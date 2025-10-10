Kokkolan kaupunki

Lennä lintujen pariin ja spurttaa urheilun maailmaan – syksyn yleisökierrokset kutsuvat museolla!

29.10.2025 11:00:17 EET | Kokkolan kaupunki | Tiedote

K.H.Renlundin museon syksy tarjoaa kiehtovia näkökulmia esillä oleviin näyttelyihin. Luvassa on inspiroivia yleisökierroksia, joissa sukelletaan niin lintujen maailmaan kuin urheilun monipuoliseen historiaan Kokkolassa ja Keski-Pohjanmaalla. Kierroksia järjestetään sekä suomeksi että ruotsiksi – valitse omasi ja tule kuuntelemaan tarinoita luonnosta ja urheilusta!

Lintuharrastaja Terho Taarna yhdessä näyttelyamanuenssi Elina Suutarin kanssa keskustelevat valokuvien linnuista sekä lintututkimuksesta ja -harrastamisesta. Sari Pasanen

Roosin talon Studium Naturae – Sanna Kanniston linnut

Roosin talolla esillä oleva Sanna Kannisto: Studium Naturae -näyttely kohdistaa katseen lintujen elämään. Kansainvälisesti tunnetun valokuvataiteilijan työskentely pohjautuu luonnossa tehtyyn kenttätyöhön ja tutkimusyhteistyöhön – niin Etelä-Amerikan sademetsissä kuin Hangon lintuasemalla.

Yleisökierroksella teoksia tarkastellaan sekä kuvataiteen että luonnontieteen näkökulmasta, kun näyttelyamanuenssi Elina Suutari ja lintuharrastaja Terho Taarna keskustelevat valokuvien linnuista sekä lintututkimuksesta ja -harrastamisesta.

📅 Lauantai 8.11. klo 13 – Lintuharrastajan silmin: Sanna Kanniston valokuvat (suomeksi)

Museokorttelin Näyttelyhalli – Jaksaa jaksaa! Kämpa på!

Näyttely Jaksaa jaksaa! Kämpa på! vie kävijänsä urheilun huippuhetkistä ja harrastamisen ilosta taustavoimien tarinoihin. Se avaa liikunnan ja urheilun kerroksellista historiaa Kokkolassa ja Keski-Pohjanmaalla – poluilta ja kentiltä katsomoihin.

Näyttelyn on tuottanut K.H.Renlundin museo yhteistyössä Kokkolan kaupungin liikuntapalvelujen ja paikallisten urheiluseurojen kanssa.

Syksyn ruotsinkielisillä kuraattorikierroksilla kuraattori Erik Engberg kertoo näyttelyn teemoista, taustoista ja esineistä. Tule kuulemaan paikallisen urheilun vaiheista ja jakamaan omat muistosi!

📅 Torstai 30.10. klo 18–19 (ruotsiksi)
📅 Torstai 6.11. klo 15–16 (ruotsiksi) – juhlistamme samalla ruotsalaisuuden päivää!

Sanna Kannisto

Studium Naturae
12.9. – 23.11.2025

Roosin talo, Pitkänsillankatu 39
Avoinna: ti-su 11–16, to 11–18

Näyttelyn tekstit suomi, ruotsi

 

Jaksaa jaksaa! Kämpa på! 
25.4.–16.11. 
Näyttelyhalli, Pitkänsillankatu 28 

Avoinna: ti-su 11–16, to 11–18

Näyttelyn tekstit suomi, ruotsi

Lisätietoja:

Erik Engberg, tutkimusamanuenssi p.044 7809 757 erik.engberg@kokkola.fi

Elina Suutari, näyttelyamanuenssi p.044 7809 478 elina.suutari@kokkola.fi

Sari Pasanen, yleisötyön amanuenssi p.050 4633 157 sari.pasanen@kokkola.fi

