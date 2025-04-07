Threads-mainonnan avulla yritykset voivat saada lisää näkyvyyttä Metan kanavissa
Threads-mainonnan avulla voi tavoittaa uutta yleisöä kanavassa, jossa kilpailu ei vielä toistaiseksi ole yhtä kovaa kuin muilla mainosalustoilla. Wuohen vinkeillä rakennat onnistuneita Threads-kampanjoita.
Meta avasi tekstimuotoiseen viestintään keskittyvän Threads-palvelun mainokset huhtikuussa 2025. Uudistuksen myötä Threads on nyt erillinen mainoskanava Meta Ads Managerissa, mikä tarkoittaa, että kampanjoita ei tarvitse rakentaa erikseen.
Threads-mainokset voi tunnistaa käyttäjänimen yhteyteen lisätystä Sponsored-sanasta. Muutoin mainokset sulautuvat visuaalisesti orgaaniseen sisältöön.
Yrityksille Threads on erinomainen tapa saada näkyvyyttä: sen avulla voi tavoittaa uutta yleisöä kanavassa, jossa kilpailu ei vielä toistaiseksi ole yhtä kovaa kuin muilla mainosalustoilla.
Threadsissa toimii parhaiten tekstisisältö – Näin rakennat onnistuneita mainoskampanjoita
Näkemyksemme mukaan Threadsissa toimii parhaiten nopeasti ajatuksia herättävä sisältö, kuten havainnot, kysymykset ja näkökulmat. Mainonta kannattaa rakentaa siten, että se istuu luontevasti keskustelun rytmiin ja tyylilajiin.
Wuohella hyödynnämme Threads-mainontaa osana muuta somemainontaa sekä monikanavaista digimarkkinointia. Tässä vinkkimme onnistuneisiin Threads-kampanjoihin:
-
Määritä selkeät tavoitteet ja kohderyhmä.
-
Luo keskustelua aktivoivaa sisältöä.
-
Testaa ja optimoi kampanjoita jatkuvasti.
-
Seuraa oikeita mittareita.
-
Hyödynnä Threadsia osana monikanavaista markkinointia.
Suunnittelemme, toteutamme ja optimoimme Threads-kampanjat siten, että ne tukevat yrityksesi tavoitteita ja tuovat konkreettisia tuloksia. Oikean strategian, kohdennuksen ja sisällön avulla kasvatat yrityksesi vaikuttavuutta ja erotut kilpailijoistasi.
Tutustu Threads-mainonnan mahdollisuuksiin tarkemmin blogissamme!
Avainsanat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Wuohi Digital Oy
Tommi Peräkorpi aloittaa Wuohella Senior Digital Marketing Specialistina7.4.2025 16:05:05 EEST | Tiedote
Wuohi Digitalin tiimi vahvistuu, kun markkinoinnin asiantuntija Tommi Peräkorpi liittyy joukkoon Senior Digital Marketing Specialistin roolissa. Tommi tuo mukanaan vankan osaamisen erityisesti some-mainonnasta sekä kokemusta Suomen suurimpien brändien parissa.
Wuohi Digital vakiinnuttaa asemaansa nopealla kasvulla26.3.2025 14:06:25 EET | Tiedote
Vuonna 2023 perustettu Wuohi Digital on alallaan vielä verrattain uusi tulokas. Kehitystä ja kasvua se ei kuitenkaan ole hidastanut, sillä edelliseen tilikauteen verrattuna liikevaihdon kasvu on tuplaantunut. Odotettavissa on, että kasvu jatkuu ja kysyntään tullaan vastaamaan rekrytoinneilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme