Nolo Suomen historia yksissä kansissa

Luonnon monimuotoisuus vähenee ja ilmastomme muuttuu ihmisen toimien seurauksena ennennäkemättömän nopeasti. Haastavasta tilanteesta on vaikea kertoa lapsille niin, että tieto esitetään heille sopivassa muodossa. Sunnuntaina 22.9. ilmestyneessä Kuura ja Pyry -satukirjassa varsin poikkeuksellinen työryhmä esittää yhdessä ehdotuksensa siitä, miten ilmastosta, luonnon monimuotoisuudesta ja niiden muutoksista voisi kertoa kannustavasti, rakentavasti ja lasten tasoisesti.