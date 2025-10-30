Kaksi Teoksen lastenkirjasarjaa huipentuu jännitäviin ja koskettaviin päätösosiin
Tinka Baerin Pelättyjen paluu päättää vauhdikkaan alakoululaisille suunnatun Kaikujat-scifitrilogian. Tomi Kontion & Elina Warstan Koira nimeltään Kissa hyvästelee ystävän on lukijoiden ja kriitikoiden rakastaman kirjasarjan koskettava päätösosa.
TINKA BAER: Pelättyjen paluu (Kaikujat 3)
Kaikujat ovat maapallolle haaksirikkoituneita pikkuruisia avaruusolentoja. Neljä heistä, Tauri, Nekkar, Nunki ja Rastaban, ovat asettuneet asumaan ihmislapsi Kaihon mukavaan nukkekotiin. Rauha kuitenkin rikkoutuu, kun kauhistuttavat väärät hyökkäävät. He kun olivat luulleet, että väärät ovat pelkkää satua!
Samaan aikaan ydinfyysikko Mirja Tonkinen on kaikujien kannoilla, ja Tauri joutuu kohtaamaan oman maineensa varjopuolet.
Baer punoo vauhdikkaaseen seikkailuun nykyajan ilmiöitä ja kysymyksiä: Miten erottaa tosi tarusta? Miten ymmärtää ja antaa anteeksi – myös itselle? Miten tehdä yhteistyötä sellaistenkin kanssa, jotka tuntuvat peruuttamattomasti erilaisilta?
Pelättyjen paluu päättää Tinka Baerin kekseliään ja ajatuksia herättävän Kaikujat-scifitrilogian, joka hurmaa älykkäällä huumorillaan ja empatiaa korostavalla sanomallaan.
Kirjasarjan kaikki osat on kuvittanut pop-taiteilijanakin tunnettu Mari Kasurinen.
Tinka Baer (Katarina Baer, s. 1969) on toimittaja ja Yle Uutisten kulttuuritoimituksen tuottaja. Hän on aiemmin työskennellyt Helsingin Sanomissa muun muassa Berliinin-kirjeenvaihtajana. Hänen tietokirjansa He olivat natseja (Teos, 2016) palkittiin Bonnierin Suurella journalistipalkinnolla.
TOMI KONTIO & ELINA WARSTA: Koira nimeltään Kissa hyvästelee ystävän
Näätä on hankkinut vanhan television, joka ei toimi – mutta sen äärellä ystävykset Koira, Kissa ja Näätä kuvittelevat maailmoja, joissa tarinat jatkuvat ikuisesti. Kun kevät koittaa, on aika lähteä matkalle, jonka määränpää on toisenlainen kuin ennen. Näätä pyytää ystäviään saattajiksi ja opettaa heille, että rakkaus ei katoa, vaikka ystävä katoaisi näkyvistä.
Koira nimeltään Kissa hyvästelee ystävän on lämmin ja lohdullinen tarina surusta, rakkaudesta ja uusista aluista. Se tarjoaa sanoja hiljaisuudelle ja rohkeutta kohdata menetys – kuin suomalainen sisarteos Antoine de Saint-Exupéryn Pikku prinssille.
Kirja päättää rakastetun ja palkitun sarjan, jonka hahmot ovat tuoneet lohtua ja iloa lukijoille niin Suomessa kuin maailmallakin.
Tomi Kontio (s. 1966) on yksi sukupolvensa arvostetuimmista runoilijoista ja lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-voittaja (Keväällä isä sai siivet, 2000). Hänen ja Elina Warstan yhteiset Koira nimeltään Kissa -kirjat ovat olleet ehdolla mm. Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon sekä lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandian saajiksi.
Elina Warsta (s. 1979) on arvostettu ja palkittu kuvittaja ja graafikko, jolle on myönnetty Lastenkulttuurin valtionpalkinto (2016).
Molemmat kirjat ovat heti arvosteluvapaita.
Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.
