Kun lapsi itkee yöllä, kuka nousee? Tutkimus tarkastelee isien roolia vanhemmuuden yövuorossa

Pitkittyneet iltatoimet, nukuttaminen ja lapsen nukahtamisen jälkeen hoidettavat päivän aikana kertyneet tiskikasat ja likapyykit kuuluvat lukuisten pienten lasten vanhempien arkeen. Kun katse kääntyy myöhäisiin iltoihin, öihin ja varhaisiin aamuihin, miltä vanhemmuuden työnjako silloin näyttää? Hoivaavatko isät lapsiaan öisin?

Tutkijat Jyväskylän, Itä-Suomen ja Lapin yliopistoista tarkastelivat tutkimuksessaan alle kouluikäisten lasten vanhempien kokemuksia iltoihin, öihin ja varhaisaamuihin sijoittuvasta hoivasta. Tutkimus keskittyi erityisesti siihen, millaiset tekijät mahdollistivat ja estivät isien yön pimeinä tunteina tekemää hoivaa pienten lasten vanhempien omasta näkökulmasta.

”Vanhempien mukaan isän roolia yöllisessä hoivassa määrittelivät useat erilaiset biologiset, työhön liittyvät, yksilölliset ja tilannesidonnaiset tekijät. Haastateltavat esimerkiksi kuvasivat, kuinka yöheräämiset saattoivat kasaantua äidille, sillä isä ei herää lapsen itkuun. Tätä peruteltiin muun muassa ’isältä puuttuvilla hormoneilla’”, Jyväskylän yliopiston yliopistonlehtori, dosentti Petteri Eerola kuvaa.

Kun isä jakoi niin kutsuttua ”vanhemmuuden yövuoroa” äidin kanssa tasavertaisesti, perusteltiin tätä erityisesti isän omalla halulla hoivata ja jakaa vanhemmuutta. Etenkin äitien puheissa toistuivat kuvaukset, kuinka yöllisen hoivan kasaantuminen toiselle vanhemmalle – yleensä äidille itselleen – koettiin erittäin kuormittavaksi.

Myös yöllä äiti on usein ensisijainen hoivaaja

Tutkimus osoittaa, että yöllisen hoivan käytännöt pikkulapsiperheissä olivat moninaisia. Vaikka osassa perheissä yöllistä hoivaa jaettiin hyvinkin tasaisesti, useissa perheissä korostui kuitenkin äidin ensisijaisuus. Toisaalta, joskin harvoin, myös isä saattoi kantaa päävastuuta öistä.

”Tällöin perusteena isän päävastuulle kuitenkin oli useimmiten se, että äiti ei esimerkiksi sairauden takia, tai muusta syystä, pysynyt hoivaamaan lasta yöllä”, Eerola kertoo.

Tutkimus kuvaa myös, että isän rooli yöllisen hoivan antajana voi korostua lapsen kasvaessa, ja isompien lasten kanssa silloin, jos perheeseen syntyy uusi vauva.

Isien rooli lastenhoidossa kasvaa

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vanhemmuuden kokemukset yöllisen hoivasta ja päiväajan ulkopuolella tapahtuvasta vanhemmuudesta linkittyvät myös laajempiin vanhemmuuden kulttuurisiin ideaaleihin ja kehityskulkuihin. Samaan aikaan kun äidit ovat edelleen useissa perheissä päävastuussa lastenhoidosta ja perhearjen koordinoinnista, isien rooli kasvanut ja muuttunut yhä näkyvämmäksi ja hoivaavammaksi.

Tutkimus toteutettiin analysoimalla 31 alle kouluikäisen lapsen vanhemman haastattelua. Tutkimus on osa Koneen säätiön rahoittamaa kansainvälistä Vanhemmuuden yövuoro -tutkimushanketta, jossa vanhemmuutta tutkitaan uudesta ja valtavirtatutkimuksesta poikkeavasta näkökulmasta: intiimeinä yön tunteina tapahtuvan ja usein näkymättömäksi jäävän hoivan ja huolenpidon kautta.

Tutkimus on julkaistu tuoreessa avoimesti verkossa luettavissa olevassa kansainväliseen yhteiskuntatieteelliseen isyystutkimukseen pohjaavassa teoksessa Caring Fathers in the Global Context (Policy Press, 2025), jossa tarkastellaan isyyttä ja isien hoivaa eri kulttuureissa ja yhteiskunnissa.

Lisätietoja

Tutkijat:

Yliopistonlehtori Petteri Eerola (Jyväskylän yliopisto) on sosiaalipolitikan (erityisesti perhetutkimuksen) ja kasvatuksen ja sukupuolen sosiologian dosentti sekä Honorary Associate Professor (UCL Social Research Institute, University College London). Eerola on tarkastellut tutkimustyössään isyyden, vanhemmuuden ja perhe-elämän kysymyksiä vuodesta 2009 alkaen.

Armi Mustosmäki on yhteiskuntapolitiikan dosentti ja työskentelee akatemiatutkijana Itä-Suomen yliopistossa. Mustosmäki tutkii naisten rahapuhetta, erityisesti sosiaalisessa mediassa ja sen kytköksiä hyvinvointivaltion muutokseen ja on aiemmin tutkinut myös äitien kielteisiä tunteita ja niiden julkisen ilmaisun rajoja sekä työelämän muutosta.

on yhteiskuntapolitiikan dosentti ja työskentelee akatemiatutkijana Itä-Suomen yliopistossa. Mustosmäki tutkii naisten rahapuhetta, erityisesti sosiaalisessa mediassa ja sen kytköksiä hyvinvointivaltion muutokseen ja on aiemmin tutkinut myös äitien kielteisiä tunteita ja niiden julkisen ilmaisun rajoja sekä työelämän muutosta. Henna Pirskanen on sosiaalityön apulaisprofessori Lapin yliopistossa ja sosiaalityön, erityisesti lapsuuden- ja perhetutkimuksen dosentti. Hän on tutkinut vanhemmuuteen, lapsiin ja nuoriin liittyviä teemoja esimerkiksi surun, menetysten, päihdeongelmien, nuorisososiaalityön ja emotionaalisen turvallisuuden konteksteissa.

Julkaisun tiedot:

Eerola, P., Mustosmäki, A. & Pirskanen, H. 2025. Fathers on the 'night shift'? Understanding caring fatherhood through parents' accounts of night-time care. Teoksessa P. Eerola, K. Twamley, H. Pirskanen & P. Romero-Balsas (toim.) Caring Fathers in the Global Context. Bristol: Policy Press, 135–152. https://bristoluniversitypressdigital.com/edcollchap-oa/book/9781447372448/ch008.xml

Vanhemmuuden yövuoro -tutkimushankkeen verkkosivut