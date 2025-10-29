Toiminta- ja taloussuunnitelma 2026–2028: HSL panostaa laadukkaisiin matkaketjuihin työmaista huolimatta

Toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista on ohjannut vahvasti HSL:n uusi strategia, jota on valmisteltu samanaikaisesti vuoden 2025 aikana. Uusi strategiamme on nimeltään Helppoa ja kestävää liikkumista, ja siinä kiinnitetään huomiota kokonaisiin matkaketjuihin ja esimerkiksi teknologian kehityksen tuomiin tulevaisuuden muutoksiin.

Strategia katsoo vielä pidemmälle tulevaisuuteen kuin toiminta- ja taloussuunnitelma, joka keskittyy konkreettisiin toimiin ja taloustilanteeseen seuraavien kolmen vuoden aikana. Suunnitelman osana olemme myös määritelleet toiminnallemme tavoitteita, jotka perustuvat strategisiin päämääriimme: helppoa liikkumista ihmisille, tulevaisuuden kestäviä matkaketjuja, tuottavuudella tilaa uudistumiselle, ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lue lisää HSL:n uudesta strategiasta täällä.

Poikkeusjärjestelyt ja kasvavat kustannukset haastavat HSL:ää

Vuonna 2026 junaliikenne katkeaa kesällä noin kahdeksi kuukaudeksi kokonaan Huopalahden ja Myyrmäen välisellä osuudella. Vuosina 2027–2028 liikenteeseen taas vaikuttaa Junatien metrosillan uusiminen, joka keskeyttää metroliikenteen Itä-Helsingin ja Helsingin keskustan välillä yli puoleksi vuodeksi. Lisäksi Vantaan ratikan ja Länsi-Helsingin raitioteiden rakentaminen ja katujen peruskorjaukset vaikeuttavat joukkoliikennettä.

Kuitenkin myös uusia yhteyksiä avataan, mikä parantaa joukkoliikenteen laatua. Laajasalon raitiotieyhteys avautuu vuonna 2027, kun Kruunusillat valmistuu liikenteelle. Lisäksi Espoon kaupunkirata valmistuu ja tuo entistä tiheämmän junaliikenteen koko matkalle Helsingistä Espoon keskukseen ja myöhemmin Kauklahteen.

Sekä työmaat että uudet joukkoliikenneyhteydet asettavat kuitenkin haasteensa HSL:n taloudelle. Vuonna 2028 HSL maksaa yli 30 miljoonaa euroa nykyistä enemmän infrakustannuksia vuodessa uusien infrahankkeiden valmistumisen myötä. Vuosittaiset operointikulut taas ovat vuonna 2028 lähes 43 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2025. Sekä infra- että operointikustannusten kasvu on jatkumassa myös vuoden 2028 jälkeen.

Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat asettaneet HSL:n kuntasubvention tavoitetasoksi 55 prosenttia vuonna 2029. Tämä tavoite on kuitenkin osoittautumassa mahdottomaksi saavuttaa, mutta yritämme päästä mahdollisimman lähelle tavoitetta, arviolta noin 57 prosenttiin. Tähän pyrimme toisaalta kohdennetuilla kasvupanostuksilla ja toisaalta kehittämällä tuottavuuttamme ja leikkaamalla vähiten käytettyjä linjoja.

Sekä tulot että menot kasvussa tulevina vuosina

Vuonna 2026 HSL:n toimintatulojen arvioidaan olevan 990,1 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 65,2 miljoonan euron (7,0 %) kasvua verrattuna vuoteen 2025. Toimintatuloista 41,2 % on lipputuloja ja 56,2 % kuntaosuuksia. Vuonna 2027 toimintatulojen arvioidaan olevan 1065,1 miljoonaa euroa ja vuonna 2028 yhteensä 1059,7 miljoonaa euroa.

Vuonna 2026 HSL:n toimintamenojen arvioidaan olevan 989,9 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 27,2 milj. euron (2,8 %) kasvua verrattuna vuoteen 2025. Vuonna 2027 menot kasvavat 1047,6 miljoonaan euroon ja vuonna 2028 1041,1 miljoonaan euroon. Vuonna 2026 toimintamenoista 64,9 % on liikennöinnistä maksettavia operointikustannuksia, 25,2 % infrakorvauksia ja 9,9 % muita kuluja.