiedä, miten asiat lopulta järjestyvät, Schüller sanoo uransa jatkosta.

Huuhkajien kannattajia Schüller haluaa kiittää pitkästä yhteisestä matkasta. Schüller jättää jäähyväisensä kotiyleisölle ja Pohjoiskaarteelle Olympiastadionilla ennen Huuhkajien MM-karsintaottelua Maltaa vastaan perjantaina 14. marraskuuta.

– Haluan kiittää kaikkia isosta tuesta vuosien mittaan. Olemme kokeneet iloa, surua ja kaikkea siltä väliltä. Se kuuluu elämään ja urheiluun. Se tekee kokonaisuudesta entistä kauniimman.

Kiitos Rasmus!

Rasmus Schüller

Syntymävuosi: 1991

Maaottelut / maalit: 79 / 0

A-maajoukkuedebyytti: 23.1.2013, Thaimaa–Suomi (Chiang Mai, 1–3, 90 min)

Ensimmäinen maaottelu: 30.7.2007, Ruotsi–Suomi U16 (Fredericia, 2–2, 21 min, 1 maali)

Nykyinen seura: Djurgårdens IF

Aiemmat seurat: FC Honka, HJK, BK Häcken, Minnesota United

Junioriseurat: FC Kasiysi, HooGee, FC Honka

Saavutuksia

EM-lopputurnaus: 2021

Nuorten maajoukkueen paras pelaaja: 2009

Suomen mestaruus: 2012, 2013, 2014, 2017, 2020

Suomen Cupin mestaruus: 2014, 2017, 2020

Ruotsin Cupin mestaruus: 2016

