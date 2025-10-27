Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag

Karjaan ABC:n autopesu uusitaan – pesu suljettuna marraskuun ajan

29.10.2025 11:48:24 EET | Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag | Tiedote

Nykyinen koneisto on tullut tiensä päähän.

ABC Karjaan yhteydessä sijaitseva autopesu uusitaan marraskuussa.
ABC Karjaan pihassa sijaitseva ABC Carwash -autopesu uudistetaan. Autopesu on suljettuna muutostöiden ajan maanantaista 3.11. alkaen noin kolmen viikon ajan.

Autopesuun vaihdetaan täysin uusi pesukone, ja tavoitteena on, että uusi kone on asiakaskäytössä viimeistään joulukuun alusta alkaen.

Uuden pesukoneen valmistaa pirkkalalainen Tammermatic Oy, joka valmistaa myös koneessa käytettävät pesuaineet. Malliltaan kone on Tammermatic Fenix Turbo.

– Mahtavaa, että saatiin hyvin palvelleen pesukoneen tilalle uusi, moderni ja kotimainen kone, kommentoi kenttäpäällikkö Sami Halmekivi Varuboden-Oslasta.

Pesun maksaminen onnistuu kätevimmin ABC-mobiili-sovelluksella, jolla voi myös seurata pesuhallien tilannetta reaaliajassa. ABC-mobiili on ladattavissa ilmaiseksi App Storesta ja Google Playsta. Pesun voi myös ostaa ABC Karjaan kassalta tai maksaa haluamallaan maksukortilla pesuhallin edessä olevaan maksupäätteeseen.

Joulukuun alkuun on suunnitteilla avajaistarjouksia, Halmekivi vinkkaa.

– Kannattaa pysyä kuulolla.

Varuboden-Oslalla on viisi ABC Carwash -autopesua eri puolilla aluettaan. Remontin aikana länsiuusimaalaisia autoilijoita palvelee Tammisaaren autopesu.

