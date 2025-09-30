Kutsu: Kirjanpitäjä LIVE saapuu Uuteenkaupunkiin – taloushallinnon ammattilaisten arki suorana lähetyksenä 10.11.2025

6.11.2025 09:00:00 EET | Administer Oyj | Kutsu

Administer Oyj Lehdistötiedote 6.11.2025

Administer Kirjanpitäjä LIVE 2025

UUSIKAUPUNKI – Marraskuussa Uusikaupunki saa kunnian toimia suomalaisen taloushallinnon valokeilassa, kun suora lähetys Kirjanpitäjä LIVE: Made in Uusikaupunki nähdään maanantaina 10. marraskuuta. 
 
Tapahtuma lähetetään suorana tilitoimisto Econian Uudenkaupungin toimistolta ja se tekee näkyväksi taloushallinnon todelliset sankarit – kirjanpitäjät ja palkka-asiantuntijat – aidossa työympäristössään. 

Kirjanpitäjä LIVE on Administer Groupin tuottama, valtakunnallisesti seurattu tapahtuma, jonka tavoitteena on näyttää taloushallinnon ammattilaisten työ sellaisena kuin se on: vastuullista, inhimillistä ja yllättävän hauskaa. 
 
Tänä vuonna pääroolissa on erityisesti palkka-asiantuntija – yritysten arjen näkymätön voimavara, joka varmistaa, että palkkapäivä pysyy pyhänä. 

”Haluamme murtaa myytin harmaasta toimistotyöstä ja näyttää, että kirjanpitäjän ja palkka-asiantuntijan työ on täynnä elämää, merkitystä ja huumoria”, kertoo markkinointijohtaja Susanna Suomela Administer Groupista. 
 
”Halusimme Uudestakaupungista lähteä mukaan tapahtumaan, koska täällä kohtaavat yhteisöllisyys, osaaminen ja paikallisuus – juuri ne arvot, joita haluamme nostaa esiin. Kirjanpitäjän työ ei ole pelkkää tiukkapiposta numeroiden parissa puurtamista”, taustoittaa tiiminvetäjä Julia Karttunen Econiasta. 

Aitoa arkea, aitoja ihmisiä – ilman filttereitä 

Päivän aikana seurataan reaaliajassa, mitä kaikkea kirjanpitäjän ja palkka-asiantuntijan työpäivään kuuluu. Kamerat tallentavat hetkiä, kun numerot, TES-tulkinnat ja asiakkaiden kysymykset kohtaavat, ja miten tekoäly on tullut osaksi arkea. 
 
Mukana on myös toimistokoira Lilli, joka pitää tunnelman rennon lämpimänä kiireenkin keskellä. 

Ohjelmassa on luvassa yllättäviä hetkiä, huumoria ja keskustelua työn muutoksesta. Lähetyksen voi seurata maksutta osoitteessa www.kirjanpitajalive.fi 

Tapahtumalla on tärkeä viesti 

Kirjanpitäjä LIVE nostaa esiin tärkeän ilmiön: osaavista taloushallinnon ammattilaisista on kasvava pula. 
 
”Tämä on ala, joka ansaitsee enemmän näkyvyyttä. Kun yrityksillä on hyvät talous- ja palkkaosaajat, ne voivat keskittyä kasvuun ja kehitykseen. Haluamme juhlistaa näitä taustalla toimivia sankareita kansainvälisen kirjanpidon päivän hengessä,” Suomela jatkaa. 

Kirjanpitäjä LIVE pähkinänkuoressa 

Mitä: Kirjanpitäjä LIVE – Made in Uusikaupunki 
Milloin: Maanantai 10.11.2025 klo 8.30–16.00 
Missä: Suora lähetys Econian Uudenkaupungin toimistolta 
Seuraa verkossa: www.kirjanpitajalive.fi 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: 

Susanna Suomela 
Markkinointijohtaja, Administer Group 
+358 50 384 9611 
susanna.suomela@emce.fi 

Kirsi Staff 
Communication and Marketing Lead, Administer Group 
+358 44 731 6511 
kirsi.staff@econia.com 

Administer Group on palkka- ja taloushallinnon palvelujen, ohjelmistopalveluiden, konsultoinnin sekä henkilöstö- ja kansainvälisten palveluiden moniosaaja. Olemme Suomen suurin palkkaulkoistuskumppani ja johtava asiantuntija harmaan talouden torjunnassa. Palveluitamme käyttää yli 5000 asiakasta pk-yrityksistä suuryrityksiin sekä kunnat ja muut julkisen sektorin toimijat. Vuonna 1985 perustettu yritys on noteerattu Nasdaq Helsingin First North -listalla.

Administer Groupin muodostavat palkkahallintopalveluita tarjoava Silta Oy, tilitoimisto Administer, asiantuntijatalo Econia Oy sekä ohjelmistoyhtiö EmCe Solution Partner Oy. Lisäksi konserniin kuuluu muita tytär- ja osakkuusyhtiöitä. 
www.administergroup.com

