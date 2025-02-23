Nolo Suomen historia yksissä kansissa

29.10.2025 11:29:32 EET | Enostone kustannus | Tiedote

Suomen historia on taynna noloja tarinoita, absurdiuksia ja mokia. Aina ei olla sankareita kaikki, eikä se kaverikaan ole. Tähän kokoelmaan on koottu tapahtumia, jotka nykyhetkestä katsoen vaikuttavat oudoilta, hassuilta tai muuten vaan kyseenalaisilta.

Winston Churchill totesi, että historian kirjoittavat voittajat. Sen takia historia on yleensä herooista, täynnä sankaritarinoita. Mutta voittajien kirjoittamaan historiaan kuuluu myös muuta, murtumia, joissa pilkottaa vähemmän mairittelevia tai hassuja sattumuksia. Aina kaikki ei mene putkeen. Suomen historia on täynnä noloja tarinoita, absurdiuksia ja mokia. Aina ei olla sankareita kaikki, eikä se kaverikaan. Tähän kokoelmaan on koottu tapahtumia, jotka nykyhetkestä katsoen vaikuttavat oudoilta, hassuilta tai muuten vaan kyseenalaisilta.

Teos julkaistiin elokuussa 2025 ja se osoittautunut myyntimenestykseksi syksyn kirjamessuilla.

Asmo Koste on kirjailija, suomentaja sekä Kustannusosakeyhtiö Nastamuumion kustantaja.

Enostone julkaisee kirjoja ihmisistä, maista ja matkoista

