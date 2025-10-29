Yhteistyösuhteiden vararehtori Petteri Alahuhta: ”Tekoälytyökalut mullistavat yrittäjyyden - edun saavat ne, jotka eivät keskity vain säästämään”

Oulu yliopiston yhteistyösuhteiden vararehtori Petteri Alahuhta tietää, että viimeistään nyt on korkea aika puhua suoraan tekoälyn, jopa yksittäisten tekoälytyökalujen, merkityksestä talouskasvulle ja esimerkiksi yritystoiminnalle. Konkretiaa ja mahdollisuuksia nimittäin on jo.

”Tuottavuuden kehityksestä puhutaan kyllä, mutta en näe paljoakaan keskustelua aivan uudenlaisesta liiketoiminnasta. Sellaista voi syntyä jo nyt helppokäyttöisten tekoälytyökalujen avulla, otetaan esimerkiksi vaikkapa ruotsalainen Lovable. Nämä työkalut helpottavat edellytyksiä rakentaa oman osaamisen ympärille digitaalisia palveluita. Yhtäkkiä voit perustaa digitaaliseen palveluun perustuvan firman ilman, että osaat koodata tai että mukana on ohjelmiston kehittäjiä. Tämä edesauttaa aivan uudenlaista yrittäjyyttä”, Alahuhta sanoo.

Alahuhta näkee kehittäjien ja innovaatioiden arvon korostuvan.

”Ohjelmistokehittäjiä tarvitaan, mutta jatkossa heidän roolinsa on erilainen. Osaamisen ja tieteen innovaatioiden merkitys kasvaa, sillä bisneksen näkökulmasta liikkeelle pääsee merkittävästi aikaisempaa kevyemmin.”

Riittääkö rohkeus uudistua?

Erityisesti yksilötasolla tekoäly voimistaa osaamista, vauhdittaa kehitystä ja määrittelee tuottavuuden uudelleen eri aloilla. Olemme nähneet, kuinka tekoälytyökalut voivat muuttaa työtämme ja luovuuttamme, ja olemme oppineet myös, miten hallita niihin liittyviä riskejä ja tehottomuuksia. Organisaatiotasolla on enemmän kytkentöjä eri järjestelmiin ja kehitys on hitaampaa. Mutta:

”Resurssien säästäminen ja tuottavuuden parantaminen on tekoälyn hyödyntämisessä usein se ensimmäinen askel. Siitä saatava hyöty on tosin rajallinen,” Alahuhta sanoo.

Hän peräänkuuluuttaa esimerkkiä startup-yhteisön ajattelusta laajempaankin käyttöön.

”Pelkän säästöideologian sijaan on tärkeää kokonaan uusien ajatusten ideoiden synnyttäminen ja tuominen markkinoille, sillä käsillä on periaatteessa rajattomat mahdollisuudet. Kyse on näkökulmasta, asenteesta ja uskalluksesta. Osaammeko ja uskallammeko keksiä tyhjästä uutta ja tuoda sitä osaksi ihmisten ja yritysten arkea? Keksitään yhdessä uusia asioita, uskotaan innovaatioomme, ja rakennetaan sen päälle. Aina idea ei kanna, mutta jotain uutta opittiin matkalla.”

