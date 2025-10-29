Vaasan tiedekarnevaalit järjestetään 7.–8. marraskuuta – tapahtuma tuo tieteen keskelle kaupunkia

Vaasan tiedekarnevaalien tämän vuoden ohjelma on poikkeuksellisen monipuolinen: kaksipäiväinen tapahtuma kerää puhujia useilta eri tieteenaloilta.

Tiedekarnevaalien esiintyjät ovat pääosin Vaasan alueen yliopistoista ja korkeakouluista. Ohjelmassa on perinteisiä esitelmiä, haastatteluja sekä paneelikeskusteluja. Aiheina ovat muun muassa tekoäly ja robotit, sähkö, talous ja sijoittaminen, Turun palo, GigaVaasan tulevaisuus, Venäjän hybridisodat ja drooni-iskut sekä pohjalaiset kaupungit historian valossa. Lisäksi Svenska litteratursällskapet järjestää useita ohjelmia, joissa teemana ovat kansanlaulut ja -musiikki, ja Suomen tiedetoimittajain liitto vetää paneelikeskustelun hyvistä ja huonoista tiedeuutisista.

Historian professori Henrik Meinander, varhaiskasvatuksen professori Mirjam Kalland ja arkeologi, FT Jan Fast Helsingin yliopistosta sekä työelämäprofessori Hanna Smith Vaasan yliopistosta on kutsuttu tapahtuman pääpuhujiksi.

Tiedekarnevaalien ohjelma järjestetään Vaasan kauppakeskus Rewellissä, Vaasan pääkirjastossa ja Vaasan kaupungintalolla. Osa tilaisuuksista myös striimataan. Esityksiä ja keskusteluja on sekä suomeksi että ruotsiksi, muutama esitys on myös englanniksi.

– Tiede ja tutkimus kuuluvat kaikille, ja Vaasan tiedekarnevaalit tarjoavatkin erinomaisen mahdollisuuden tutustua kaupungissa sijaitsevien yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimukseen. Samalla tapahtuma tarjoaa tutkijoille hienon tilaisuuden esitellä omaa työtään yleistajuisesti suuremmalle yleisölle, sanoo Vaasan tiedekarnevaalien tuottaja, dosentti Christer Kuvaja.

Vaasan tiedekarnevaalit -tapahtuman järjestävät yhteistyössä Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Svenska handelshögskolan (Hanken), Svenska litteratursällskapet i Finland, Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK), Vaasan kaupunki, Vaasan yliopisto, Yrkeshögskolan Novia ja Åbo Akademi.



Vaasan tiedekarnevaalit järjestetään perjantaina 7.11.2025 klo 13–18 ja lauantaina 8.11.2025 klo 10.30–15.30. Perjantain esitykset ovat kauppakeskus Rewellissä ja Vaasan pääkirjaston Draama-salissa. Lauantain esitykset pidetään kauppakeskus Rewellissä ja Vaasan kaupungintalon Peilisalissa.



Lue lisää tiedekarnevaaleista ja tutustu päivän ohjelmaan: https://tiedekarnevaalit.fi



Lisätiedot

Christer Kuvaja, Vaasan tiedekarnevaalien tuottaja

christer.kuvaja@outlook.com

puh. 040 152 2314



(Liitteenä olevat kuvat ovat arkistokuvaa aiempien vuosien Vaasan tiedekarnevaaleilta, kuvat on ottanut Kai Martonen)