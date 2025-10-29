Yhteistyösuhteiden vararehtori Petteri Alahuhta: ”Tekoälytyökalut mullistavat yrittäjyyden - edun saavat ne, jotka eivät keskity vain säästämään”
Oulun yliopistossa järjestettävä Business Forum tuo yhteen satoja liiketaloudesta ja talouskasvusta kiinnostuneita vaikuttajia, asiantuntijoita, yrittäjiä ja tutkijoita. Keskustelujen keskiössä on tekoäly. Yliopiston yhteistyösuhteiden vararehtori Petteri Alahuhta näkee tekoälyssä talouskasvulle käyttämätöntä potentiaalia.
Oulu yliopiston yhteistyösuhteiden vararehtori Petteri Alahuhta tietää, että viimeistään nyt on korkea aika puhua suoraan tekoälyn, jopa yksittäisten tekoälytyökalujen, merkityksestä talouskasvulle ja esimerkiksi yritystoiminnalle. Konkretiaa ja mahdollisuuksia nimittäin on jo.
”Tuottavuuden kehityksestä puhutaan kyllä, mutta en näe paljoakaan keskustelua aivan uudenlaisesta liiketoiminnasta. Sellaista voi syntyä jo nyt helppokäyttöisten tekoälytyökalujen avulla, otetaan esimerkiksi vaikkapa ruotsalainen Lovable. Nämä työkalut helpottavat edellytyksiä rakentaa oman osaamisen ympärille digitaalisia palveluita. Yhtäkkiä voit perustaa digitaaliseen palveluun perustuvan firman ilman, että osaat koodata tai että mukana on ohjelmiston kehittäjiä. Tämä edesauttaa aivan uudenlaista yrittäjyyttä”, Alahuhta sanoo.
Alahuhta näkee kehittäjien ja innovaatioiden arvon korostuvan.
”Ohjelmistokehittäjiä tarvitaan, mutta jatkossa heidän roolinsa on erilainen. Osaamisen ja tieteen innovaatioiden merkitys kasvaa, sillä bisneksen näkökulmasta liikkeelle pääsee merkittävästi aikaisempaa kevyemmin.”
Riittääkö rohkeus uudistua?
Erityisesti yksilötasolla tekoäly voimistaa osaamista, vauhdittaa kehitystä ja määrittelee tuottavuuden uudelleen eri aloilla. Olemme nähneet, kuinka tekoälytyökalut voivat muuttaa työtämme ja luovuuttamme, ja olemme oppineet myös, miten hallita niihin liittyviä riskejä ja tehottomuuksia. Organisaatiotasolla on enemmän kytkentöjä eri järjestelmiin ja kehitys on hitaampaa. Mutta:
”Resurssien säästäminen ja tuottavuuden parantaminen on tekoälyn hyödyntämisessä usein se ensimmäinen askel. Siitä saatava hyöty on tosin rajallinen,” Alahuhta sanoo.
Hän peräänkuuluuttaa esimerkkiä startup-yhteisön ajattelusta laajempaankin käyttöön.
”Pelkän säästöideologian sijaan on tärkeää kokonaan uusien ajatusten ideoiden synnyttäminen ja tuominen markkinoille, sillä käsillä on periaatteessa rajattomat mahdollisuudet. Kyse on näkökulmasta, asenteesta ja uskalluksesta. Osaammeko ja uskallammeko keksiä tyhjästä uutta ja tuoda sitä osaksi ihmisten ja yritysten arkea? Keksitään yhdessä uusia asioita, uskotaan innovaatioomme, ja rakennetaan sen päälle. Aina idea ei kanna, mutta jotain uutta opittiin matkalla.”
Lisätietoa:
Petteri Alahuhta
Yhteistyösuhteiden vararehtori
Oulun yliopisto
+358407084326
petteri.alahuhta@oulu.fi
Tutustu tapahtumaan: Oulu University Business Forum tuo tekoälyn talouskeskusteluun
Yhteyshenkilöt
Leena HirvonenViestintäpäällikköOulun yliopisto
Strateginen ja organisaatioviestintä, media- ja yhteiskuntasuhteet
Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 17 000.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oulun yliopisto
Oulun korkeakoulut avaavat ovensa tuleville opiskelijoille29.10.2025 05:53:00 EET | Tiedote
Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) järjestävät Hakijan päivät 2025 Linnanmaan kampuksella 5.–6. marraskuuta 2025 klo 9–15. Tapahtuma tarjoa mahdollisuuden tutustua koulutustarjontaan ja opiskelijaelämään.
Oulun yliopistolle rahoitusta liikuteltavan vetytankkauspisteen hankintaan - kylmät olosuhteet keskiössä28.10.2025 13:02:00 EET | Tiedote
Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun johtama monitieteinen hankekokonaisuus on saanut 3 miljoonan euron rahoituksen tutkimukseen, joka kehittää vihreän vedyn hyödyntämistä raskaassa maantieliikenteessä ja tähän liittyvän infrastruktuurin kehittämistä.
Kutsu: Kansallinen lumiseminaari järjestetään Oulussa 30.-31.10. - Tule kuulemaan ajankohtaisesta lumitutkimuksesta ja tutkimustuloksista28.10.2025 10:58:45 EET | Kutsu
Oulun yliopisto järjestää kansallisen Lumiseminaarin Oulussa hotelli Lasaretissa. Seminaari kokoaa yhteen alan asiantuntijat ja tutkijat keskustelemaan lumeen liittyvästä tieteellisestä tutkimuksesta, yhteiskunnallisista näkökulmista ja lumen merkityksestä vesivaroille. Seminaarissa päästään tutustumaan lumen mittausteknologiaan sekä kuulemaan lumiaiheisia esityksiä.
Ilmastonmuutoksen asiantuntijoita medialle28.10.2025 10:13:42 EET | Tiedote
Ilmastonmuutos ja luontokato ovat aikamme suurimpia haasteita. YK:n ilmastokokous (COP30) järjestetään 10.–21.11.2025 Belémissä, Brasiliassa. Oulun yliopistosta löytyy laaja joukko asiantuntijoita, jotka tarjoavat tutkittua tietoa ja tuoreita näkökulmia globaaleihin kysymyksiin.
Mieshormonien liikatuotanto yhteydessä heikentyneeseen sokeriaineenvaihduntaan ja fyysiseen kuntoon naisilla28.10.2025 06:50:00 EET | Tiedote
Korkea mieshormonipitoisuus eli hyperandrogenemia on yhteydessä heikentyneeseen aineenvaihdunnalliseen terveyteen, kohonneeseen verenpaineeseen ja huonompaan kardiorespiratoriseen kuntoon naisilla, selviää tuoreesta Oulun yliopistossa tehdystä väitöstutkimuksesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme