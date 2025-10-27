Karjaan ABC:n autopesu uusitaan – pesu suljettuna marraskuun ajan

Uudistunutta Sale Kantvikia juhlitaan 30. lokakuuta 27.10.2025 09:42:26 EET | Tiedote

Sale Kantvikin mittava uudistus on valmistunut, ja myymälä juhlistaa avajaisiaan torstaina 30.10.2025. Uudistuksessa myymälän ulkoasu ja sisätilat on päivitetty vastaamaan uusinta Sale-konseptia, ja myymälään on tuotu nykyaikaiset, energiatehokkaat myymäläkalusteet.