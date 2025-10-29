Vaasan tiedekarnevaalit järjestetään 7.–8. marraskuuta – tapahtuma tuo tieteen keskelle kaupunkia
Vaasan tiedekarnevaalit järjestetään 7.–8. marraskuuta 2025. Nyt jo kolmatta kertaa järjestettävän tapahtuman tavoitteena on tuoda tutkimusta suurelle yleisölle tutuksi ymmärrettävällä ja kiinnostavalla tavalla.
Vaasan tiedekarnevaalien tämän vuoden ohjelma on poikkeuksellisen monipuolinen: kaksipäiväinen tapahtuma kerää puhujia useilta eri tieteenaloilta.
Tiedekarnevaalien esiintyjät ovat pääosin Vaasan alueen yliopistoista ja korkeakouluista. Ohjelmassa on perinteisiä esitelmiä, haastatteluja sekä paneelikeskusteluja. Aiheina ovat muun muassa tekoäly ja robotit, sähkö, talous ja sijoittaminen, Turun palo, GigaVaasan tulevaisuus, Venäjän hybridisodat ja drooni-iskut sekä pohjalaiset kaupungit historian valossa. Lisäksi Svenska litteratursällskapet järjestää useita ohjelmia, joissa teemana ovat kansanlaulut ja -musiikki, ja Suomen tiedetoimittajain liitto vetää paneelikeskustelun hyvistä ja huonoista tiedeuutisista.
Historian professori Henrik Meinander, varhaiskasvatuksen professori Mirjam Kalland ja arkeologi, FT Jan Fast Helsingin yliopistosta sekä työelämäprofessori Hanna Smith Vaasan yliopistosta on kutsuttu tapahtuman pääpuhujiksi.
Tiedekarnevaalien ohjelma järjestetään Vaasan kauppakeskus Rewellissä, Vaasan pääkirjastossa ja Vaasan kaupungintalolla. Osa tilaisuuksista myös striimataan. Esityksiä ja keskusteluja on sekä suomeksi että ruotsiksi, muutama esitys on myös englanniksi.
– Tiede ja tutkimus kuuluvat kaikille, ja Vaasan tiedekarnevaalit tarjoavatkin erinomaisen mahdollisuuden tutustua kaupungissa sijaitsevien yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimukseen. Samalla tapahtuma tarjoaa tutkijoille hienon tilaisuuden esitellä omaa työtään yleistajuisesti suuremmalle yleisölle, sanoo Vaasan tiedekarnevaalien tuottaja, dosentti Christer Kuvaja.
Vaasan tiedekarnevaalit -tapahtuman järjestävät yhteistyössä Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Svenska handelshögskolan (Hanken), Svenska litteratursällskapet i Finland, Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK), Vaasan kaupunki, Vaasan yliopisto, Yrkeshögskolan Novia ja Åbo Akademi.
Vaasan tiedekarnevaalit järjestetään perjantaina 7.11.2025 klo 13–18 ja lauantaina 8.11.2025 klo 10.30–15.30. Perjantain esitykset ovat kauppakeskus Rewellissä ja Vaasan pääkirjaston Draama-salissa. Lauantain esitykset pidetään kauppakeskus Rewellissä ja Vaasan kaupungintalon Peilisalissa.
Lue lisää tiedekarnevaaleista ja tutustu päivän ohjelmaan: https://tiedekarnevaalit.fi
Lisätiedot
Christer Kuvaja, Vaasan tiedekarnevaalien tuottaja
christer.kuvaja@outlook.com
puh. 040 152 2314
(Liitteenä olevat kuvat ovat arkistokuvaa aiempien vuosien Vaasan tiedekarnevaaleilta, kuvat on ottanut Kai Martonen)
Yhteyshenkilöt
Riikka KalmiTiedeviestinnän asiantuntijaVaasan yliopisto / Sidosryhmäsuhteet ja vaikuttaminenPuh:0294498231riikka.kalmi@uwasa.fi
Kuvat
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan yliopisto
Olli-Pekka Ruuskanen taloustieteen professoriksi Vaasan yliopistoon: ”Talousosaaminen on tärkeä yhteiskunnallisen resilienssin perusta”29.10.2025 08:42:34 EET | Tiedote
Taloustieteilijä Olli-Pekka Ruuskanen on aloittanut Vaasan yliopiston taloustieteen professorina syyskuussa. Hänen asiantuntemuksensa kytkeytyy vahvasti ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten talousosaamisen vahvistamiseen, digitaalisen talousympäristön riskeihin sekä oikeudenmukaiseen vihreään siirtymään. Ruuskasen professuuri on osa-aikainen ja määräaikainen.
Vaasan yliopiston hallitukseen valittiin kokeneita vaikuttajia liike-elämästä ja julkiselta sektorilta27.10.2025 12:17:36 EET | Tiedote
Vaasan yliopiston hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet kaudelle 2026–2029 on valittu yliopistokollegion kokouksessa 20. lokakuuta. Valituilla hallitusjäsenillä on monipuolista, korkeatasoista ja ajankohtaista osaamista talouselämästä, teknologiateollisuudesta ja julkishallinnosta. Heidän taustansa ja asiantuntemuksensa tukevat vahvasti Vaasan yliopiston strategisia tavoitteita ja kehitystä kohti entistä vaikuttavampaa ja kansainvälisesti verkottunutta tutkimusyliopistoa.
Kansainvälisillä markkinoilla kilpailijoista voi tulla kumppaneita27.10.2025 09:46:27 EET | Tiedote
Kilpailijoiden välinen yhteistyö voi kuulostaa ristiriitaiselta, mutta se voi myös olla kansainvälisen menestyksen edellytys. Vaasan yliopistossa väittelevä Shuwei Jiang tarkastelee väitöskirjassaan, miten eurooppalaiset ja kiinalaiset yritykset hyödyntävät kilpailun ja yhteistyön yhdistelmää, ja miksi luottamuksen ja itsesuojelun tasapaino on ratkaisevan tärkeää molemmille osapuolille.
Vaasaan valmistui uusi nollapäästöisyyttä tavoitteleva tutkimusympäristö – WSTAR tuo ratkaisuja datakeskusten energiatehokkuuteen23.10.2025 13:18:44 EEST | Tiedote
Vaasaan on valmistunut uusi tutkimusympäristö, joka kehittää ratkaisuja datakeskusten energiatehokkuuteen ja vähäpäästöisyyteen. WSTAR yhdistää korkeakoulut, yritykset ja alueelliset toimijat kestävän datakeskusteknologian kehittämiseksi.
Vaasan yliopiston STRAIND-tutkimushanke vahvistaa Suomen alueellista teollisuuspolitiikkaa – vastaa epävakaan toimintaympäristön kehittämishaasteisiin21.10.2025 13:38:11 EEST | Tiedote
Suomi tarvitsee uudenlaista teollisuuspolitiikkaa vastatakseen nopeasti muuttuvan maailman haasteisiin. Vaasan yliopiston ja Turun yliopiston yhteinen STRAIND-hanke kehittää strategisia ratkaisuja, jotka vahvistavat alueiden roolia innovaatiopolitiikassa ja tukevat kansallista kilpailukykyä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme