Lennä lintujen pariin ja spurttaa urheilun maailmaan – syksyn yleisökierrokset kutsuvat museolla!
K.H.Renlundin museon syksy tarjoaa kiehtovia näkökulmia esillä oleviin näyttelyihin. Luvassa on inspiroivia yleisökierroksia, joissa sukelletaan niin lintujen maailmaan kuin urheilun monipuoliseen historiaan Kokkolassa ja Keski-Pohjanmaalla. Kierroksia järjestetään sekä suomeksi että ruotsiksi – valitse omasi ja tule kuuntelemaan tarinoita luonnosta ja urheilusta!
Roosin talon Studium Naturae – Sanna Kanniston linnut
Roosin talolla esillä oleva Sanna Kannisto: Studium Naturae -näyttely kohdistaa katseen lintujen elämään. Kansainvälisesti tunnetun valokuvataiteilijan työskentely pohjautuu luonnossa tehtyyn kenttätyöhön ja tutkimusyhteistyöhön – niin Etelä-Amerikan sademetsissä kuin Hangon lintuasemalla.
Yleisökierroksella teoksia tarkastellaan sekä kuvataiteen että luonnontieteen näkökulmasta, kun näyttelyamanuenssi Elina Suutari ja lintuharrastaja Terho Taarna keskustelevat valokuvien linnuista sekä lintututkimuksesta ja -harrastamisesta.
📅 Lauantai 8.11. klo 13 – Lintuharrastajan silmin: Sanna Kanniston valokuvat (suomeksi)
Museokorttelin Näyttelyhalli – Jaksaa jaksaa! Kämpa på!
Näyttely Jaksaa jaksaa! Kämpa på! vie kävijänsä urheilun huippuhetkistä ja harrastamisen ilosta taustavoimien tarinoihin. Se avaa liikunnan ja urheilun kerroksellista historiaa Kokkolassa ja Keski-Pohjanmaalla – poluilta ja kentiltä katsomoihin.
Näyttelyn on tuottanut K.H.Renlundin museo yhteistyössä Kokkolan kaupungin liikuntapalvelujen ja paikallisten urheiluseurojen kanssa.
Syksyn ruotsinkielisillä kuraattorikierroksilla kuraattori Erik Engberg kertoo näyttelyn teemoista, taustoista ja esineistä. Tule kuulemaan paikallisen urheilun vaiheista ja jakamaan omat muistosi!
📅 Torstai 30.10. klo 18–19 (ruotsiksi)
📅 Torstai 6.11. klo 15–16 (ruotsiksi) – juhlistamme samalla ruotsalaisuuden päivää!
Sanna Kannisto
Studium Naturae
12.9. – 23.11.2025
Roosin talo, Pitkänsillankatu 39
Avoinna: ti-su 11–16, to 11–18
Näyttelyn tekstit suomi, ruotsi
Jaksaa jaksaa! Kämpa på!
25.4.–16.11.
Näyttelyhalli, Pitkänsillankatu 28
Avoinna: ti-su 11–16, to 11–18
Näyttelyn tekstit suomi, ruotsi
Lisätietoja:
Erik Engberg, tutkimusamanuenssi p.044 7809 757 erik.engberg@kokkola.fi
Elina Suutari, näyttelyamanuenssi p.044 7809 478 elina.suutari@kokkola.fi
Sari Pasanen, yleisötyön amanuenssi p.050 4633 157 sari.pasanen@kokkola.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokkolan kaupunki
Budget 2026 / Stadsdirektörens förslag10.10.2025 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
Efter flera svåra år visar den finländska ekonomin tecken på måttlig tillväxt. Den avtagande inflationen och sjunkande räntenivån stödjer hushållens köpkraft, och tillväxtutsikterna stärks särskilt av investeringar som drivs av projekt som hänför sig till grön omställning och försvaret Enligt finansministeriets prognos förväntas bruttonationalprodukten växa med ca en procent per år under de närmaste åren, men den höga skuldsättningen och geopolitiska osäkerheten utgör fortfarande betydande risker. Underskottet i de offentliga finanserna minskar gradvis, men trycket på den offentliga skuldkvoten ökar till följd av stigande försvarsutgifter. Kommunernas ekonomiska situation förblir däremot ansträngd. Årsbidragen räcker inte till för att täcka växande investeringsutgifter, och lånebeståndet fortsätter att växa under hela granskningsperioden. Skatteinkomsterna förväntas öka kraftigt från och med 2026, men de positiva effekterna från inkomstökningen planas snabbt ut av de stigande kostnader
Talousarvio 2026 / Kaupunginjohtajan esitys10.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Suomen talouden näkymät ovat kääntymässä varovaiseen kasvuun useiden vaikeiden vuosien jälkeen. Inflaation hidastuminen ja korkotason lasku tukevat kotitalouksien ostovoimaa, ja erityisesti vihreän siirtymän sekä puolustushankkeiden vauhdittamat investoinnit nostavat kasvunäkymiä. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa noin prosentin vuosivauhtia lähivuosina, mutta korkea velkataso ja geopoliittinen epävarmuus muodostavat edelleen merkittäviä riskejä. Julkisen talouden alijäämä supistuu vähitellen, mutta puolustusmenojen kasvu lisää paineita valtion velkasuhteen nousuun. Kuntien taloustilanne sen sijaan säilyy kireänä. Vuosikatteet eivät riitä kattamaan kasvavia investointeja, ja lainakanta jatkaa kasvuaan koko tarkastelujakson ajan. Verotulojen ennustetaan kasvavan selvästi vuodesta 2026 alkaen, mutta menojen kasvu – erityisesti työvoimakustannusten ja sosiaalimenojen osalta – syö nopeasti tulojen tuomaa helpotusta. Pitkittynyt työttömyys ja toimeentulotukim
Höstdag i Havsparken den 13 oktober9.10.2025 11:20:07 EEST | Pressmeddelande
Karleby stad har mottagit en generös donation från Ahola Group, som firar sitt 70-årsjubileum i år. Med hjälp av donationen har nya lekredskap införskaffats till Havsparkens lekplats.
Meripuiston syyspäivää vietetään 13.10.9.10.2025 11:20:07 EEST | Tiedote
Kokkolan kaupunki on saanut mittavan lahjoituksen 70-vuotisjuhlavuottaan viettävältä Ahola Groupilta. Lahjoitusvaroilla on hankittu uusia välineitä Meripuiston leikkipaikalle.
Verksamheten vid Svenska daghemmet fortsätter som vanligt7.10.2025 12:24:15 EEST | Pressmeddelande
Stängningen av Svenska daghemmet har skrivits in i planen för småbarnspedagogikens servicenät, men det finns inget närmare beslut eller datum beträffande stängning. Servicebehovet inom småbarnspedagogiken är fortfarande stort i Karleby och Svenska daghemmets verksamhet kommer att fortsätta under innevarande verksamhetsperiod och verksamhetsperioden 2026-2027.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme