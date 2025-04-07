Threads-mainonnan avulla yritykset voivat saada lisää näkyvyyttä Metan kanavissa

Meta avasi tekstimuotoiseen viestintään keskittyvän Threads-palvelun mainokset huhtikuussa 2025. Uudistuksen myötä Threads on nyt erillinen mainoskanava Meta Ads Managerissa, mikä tarkoittaa, että kampanjoita ei tarvitse rakentaa erikseen.

Threads-mainokset voi tunnistaa käyttäjänimen yhteyteen lisätystä Sponsored-sanasta. Muutoin mainokset sulautuvat visuaalisesti orgaaniseen sisältöön.

Yrityksille Threads on erinomainen tapa saada näkyvyyttä: sen avulla voi tavoittaa uutta yleisöä kanavassa, jossa kilpailu ei vielä toistaiseksi ole yhtä kovaa kuin muilla mainosalustoilla.

Threadsissa toimii parhaiten tekstisisältö – Näin rakennat onnistuneita mainoskampanjoita

Näkemyksemme mukaan Threadsissa toimii parhaiten nopeasti ajatuksia herättävä sisältö, kuten havainnot, kysymykset ja näkökulmat. Mainonta kannattaa rakentaa siten, että se istuu luontevasti keskustelun rytmiin ja tyylilajiin.

Wuohella hyödynnämme Threads-mainontaa osana muuta somemainontaa sekä monikanavaista digimarkkinointia. Tässä vinkkimme onnistuneisiin Threads-kampanjoihin:

Määritä selkeät tavoitteet ja kohderyhmä. Luo keskustelua aktivoivaa sisältöä. Testaa ja optimoi kampanjoita jatkuvasti. Seuraa oikeita mittareita. Hyödynnä Threadsia osana monikanavaista markkinointia.

Suunnittelemme, toteutamme ja optimoimme Threads-kampanjat siten, että ne tukevat yrityksesi tavoitteita ja tuovat konkreettisia tuloksia. Oikean strategian, kohdennuksen ja sisällön avulla kasvatat yrityksesi vaikuttavuutta ja erotut kilpailijoistasi.

Tutustu Threads-mainonnan mahdollisuuksiin tarkemmin blogissamme!